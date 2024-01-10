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    Micron, dünyanın ilk LPCAMM2 bellek çözümünü tanıttı

    Micron, LPDDR5X DRAM tabanlı dünyanın ilk LPCAMM2 bellek çözümünü resmi olarak tanıttı. Yeni bellek standardı yüksek performans, düşük güç tüketimi ve daha az alan kullanımı sağlıyor.
    Micron, dünyanın ilk LPCAMM2 bellek çözümünü tanıttı Tam Boyutta Gör
    Micron, yüksek performans, düşük güç tüketimi ve nispeten yüksek kapasiteyi bir araya getiren sektörün ilk standart LPCAMM2 belleklerini duyurdu. LPDDR5X bellek tabanlı yeni bellekler hem dizüstü hem de masaüstü bilgisayarlar için tasarlanırken, en az birkaç yıl boyunca geleneksel SODIMM'lerle birlikte kullanılacaklar.

    Dizüstü bilgisayarlar için devrimsel bir standart

    Temelde masaüstü RAM modüllerinin küçültülmüş bir formu olan SODIMM standardı neredeyse 25 yaşın girmiş durumda ve dizüstü bilgisayar RAM’leri hızla yaklaşan bir hız ve kapasite duvarıyla karşı karşıya. Daha ince makinelere olan taleple birlikte dizüstü bilgisayar üreticileri de LPDDR RAM'i doğrudan anakartlara lehimlemeye ya da Apple Silicon gibi mobil SoC'lere dahil etmeye başladılar ki her ikisi de yükseltmeleri imkansız hale getiriyor. Bu sorunu ortadan kaldırmak için CAMM2 bellek standardı CAMM2 standardı kabul edilmişti. Micron ise CES 2024 kapsamında LPDDR5X kullanan LPCAMM2 RAM modüllerini sergiledi.

    Micron, LPDDR5X RAM'li modüllerinin (16GB/32GB/64GB) iki adet SODIMM bellekten yüzde 64 daha az yer kapladığını, yüzde 61 daha az güç kullandığını ve PCMark 10 temel iş yüklerinde yüzde 71 daha hızlı olduğunu iddia ediyor. Micron, LPCAMM2 modüllerini iki DDR5 SODIMM'den önemli ölçüde daha küçük hale getirmek için birden fazla LPDDR5X bellek cihazını dikey olarak entegre ediyor ve böylece esasen gelişmiş paketleme teknolojisini kullanıyor. Örneğin, 64 GB LPCAMM2 modülleri dört adet 8-Hi LPDDR5X paketini kullanıyor. Bu arada bellekler 9.600 MT/s'ye kadar veri aktarım hızlarını destekliyor.

    JEDEC'e göre CAMM2 standardı hem ana akım makineler için DDR5'i hem de daha geniş bir dizüstü bilgisayar yelpazesi ve belirli sunucu pazarı segmentleri için LPDDR5 ve 5X'i destekliyor. Ancak LPDDR dizüstü bilgisayarlarda daha yaygın çünkü yüksek hızlı veri aktarımı sunarken düşük güç seviyelerinde çalışabiliyorlar.

    Micron, dünyanın ilk LPCAMM2 bellek çözümünü tanıttı Tam Boyutta Gör
    Hız ve güç avantajlarına ek olarak, CAMM2 modülleri tüketiciler ve BT çalışanları için RAM yükseltmeleri ve onarılabilirliği için kapıları yeniden açıyor. Dolayısıyla lehimli veya yongaya entegreli RAM’lerden kurtulmak mümkün olacak. Tek dezavantaj ise bu bellekleri değiştirmek için birkaç vida ile uğraşmak gerekecek. Ancak cihazın ömrünü uzatmak için bu oldukça kabul edilebilir bir şey - ve eğlenceli de.

    Ek olarak Lenovo, bazı dizüstü bilgisayarlarında Micron'un LPCAMM2 bellek modüllerini kullanan ilk şirketlerden biri olacak, ancak standardın yaygınlaşması biraz zaman alacak. Şimdilik, LPCAMM2 bellek modülleri yalnızca Micron'dan temin edilebilecek, ancak Samsung da dahil olmak üzere diğer şirketler de LPCAMM modüllerini hazırlıyor (Samsung geçtiğimiz aylarda LPCAMM belleklerini duyurmuştu). Micron’un müşteri odaklı markası Crucial bu bellekleri satışa çıkaracak.

    Kaynakça https://wccftech.com/micron-lpcamm2-memory-lpddr5x-boosts-laptops-up-to-64-gb-9-6-gbps-compact-form-factor/ https://www.tomshardware.com/pc-components/ddr5/micron-unveils-lpcamm2-bringing-lpddr5x-to-smaller-form-factor-memory-modules
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 5 saat önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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