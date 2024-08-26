Intel, yaklaşan üst düzey CPU'ları hakkındaki ayrıntıları yanlışlıkla açıkladı

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Tam Boyutta Gör Intel, Diamond Rapids kod adlı yeni sunucu işlemcileri hakkında yanlışlıkla bilgi ifşa etti. Ayrıntılar Intel'in web sitesinde kısa bir süreliğine yayınlandı ve kısa süre sonra hızlıca kaldırıldı. Ancak bir X kullanıcısı sayfanın ekran görüntüsünü yakalamayı başardı.

Intel'in Diamond Rapids sunucu işlemcileri sızdırıldı

Sızdırılan bilgiler bu yeni Xeon CPU'ların Intel'in Oak Stream platformunun bir parçası olacağını ve etkileyici 9.324 pine sahip LGA 9324 adı verilen devasa bir sokete sahip olacağını ortaya koyuyor.

LGA 9324 soketi, önceki modellere kıyasla önemli ölçüde boyut artışı sağlıyor. Tüketici CPU'larında kullanılan LGA 1700 soketinden yaklaşık altı kat daha büyük ve Intel'in en son dördüncü ve beşinci nesil Xeon çiplerine güç veren LGA 4677 soketinin iki katından daha büyük.

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Bu önemli artış, Diamond Rapids'in seleflerine kıyasla daha fazla çekirdek ve bellek kanalı sunabileceğini gösteriyor. Intel, Oak Stream için örnek test araçlarını ortaklarına dağıtmaya başladı. İlk Diamond Rapids CPU'larının 2025 sonu veya 2026 başında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Ekran görüntüsünde ayrıca soket için ön siparişlerin açıldığı ve sevkiyatların 2024'ün dördüncü çeyreğinde başlamasının planlandığı belirtiliyor. Diamond Rapids'in 16 DRAM kanalını ve PCIe 6.0'ı destekleyebileceği öne sürülüyor ancak bu detaylar Intel tarafından henüz doğrulanmadı.

Diamond Rapids CPU'larının, ürün yol haritasında Intel'in 18A Clearwater Forest Xeon'larının yerini alması bekleniyor. Diamond Rapids piyasaya sürüldüğünde Intel'in 14A işlem düğümünü kullanacak ve bu da Intel'in sunucu CPU pazarında AMD'nin yüksek çekirdek sayısına sahip Epyc "Venice" işlemcilerine karşı güçlü bir rakip hazırladığını gösteriyor.

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