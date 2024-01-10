Micron, dünyanın ilk LPCAMM2 bellek çözümünü tanıttı

Dizüstü bilgisayarlar için devrimsel bir standart
Temelde masaüstü RAM modüllerinin küçültülmüş bir formu olan SODIMM standardı neredeyse 25 yaşın girmiş durumda ve dizüstü bilgisayar RAM’leri hızla yaklaşan bir hız ve kapasite duvarıyla karşı karşıya. Daha ince makinelere olan taleple birlikte dizüstü bilgisayar üreticileri de LPDDR RAM'i doğrudan anakartlara lehimlemeye ya da Apple Silicon gibi mobil SoC'lere dahil etmeye başladılar ki her ikisi de yükseltmeleri imkansız hale getiriyor. Bu sorunu ortadan kaldırmak için CAMM2 bellek standardı CAMM2 standardı kabul edilmişti. Micron ise CES 2024 kapsamında LPDDR5X kullanan LPCAMM2 RAM modüllerini sergiledi.
Micron, LPDDR5X RAM'li modüllerinin (16GB/32GB/64GB) iki adet SODIMM bellekten yüzde 64 daha az yer kapladığını, yüzde 61 daha az güç kullandığını ve PCMark 10 temel iş yüklerinde yüzde 71 daha hızlı olduğunu iddia ediyor. Micron, LPCAMM2 modüllerini iki DDR5 SODIMM'den önemli ölçüde daha küçük hale getirmek için birden fazla LPDDR5X bellek cihazını dikey olarak entegre ediyor ve böylece esasen gelişmiş paketleme teknolojisini kullanıyor. Örneğin, 64 GB LPCAMM2 modülleri dört adet 8-Hi LPDDR5X paketini kullanıyor. Bu arada bellekler 9.600 MT/s'ye kadar veri aktarım hızlarını destekliyor.
JEDEC'e göre CAMM2 standardı hem ana akım makineler için DDR5'i hem de daha geniş bir dizüstü bilgisayar yelpazesi ve belirli sunucu pazarı segmentleri için LPDDR5 ve 5X'i destekliyor. Ancak LPDDR dizüstü bilgisayarlarda daha yaygın çünkü yüksek hızlı veri aktarımı sunarken düşük güç seviyelerinde çalışabiliyorlar.
Ek olarak Lenovo, bazı dizüstü bilgisayarlarında Micron'un LPCAMM2 bellek modüllerini kullanan ilk şirketlerden biri olacak, ancak standardın yaygınlaşması biraz zaman alacak. Şimdilik, LPCAMM2 bellek modülleri yalnızca Micron'dan temin edilebilecek, ancak Samsung da dahil olmak üzere diğer şirketler de LPCAMM modüllerini hazırlıyor (Samsung geçtiğimiz aylarda LPCAMM belleklerini duyurmuştu). Micron’un müşteri odaklı markası Crucial bu bellekleri satışa çıkaracak.Kaynakça https://wccftech.com/micron-lpcamm2-memory-lpddr5x-boosts-laptops-up-to-64-gb-9-6-gbps-compact-form-factor/ https://www.tomshardware.com/pc-components/ddr5/micron-unveils-lpcamm2-bringing-lpddr5x-to-smaller-form-factor-memory-modules Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.