Crucial Ballistix Tracer serisi yeni DDR3 belleklerini duyurdu

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Yaklaşık 1,5 senedir destek verilmesine rağmen DDR3 belleklerin özellikle Nehalem tabanlı Core i7 serisi işlemciler ile birlikte son kullanıcılar tarafında yaygınlaşması bekleniyor. Zira Nehalem platformuna geçiş yapmak isteyenler için DDR2 bellek alternatifi malesef bulunmayacak.

Kasım ayı ile birlikte duyurulması beklenen Nehalem öncesinde bellek üreticilerinde hareketlilik başladı. Pek çok firma yeni DDR3 çözümlerini önümüzdeki günlerde kullanıma sunmaya başlayacak ki bu isimlerden biri de Crucial olacak.

Ballistix serisi yüksek performanslı bellekleriyle tanınan Crucial, 1333MHz'de görev yapan yeni bellek çözümlerini duyurdu. Ballistix tracer serisi altında hazırlanan ve 1.8v geriliminde görev yapan belleklerin erişim süresi ise CAS6 olarak belirlenmiş.

Ballistix Tracer serisine özel ısı emiciler ile donatılan belleklerin üzerinde ayrıca Kırmızı ve Yeşil renkli LED göstergelerinin olduğu bildiriliyor. 1GB/2GB'lık modül ve 2GB/4GB'lık kit halinde satılacak olan yeni belleklerin fiyatı 85$ ile 332$ arasında olacak.