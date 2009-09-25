Dark Racer: Oyuncular için hazırlanan mid-tower kasa kullanıma sunuldu

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Maliyet gözetilerek hazırlanan kalite çıtası yüksek komponentler sunmak üzere Akortek Bilişim tarafından oluşturulan Dark markası, yeni kasa modelleriyle farklı segmentlerde alternatif çözümler sunmaya devam ediyor. Dark'ın yeni kasa modellerinden oyuncular için hazırlanan Racer, firma tarafından yapılan resmi açıklamayla duyuruldu. Tamamı (iç ve dış) Siyah olan ve şık bir görünüm vaat eden Dark Racer, tasarıma önem veren aynı zamanda yüksek soğutma performanslı kasa arayışında olan kullanıcıları hedef alıyor. Mid-tower formunda ve 470 x 200 x 430 mm boyutlarındaki eni kasanın 0.7mm çelik kullanılarak hazırlandığı belirtilirken, tümüyle yuvarlatılmış kenarları ve alet gerektirmeyen vidasız kurulum özellikleriyle hızlı sistem montajı ve kolay bir kurulum olanağı sunuyor.

Ön kısmında 14cm çapında Mavi LED'li, arka kısımda ise 12cm çapında Siyah fana yer verilen Dark Racer ile kullanıcılara özelleştirebilme seçeneği de sunuluyor. Zira yapılan açıklamalara göre Dark Racer üç farklı yan panel seçeneği ile alınabiliyor. Bu seçenekler arasında özellikle 20cm'lik fanla donatılan panel dikkat çekerken dileyen kullanıcılar tamamezen delikli ızgara ya da 2 adet 8-12-14cm fan yuvalı panelleri de seçenebiliyorlar. Arka panelinde su soğutma sistemleri düşünülerek korumalı hortum yuvalarına yer verilen kasanın geniş iç hacmiyle ATi Radeon HD 5870 te dahil olmak üzere 30cm'e kadar tüm ekran kartlarıyla kullanılabildiği belirtiliyor. Kaydırma kapaklı gizli bölmesinde fan kontrolcüsü, USB ve ses çıkışlarına da yer verilen Dark Racer, titreşim engelleyi silikon ayaklara da sahip.

Oyuncular için hazırlanan pek çok kasa modelinde olduğu gibi güç kaynağının alt kısma konumlandırıldığı Dark Racer'da 90 derece konumlanmış sabit disk yuvası ile 5 adet depolama sürücüünü kullanabilmek mümkün. Ferrari logosunu hatırlatan güç düğmesiyle tasarımda detaylara önem veren kullanıcıların ilgisini çekecek gibi görünen Dark Racer, High Power'ın 460 Watt ve 600 Watt kapasiteli güç kaynaklarıyla konfigüre edilebiliyor. Ön paneldeki fan için devir kontrolüne olanak tanıyan bir adet analog fana ve anakartın üst kısmında konumlanmış 12V girişleri için 30cm'lik uzatma kablosuna da sahip olan Dark Racer, 95$+kdv'lik son kullanıcı satış fiyatıyla kullanıma sunuluyor. Kasa hakkında detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.

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