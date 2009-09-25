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Dark Racer: Oyuncular için hazırlanan mid-tower kasa kullanıma sunuldu

9 yıl
31b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dark Racer: Oyuncular için hazırlanan mid-tower kasa kullanıma sunuldu
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Maliyet gözetilerek hazırlanan kalite çıtası yüksek komponentler sunmak üzere Akortek Bilişim tarafından oluşturulan Dark markası, yeni kasa modelleriyle farklı segmentlerde alternatif çözümler sunmaya devam ediyor. Dark'ın yeni kasa modellerinden oyuncular için hazırlanan Racer, firma tarafından yapılan resmi açıklamayla duyuruldu. Tamamı (iç ve dış) Siyah olan ve şık bir görünüm vaat eden Dark Racer, tasarıma önem veren aynı zamanda yüksek soğutma performanslı kasa arayışında olan kullanıcıları hedef alıyor. Mid-tower formunda ve 470 x 200 x 430 mm boyutlarındaki eni kasanın 0.7mm çelik kullanılarak hazırlandığı belirtilirken, tümüyle yuvarlatılmış kenarları ve alet gerektirmeyen vidasız kurulum özellikleriyle hızlı sistem montajı ve kolay bir kurulum olanağı sunuyor.

Ön kısmında 14cm çapında Mavi LED'li, arka kısımda ise 12cm çapında Siyah fana yer verilen Dark Racer ile kullanıcılara özelleştirebilme seçeneği de sunuluyor. Zira yapılan açıklamalara göre Dark Racer üç farklı yan panel seçeneği ile alınabiliyor. Bu seçenekler arasında özellikle 20cm'lik fanla donatılan panel dikkat çekerken dileyen kullanıcılar tamamezen delikli ızgara ya da 2 adet 8-12-14cm fan yuvalı panelleri de seçenebiliyorlar. Arka panelinde su soğutma sistemleri düşünülerek korumalı hortum yuvalarına yer verilen kasanın geniş iç hacmiyle ATi Radeon HD 5870 te dahil olmak üzere 30cm'e kadar tüm ekran kartlarıyla kullanılabildiği belirtiliyor. Kaydırma kapaklı gizli bölmesinde fan kontrolcüsü, USB ve ses çıkışlarına da yer verilen Dark Racer, titreşim engelleyi silikon ayaklara da sahip.

Oyuncular için hazırlanan pek çok kasa modelinde olduğu gibi güç kaynağının alt kısma konumlandırıldığı Dark Racer'da 90 derece konumlanmış sabit disk yuvası ile 5 adet depolama sürücüünü kullanabilmek mümkün. Ferrari logosunu hatırlatan güç düğmesiyle tasarımda detaylara önem veren kullanıcıların ilgisini çekecek gibi görünen Dark Racer, High Power'ın 460 Watt ve 600 Watt kapasiteli güç kaynaklarıyla konfigüre edilebiliyor. Ön paneldeki fan için devir kontrolüne olanak tanıyan bir adet analog fana ve anakartın üst kısmında konumlanmış 12V girişleri için 30cm'lik uzatma kablosuna da sahip olan Dark Racer, 95$+kdv'lik son kullanıcı satış fiyatıyla kullanıma sunuluyor. Kasa hakkında detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Dark Racer: Oyuncular için hazırlanan mid-tower kasa kullanıma sunuldu
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yeappa 8 yıl
güzel inceleme için teşekkürler
DARK RACER ön panelde bulunan FAN KONTROLCÜSÜNÜ bir türlü çalıştıramadım
bağlantıları eksiksiz tamam, anakartta 3pinli SYSFAN 'a ve ön panelden gelen güç kablosuda 4pinli güç kablosuna bağlandı. fakat kontrolcü çalışmıyor, fan aynı hızda.
yardım edebilirmisiniz
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southparkturkey 9 yıl
Sanırım kasa Akortek tarafından dışarıya yaptırılıyor.
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IgorStravinsky 9 yıl
Şık fakat pek uğraşılmamış üstünde. Yani Gamer kasa denilince daha şaşalı şeyler geliyor akla.
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feneryol 9 yıl
diğer kasalardan ne kadar farklı?
hergün onlarca marka genelde aynı tarz kasa duyuruyor kasa bir defa alınmalı bence tt armor+ ı tek geçerim bu yüzden...
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acbold 9 yıl
ama yinede kırmızı kasada, mavi ışık yerine sarı ışık olsa türkiyede rabet görür :D
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tatbkath 9 yıl
Biraz önce nova bilgisayarı aradım lancool k56 ellerinde kalmamış bu kasayı önerdi.Bende neyin nesi acaba derken burayı gördüm novayı tekrar aradım önerilerine kulak verip bu kasayı aldım lancool'un kasasından 600 watlı psu'su falan birazda cazip geldi.Bugün öğlen saatlerinde kasalar ellerine ulaşacakmış.

99 USD + KDV olanı 450 watt psu'lu modeli.

129 USD + KDV olanı ise 600 watt'lık modeli.

Sizce iyi mi yaptım ?

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acbold 9 yıl
türkiye 99$+kdv üzerinde bir fiyatta satılacağı için bu kasayı almayı düşünmem.
AEROCOOL Vx-9 Pro 450W Super Mid-Tower Kasa tercih ederim daha iyi.
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