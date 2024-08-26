Intel, yaklaşan üst düzey CPU'ları hakkındaki ayrıntıları yanlışlıkla açıkladı

Intel'in Diamond Rapids sunucu işlemcileri sızdırıldı
Sızdırılan bilgiler bu yeni Xeon CPU'ların Intel'in Oak Stream platformunun bir parçası olacağını ve etkileyici 9.324 pine sahip LGA 9324 adı verilen devasa bir sokete sahip olacağını ortaya koyuyor.
LGA 9324 soketi, önceki modellere kıyasla önemli ölçüde boyut artışı sağlıyor. Tüketici CPU'larında kullanılan LGA 1700 soketinden yaklaşık altı kat daha büyük ve Intel'in en son dördüncü ve beşinci nesil Xeon çiplerine güç veren LGA 4677 soketinin iki katından daha büyük.
Bu önemli artış, Diamond Rapids'in seleflerine kıyasla daha fazla çekirdek ve bellek kanalı sunabileceğini gösteriyor. Intel, Oak Stream için örnek test araçlarını ortaklarına dağıtmaya başladı. İlk Diamond Rapids CPU'larının 2025 sonu veya 2026 başında piyasaya sürülmesi bekleniyor.
Ekran görüntüsünde ayrıca soket için ön siparişlerin açıldığı ve sevkiyatların 2024'ün dördüncü çeyreğinde başlamasının planlandığı belirtiliyor. Diamond Rapids'in 16 DRAM kanalını ve PCIe 6.0'ı destekleyebileceği öne sürülüyor ancak bu detaylar Intel tarafından henüz doğrulanmadı.
Diamond Rapids CPU'larının, ürün yol haritasında Intel'in 18A Clearwater Forest Xeon'larının yerini alması bekleniyor. Diamond Rapids piyasaya sürüldüğünde Intel'in 14A işlem düğümünü kullanacak ve bu da Intel'in sunucu CPU pazarında AMD'nin yüksek çekirdek sayısına sahip Epyc "Venice" işlemcilerine karşı güçlü bir rakip hazırladığını gösteriyor.
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Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.