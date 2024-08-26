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    Anlık Bildirim

    Intel, yaklaşan üst düzey CPU'ları hakkındaki ayrıntıları yanlışlıkla açıkladı

    Intel'in Diamond Rapids sunucu işlemcileri sızdırıldı. Sızdırılan bilgiler bu yeni Xeon CPU'ların Intel'in Oak Stream platformunun bir parçası olacağını gösteriyor.
    Intel'in üst düzey CPU'ları hakkındaki ayrıntılar sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Intel, Diamond Rapids kod adlı yeni sunucu işlemcileri hakkında yanlışlıkla bilgi ifşa etti. Ayrıntılar Intel'in web sitesinde kısa bir süreliğine yayınlandı ve kısa süre sonra hızlıca kaldırıldı. Ancak bir X kullanıcısı sayfanın ekran görüntüsünü yakalamayı başardı.

    Intel'in Diamond Rapids sunucu işlemcileri sızdırıldı

    Sızdırılan bilgiler bu yeni Xeon CPU'ların Intel'in Oak Stream platformunun bir parçası olacağını ve etkileyici 9.324 pine sahip LGA 9324 adı verilen devasa bir sokete sahip olacağını ortaya koyuyor.

    LGA 9324 soketi, önceki modellere kıyasla önemli ölçüde boyut artışı sağlıyor. Tüketici CPU'larında kullanılan LGA 1700 soketinden yaklaşık altı kat daha büyük ve Intel'in en son dördüncü ve beşinci nesil Xeon çiplerine güç veren LGA 4677 soketinin iki katından daha büyük.

    Bu önemli artış, Diamond Rapids'in seleflerine kıyasla daha fazla çekirdek ve bellek kanalı sunabileceğini gösteriyor. Intel, Oak Stream için örnek test araçlarını ortaklarına dağıtmaya başladı. İlk Diamond Rapids CPU'larının 2025 sonu veya 2026 başında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

    Ekran görüntüsünde ayrıca soket için ön siparişlerin açıldığı ve sevkiyatların 2024'ün dördüncü çeyreğinde başlamasının planlandığı belirtiliyor. Diamond Rapids'in 16 DRAM kanalını ve PCIe 6.0'ı destekleyebileceği öne sürülüyor ancak bu detaylar Intel tarafından henüz doğrulanmadı.

    Diamond Rapids CPU'larının, ürün yol haritasında Intel'in 18A Clearwater Forest Xeon'larının yerini alması bekleniyor. Diamond Rapids piyasaya sürüldüğünde Intel'in 14A işlem düğümünü kullanacak ve bu da Intel'in sunucu CPU pazarında AMD'nin yüksek çekirdek sayısına sahip Epyc "Venice" işlemcilerine karşı güçlü bir rakip hazırladığını gösteriyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 1 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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