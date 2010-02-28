Corsair, Reactor ve Nova serisi yeni SSD sürücülerini satışa sundu

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Corsair ilk detaylarını kısa bir süre önce açıkladığı Reactor ve Nova serisi yeni SSD modellerini resmi olarak duyurdu. 2.5-inç boyutundaki yeni SSD'lerden daha ucuz olan çözümlerin Reactor ailesi altında lanse edilen 60GB ve 120GB modeller olduğunu görüyoruz. JMicron tarafından geliştirilen JMF612 kodlu yonga kontrolcüsüne sahip olan ve MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash bellek yongası kullanan yeni SSD modelleri, SATA-II ara birimini destekliyor aynı zamanda USB 2.0 bağlantısına da olanak tanıyorlar. Yüksek performans için 128MB DDR2 bellekle donatılan Reactor serisi yeni SSD çözümleri, bir milyon saatlik hata öncesi kullanım süresi vaad ediyor ve açıklanan bilgilere göre 250MB/saniye okuma ile 170MB/saniye yazma hızını destekliyorlar.

Nova serisi altında lanse edilen ve daha yüksek performans sunduğu belirtilen 64GB ve 128GB kapasiteli SSD modelleri, Reactor serisinde olduğu gibi MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarına yer verilirken, farklı olarak JMicron yerine Indilinx Barefoot bellek kontrolcüsüyle donatıldıklarını görüyoruz. 64MB tampon bellekle gelen ve SATA-II ara birimini destekleyen yeni sürücülerin, bir milyon saatlik hata öncesi kullanım süresi sunduğu belirtilirken, okuma hızlarının 270MB/saniye, yazma hızlarının da 195MB/saniye olduğu açıklandı.

Corsair'in tamamı TRIM desteği sunan ayrıca 2.5-inç > 3.5-inç dönüştürü aparatıyla gelen yeni SSD'lerin iki yıllık garanti ile sunuldukları belirtilirken, fiyatlar modeline göre sırasıyla 151 Avro ile 300 Avro arasında değişmekte.