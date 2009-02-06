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CUDA destekli medya yazılımı Badaboom'un yeni versiyonu yayımlandı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
15,2b
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24
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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CUDA destekli medya yazılımı Badaboom'un yeni versiyonu yayımlandı
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Elemantal firması tarafından geliştirilen medya dönüştürme yazılımı Badaboom, Nvidia'nın CUDA mimarisi için anahtar rol üstlenen önemli yazılımlardan biri durumunda. CUDA odaklı tanıtım ve toplantılarda Nvidia'nın sık sık üzerinde durduğu hatta geliştirme çalışmalarına katkı sağladığı dönüştürme yazılımı ile kullanıcılar videolarını GPU tabanlı hızlandırmayla CPU kullanımına göre çok daha hızlı bir şekilde dönüştürebiliyorlar. Badaboom için yayımlanan 1.1.1 sürüm numaralı yeni versiyon çok sayıda düzeltme ve yenilik içeriyor.

Genel stabilitesinin arttırıldığı belirtilen uygulama artık FRAPS desteği de sunuyor. Bu sayede kullanıcılar, FRAPS ile kaydettikleri oyun-içi videoları desteklenen çözünürlük ve formatlara dönüştürebilecekler. Yeni versiyonda ayrıca Apple TV'de oynatım için 30 FPS'deki videolara 960x540 çözünürlük desteği de geliyor. Şık bir arabirime sahip olan uygulamanın ücretsiz deneme sürümünü buradan indirilebilirsiniz. Elemantal Badaboom'un tam sürümü, Nvidia'nın mağazasında 29.99$'lık fiyat üzerinden satılıyor.


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visualize 10 yıl
Deneme fırsatı buldum ve cok memnun kaldım.

Diger programlara oranla inanılmaz hızlı dolayısıyla çok pratik.
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Kumandan 10 yıl
TMPGEnc XPress varken benim tercihim olamaz. Zaten TMPGEnc XPress 'te Cuda desteği veriyor ve oldukça kapsamlı
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mamad 10 yıl
Ben hala Xilisoft 3GP Video Converter'ı kullanıyorum. Hızı bana yetiyor. Ayrıca gayet yeterli sayıda dosya biçimini destekliyor. Büyük bir fark yoksa aynen devam ederim ben.


Heralde benim pc'de sorun var. Programı yüklerken rest atıyor. Çalıştırınca da rest atıyor. Demek ki Xilisoft'a devam.
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willbecoder 10 yıl
iphone um var...normalde 2 saate yakin suren donusturme isini iki bucuk dakika da yapti...bence bu yuzden program cok basarili...sadece test amacli bir video donusturdum yorumlarin bunun uzerine...

belki farkli turlerden cevirememe gibi sorunlari olabilir...ama baslangic olarak dusunursek bir hayli basarili...ileri de tum turlerden ceviri ozelligi kazanabilirse cok daha basarili olabilir...
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Technics 10 yıl
çok başarılı bir uygulama iphone için başka bir şey kullanmıyorum
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(((TeAcHeR))) 10 yıl

Orjinalden alıntı: Technics

çok başarılı bir uygulama iphone için başka bir şey kullanmıyorum


yaw her ne hikmetse bende çalışmıyor bu program.mpeg2 yi falan dönüştürmüyor mu hocam yaw.

hangi formatları hangi formatlara dönüştürüyor acaba?
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