CUDA destekli medya yazılımı Badaboom'un yeni versiyonu yayımlandı

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Elemantal firması tarafından geliştirilen medya dönüştürme yazılımı Badaboom, Nvidia'nın CUDA mimarisi için anahtar rol üstlenen önemli yazılımlardan biri durumunda. CUDA odaklı tanıtım ve toplantılarda Nvidia'nın sık sık üzerinde durduğu hatta geliştirme çalışmalarına katkı sağladığı dönüştürme yazılımı ile kullanıcılar videolarını GPU tabanlı hızlandırmayla CPU kullanımına göre çok daha hızlı bir şekilde dönüştürebiliyorlar. Badaboom için yayımlanan 1.1.1 sürüm numaralı yeni versiyon çok sayıda düzeltme ve yenilik içeriyor.

Genel stabilitesinin arttırıldığı belirtilen uygulama artık FRAPS desteği de sunuyor. Bu sayede kullanıcılar, FRAPS ile kaydettikleri oyun-içi videoları desteklenen çözünürlük ve formatlara dönüştürebilecekler. Yeni versiyonda ayrıca Apple TV'de oynatım için 30 FPS'deki videolara 960x540 çözünürlük desteği de geliyor. Şık bir arabirime sahip olan uygulamanın ücretsiz deneme sürümünü buradan indirilebilirsiniz. Elemantal Badaboom'un tam sürümü, Nvidia'nın mağazasında 29.99$'lık fiyat üzerinden satılıyor.