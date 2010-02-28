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Corsair, Reactor ve Nova serisi yeni SSD sürücülerini satışa sundu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Corsair, Reactor ve Nova serisi yeni SSD sürücülerini satışa sundu
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Corsair ilk detaylarını kısa bir süre önce açıkladığı Reactor ve Nova serisi yeni SSD modellerini resmi olarak duyurdu. 2.5-inç boyutundaki yeni SSD'lerden daha ucuz olan çözümlerin Reactor ailesi altında lanse edilen 60GB ve 120GB modeller olduğunu görüyoruz. JMicron tarafından geliştirilen JMF612 kodlu yonga kontrolcüsüne sahip olan ve MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash bellek yongası kullanan yeni SSD modelleri, SATA-II ara birimini destekliyor aynı zamanda USB 2.0 bağlantısına da olanak tanıyorlar. Yüksek performans için 128MB DDR2 bellekle donatılan Reactor serisi yeni SSD çözümleri, bir milyon saatlik hata öncesi kullanım süresi vaad ediyor ve açıklanan bilgilere göre 250MB/saniye okuma ile 170MB/saniye yazma hızını destekliyorlar.

Nova serisi altında lanse edilen ve daha yüksek performans sunduğu belirtilen 64GB ve 128GB kapasiteli SSD modelleri, Reactor serisinde olduğu gibi MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarına yer verilirken, farklı olarak JMicron yerine Indilinx Barefoot bellek kontrolcüsüyle donatıldıklarını görüyoruz. 64MB tampon bellekle gelen ve SATA-II ara birimini destekleyen yeni sürücülerin, bir milyon saatlik hata öncesi kullanım süresi sunduğu belirtilirken, okuma hızlarının 270MB/saniye, yazma hızlarının da 195MB/saniye olduğu açıklandı.

Corsair'in tamamı TRIM desteği sunan ayrıca 2.5-inç > 3.5-inç dönüştürü aparatıyla gelen yeni SSD'lerin iki yıllık garanti ile sunuldukları belirtilirken, fiyatlar modeline göre sırasıyla 151 Avro ile 300 Avro arasında değişmekte.


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DH Misafiri 9 yıl
sataIII arabirimler çıkmışken sataII arabirimli SSD lere bu kadar para vermek mantıksız bence
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trulli 9 yıl
DH Misafiri

sataIII arabirimler çıkmışken sataII arabirimli SSD lere bu kadar para vermek mantıksız bence


sataII nin 300mb/sn lik veriyolu hızını geçmeyen hdd ler için sataIII olsa ne olacak ki!
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quzman 9 yıl
@RiverIsland ;
Şu linkten devam et :
tr.wikipedia.org/...
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daysleeperxp 9 yıl
Fekat o günler çok uzak gözükmüyor. Bizim alabileceğimiz güne kadar çok gelişecekler.
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SKIDROW 9 yıl
ssd nin ne olduğunu biri açıklarmı?
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mobylette 9 yıl
aha haberi okuyup mesajı yazasıya atmışlar mesajı bile..olaya bak
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CeFurkan 9 yıl

travis

aha haberi okuyup mesajı yazasıya atmışlar mesajı bile..olaya bak



senin mesaji okumadan yolladim mesaji
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mobylette 9 yıl
hadi biri çıksın yine "lan ucuzlamadı gitti şu ssd'ler be" desin benim yerine, böylece beni külfetten kurtarsın
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