    Samsung, Galleri erken kanser teşhis testini Asya’ya getiriyor

    Samsung, GRAIL ile yaptığı yeni iş birliği sayesinde Galleri adlı çoklu kanser erken teşhis testini Güney Kore, Japonya ve Singapur gibi Asya pazarlarına getirmeye hazırlanıyor. İşte detaylar:

    Samsung, Galleri erken kanser teşhis testini Asya’ya getiriyor Tam Boyutta Gör
    Samsung C&T ve Samsung Electronics, Amerikan biyoteknoloji şirketi GRAIL ile stratejik bir ortaklık kurarak Galleri çoklu kanser erken teşhis (MCED) testini Asya pazarına sunmak için önemli bir adım attı. Bu yenilikçi testin ilk olarak Güney Kore'de, ardından Japonya ve Singapur'da uygulanması planlanıyor.

    Samsung ve GRAIL, Asya'da kanserle mücadelede yeni bir dönem başlatıyor

    Galleri testi, kandaki biyolojik izleri analiz ederek 50’den fazla kanser türünü erken evrede tespit edebilme potansiyeline sahip. Samsung’un iki büyük iştiraki olan Samsung C&T (SCT) ve Samsung Electronics (SEC) ise GRAIL’e 70,05 dolar hisse başı fiyat üzerinden toplam 110 milyon dolarlık yatırım yapmayı kabul etti. Bu yatırım, yalnızca finansal bir adım değil aynı zamanda Asya genelinde erken teşhis teknolojilerinin benimsenmesini hızlandırmayı hedefleyen uzun vadeli bir stratejinin parçası.

    Samsung C&T Yaşam Bilimleri İş Birimi Başkan Yardımcısı Jaywoo Kim, iş birliği hakkında yaptığı açıklamada, "Yeni nesil biyoteknolojileri ilerletme ve yaşam kalitesini artırma vizyonumuz doğrultusunda, GRAIL ile yaptığımız bu ortaklık sadece bir yatırım değil kanser taramasında Asya genelinde yenilikçi çözümler sunmak için stratejik bir adım." ifadelerini kullandı.

    Samsung, Galleri erken kanser teşhis testini Asya’ya getiriyor
    GRAIL Uluslararası Ticaret ve Biyofarmasötik Başkanı Sir Harpal Kumar ise "Güney Kore’den başlayarak Asya genelinde çoklu kanser erken teşhis testini yaygınlaştırmak için Samsung ile iş birliği yapmaktan heyecan duyuyoruz. Bu ortaklık, finansal gücümüzü artırırken Galleri’nin hem ABD’de hem de uluslararası pazarlarda daha geniş erişim kazanmasını sağlayacak." dedi.

    Samsung’un sağlık teknolojilerine yaptığı bu yatırım, şirketin geleneksel elektronik pazarının ötesine geçerek biyoteknoloji ve yaşam bilimleri alanında da güçlü bir oyuncu olma hedefinin altını çiziyor. Özellikle yaşlanan nüfus oranının hızla arttığı Asya’da, kanserin erken evrede tespit edilmesi sağlık sistemleri için kritik önem taşıyor.

