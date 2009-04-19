D0 revizyonlu Core i7 920, hava soğutma ile 4.6GHz'i gördü

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AMD'nin Phenom II işlemcileriyle bir anda hız aşırtmacıların dikkatini çekmesi ve esktrem soğutma koşullarında 6GHz+ seviyesini görmesi sonrasında Intel de boş durmamış ve bir süre önce D0 revizyonlu Nehalem işlemcilerini pazara sürmeye başlamıştı. Firmanın bu yöndeki ilk girişimi olan D0 revizyonlu Core i7 920 modeli sergilediği hız aşırtma başarımıyla son günlerde sık sık gündeme gelmeyi başarıyor. Yapılan yorumlara göre D0 revizyonlu Core i7 920 ile hava soğutma kullanılarak 4.5GHz üstü hızlara ulaşılabilir!

Bu noktada hemen bir detayın da altını çizelim; C0 revizyonlu Core i7 920 modeli de hava soğutmayla 4.5GHz+ seviyelerini görebiliyordu ama tüm işlemcilerde bu seviyeye ulaşmak pek mümkün değildi. D0 revizyonlu Core i7 920'de ise hava soğutmayla yüksek saat hızlarına ulaşmanın daha kolay olduğuzira HWBot'a girilen çalışmaların da bunu doğruladığı belirtiliyor. 4.5GHz seviyesine kadar hava soğutmayla alınan farklı çalışmalar olduğu gibi LN2 gibi soğutma çözümleriyle daha yüksek hızlara ulaşanlar da yok değil.

Haberimize konu olan çalışmada ise pazarın iddialı isimlerinden Thermalright'ın Ultra-120 kod adlı soğutucusu ve DFI'ın X58 yonga setli DK X58 T3eH6 anakartı kullanılarak yapılan çalışmada D0 revizyonlu Core i7 920 ile 4.6GHz'de ulaşılabildiği gibi 3DMark 2006'da stabil olarak çalıştırılabilmiş. Standart olarak 2.66GHz'de çalışan ve hava soğutma ile saat hızı yaklaşık 2GHz arttırılan D0 revizyonlu Core i7 920, özellikle hava soğutmayla overclock yapan kullanıcıların ilgisini çekecek gibi görünüyor.