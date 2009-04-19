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D0 revizyonlu Core i7 920, hava soğutma ile 4.6GHz'i gördü

10 yıl
16,3b
1
34
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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D0 revizyonlu Core i7 920, hava soğutma ile 4.6GHz'i gördü
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AMD'nin Phenom II işlemcileriyle bir anda hız aşırtmacıların dikkatini çekmesi ve esktrem soğutma koşullarında 6GHz+ seviyesini görmesi sonrasında Intel de boş durmamış ve bir süre önce D0 revizyonlu Nehalem işlemcilerini pazara sürmeye başlamıştı. Firmanın bu yöndeki ilk girişimi olan D0 revizyonlu Core i7 920 modeli sergilediği hız aşırtma başarımıyla son günlerde sık sık gündeme gelmeyi başarıyor. Yapılan yorumlara göre D0 revizyonlu Core i7 920 ile hava soğutma kullanılarak 4.5GHz üstü hızlara ulaşılabilir!

Bu noktada hemen bir detayın da altını çizelim; C0 revizyonlu Core i7 920 modeli de hava soğutmayla 4.5GHz+ seviyelerini görebiliyordu ama tüm işlemcilerde bu seviyeye ulaşmak pek mümkün değildi. D0 revizyonlu Core i7 920'de ise hava soğutmayla yüksek saat hızlarına ulaşmanın daha kolay olduğuzira HWBot'a girilen çalışmaların da bunu doğruladığı belirtiliyor. 4.5GHz seviyesine kadar hava soğutmayla alınan farklı çalışmalar olduğu gibi LN2 gibi soğutma çözümleriyle daha yüksek hızlara ulaşanlar da yok değil.

Haberimize konu olan çalışmada ise pazarın iddialı isimlerinden Thermalright'ın Ultra-120 kod adlı soğutucusu ve DFI'ın X58 yonga setli DK X58 T3eH6 anakartı kullanılarak yapılan çalışmada D0 revizyonlu Core i7 920 ile 4.6GHz'de ulaşılabildiği gibi 3DMark 2006'da stabil olarak çalıştırılabilmiş. Standart olarak 2.66GHz'de çalışan ve hava soğutma ile saat hızı yaklaşık 2GHz arttırılan D0 revizyonlu Core i7 920, özellikle hava soğutmayla overclock yapan kullanıcıların ilgisini çekecek gibi görünüyor.


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beadlock2247 7 yıl
ben bu işlemciyi nerdebulabilirim ?
satılık olarak
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Arranger. 7 yıl
Reset - mavi ekran vb.. yapmıyorsa çok iyi.
Noctua D14 ile 4.5Ghz denedim, mavi ekran verdi. 4.2'ye geri döndüm.
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deepestlove 9 yıl
i7 920 = 300
X58 = 250
6GB Ram= 300
Toplam 850$
Kdv 150$
Toplam ve TL olarak 1700 lira
bunların yerine
Amd x2 7850
780G
4 gb ocz 1066 ddr2
T260HD
diğer ıvır zıvır alınır
Kişisel düşüncem daha mantıklı bir alışverir olur.
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ylpc 9 yıl
Ln2 De Kaç Yapar Acaba
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gordon01 10 yıl
Hızı yaklaşık 2ghz artırılmış; acaba stabilitesi, verimi nasıl
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X Files 10 yıl
İşlemcide pahalı hala ayrıca geçişin toptan maliyetleri ateş pahası.

Hış aşırtmadaki başarı sadece işlemciye değil soğutucu ve anakartlarında çok büyük faktör olduğunu belirtmek lazım.

Birde bu işlemciye velilebilecek maximum voltaj nedir acaba ? Aklıma geldide, Allahtan bu hız açırtma işlemlerini bazı ülkelerin karakollarında olduğu gibi bazı kişilere elektrik vererek konuşturan kişiler yapmıyor...

Mazallah işlemci o zaman ya kanatlanıp uçardı mhz delisi olurdu veya aşka gelir bülbül gibi öterdi. O zaman manşetlerde şok haber.

--- "Intelin Corei7 lerine elektirrik verildikten sonra konuşabildiği ortaya çıktı"
--- "xxxx ülkenin polisleri Intel e çağ atlattı."
--- "xxx ülkenin polisleri mühendislerden daha zeki çıktı"
--- "Meğersem Corei7 ler konuşabiliryormuş" ...

Hay maşallah ne yetenekli işlemciler miş beee . ))
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KANUNI61 10 yıl
Ama her işlemci her anakart ile, bu değere çıkacak diye birşey yok. Kaldı ki herkes'de Thermalright'ın Ultra-120 yok :))))) katılıyorum sogutucuya verilen parayı bu işlemcinin üstüne koyarım oc yede gerek kalmaz :)
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Lacano 10 yıl
hey maşallah güzel değerler ama kullanılan belleklerinde parası gerçekten çok iyi
i7 ler hala boş hala gereksiz hala aşırı pahalı...
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sertacaygun 10 yıl
Hızaşırtmadan iyice soğdum...
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_Dominic_Toretto_ 10 yıl
4.6 güzel bir değer tabi

Ama her işlemci her anakart ile, bu değere çıkacak diye birşey yok. Kaldı ki herkes'de Thermalright'ın Ultra-120 yok
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Saygılı1i 10 yıl
Birde gazlı soğutma yağsalar nolur kimbilir.
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toysoLdier(V) 10 yıl
İntel yine aşmış kendini
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00x men00 10 yıl
walla ben 2 yıldaha corei7 geçmem nereyi vurursa vursun umrumda bile değil şimdi 1,5 milyardaha harcayamam
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ellerimkirli 10 yıl

Orjinalden alıntı: 00x men00

walla ben 2 yıldaha corei7 geçmem nereyi vurursa vursun umrumda bile değil şimdi 1,5 milyardaha harcayamam

Kesinlikle al benden de o kadar. :) Heleki işlemci+anakart+ram üçlüsünü doların tavan yaptığı an almışken...
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fx57 10 yıl
@Me.kiLLerMan, OCZ Reaper DDR3-1866 6GB kullanılmış.
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Digiali 10 yıl
Sonbaharda gelecek bir fiyat indirimi ile bu işlemci i7ye geçiş için güzel bir adım olarak düşünülebilir......
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Krak3n 10 yıl

Orjinalden alıntı: fx57

@Me.kiLLerMan, OCZ Reaper DDR3-1866 6GB kullanılmış.

Teşekkürler.
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ali277 10 yıl
Çok iyi değer...
D0 revizyonunu almak lazım :D
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Krak3n 10 yıl
Amanın ne güzel değerler bu böyle.Yazık kesin bu işlemciden almam gerek.

Ayrıca hangi bellekler kullanıldı bilginiz var mı?
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husNUKE 10 yıl
bence C0 kullanıyorum. Voltajı 1.2v yaparak 3.7ghz de çalıştırıyorum. Surekli bu değerde çalışıyor. Core contact freezer soğutucunun fanı en düşük hızda çalışıyor. Normal durumda 40 derece yuk altında 65 derece çalışıyor. D0 neler yapabilir tahmin edin artık.
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