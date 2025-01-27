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    COVID-19 virüsünün laboratuvar ortamından sızdığı iddiaları yeniden alevlendi

    İnsanlığı adeta kasıp kavuran COVID-19 virüsünün kaynağı ile ilgili halen bir sonuca varılabilmiş değil. Kurumlar ve hükümetler pek çok varsayım ortaya atmış durumda.  
    COVID-19 Tam Boyutta Gör
    İnsanlığa yıllarca karantina hayatı yaşatan ve dünya çapında 7 milyon insanın ölümüne sebep olan COVID-19 pandeminin kaynağı ile ilgili tartışmalar yıllardır devam ediyor. Çin’in Wuhan kentindeki bir pazardan yayıldığına inanılan virüsün laboratuvar kaynaklı olduğunu iddia edenler de mevcut. CIA yıllar sonra bu iddiaları yeniden alevlendirdi. 

    COVID-19 virüsü yapay mı?

    CIA tarafından yapılan açıklamada COVID-19 pandemisinin kaynağının doğal sebeplere nazaran araştırma kaynaklı olma ihtimalinin daha yüksek olduğu değerlendirilirken bu varsayımın halen düşük bir ihtimal olduğu ve herhangi bir mevcut güvenilir yeni istihbarat raporunun veya açık kaynaklı bilginin değerlendirmeye devam edileceği vurgulandı.

    CIA daha önce de virüsün Wuhan kentindeki bir laboratuvar kazasından kaynaklanmış olabileceğini iddia etmiş ancak aradan geçen sürede bu iddialar önemini kaybetmişti. Donald Turmp’ın başkanlık koltuğuna oturmasının ardından Senato tarafından ataması gerçekleştirilen yeni CIA direktörü John Ratcliffe de geçmiş dönemde sık sık COVID-19 salgınıyla ilgili en makul açıklamanın laboratuvar teorisi olduğunu dile getirmişti. 
     

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