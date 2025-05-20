Sennheiser ACCENTUM Open TWS kulaklık inceleme: Kalite ile konfor buluştu!

Yüksek ses kalitesi için müşteriler silikonlu kulak içi kulaklıklar tercih ediyor fakat bu kulaklıklar uzun kullanımlarda kulağı rahatsız ediyor. Konfor isteyen müşteriler silikonsuz kulaklık satın alıyor fakat bu durumda ses kalitesinden taviz vermek zorunda kalıyor. Sennheiser tam da bu paradoksa düşen müşteriler için konforlu kullanım ve yüksek ses kalitesi vaadiyle Sennheiser ACCENTUM Open’ı geliştirdi.
Kulaklıkla müzik dinlerken etrafınızda olup bitenlerden soyutlaştırıldığımızda kendimizi müziğe kaptırmak kolay olmuyor. Uzun süreli dinlemeler yapacağımız zaman çevremizde olup bitenlere hakim olmak istiyoruz. Bir yandan müzik dinleyip diğer yandan çevremizdeki korna sesini, kapı zilini ve birisinin sizi seslendiğini duymak güvende hissettiriyor. Ben de çevresel farkındalık istediğim için açık yapıdaki silikonsuz kulaklıkları tercih ediyorum ve piyasadaki pek çok modeli deneme fırsatım oldu. Bakalım Sennheiser’ın silikonsuz yapıdaki ilk TWS kulaklığı Sennheiser ACCENTUM Open bizlere neler sunuyor?
🎵 Konforlu Tasarım
Silikonsuz kulaklıklar her kulak tipine uygun olmayabiliyor. Sennheiser başarılı bir tasarımla karşımıza çıkıyor ve her kulak tipinde konforlu kullanım sunuyor. Çevremdeki kişilere test ettirdiğimde farklı kulak tiplerinde dahi başarısını koruduğunu doğruladım. Kulak yapınızın nasıl olduğunun bir önemi olmadan Accentum Open ile konforlu dinleme deneyimi elde edebilirsiniz.
Siyah ve Krem olarak iki farklı renk seçeneği sunuluyor. Su sıçramaları ve tere karşı IPX4 seviyesinde dayanıklılık sergiliyor.
🎸 Sennheiser imzalı ses kalitesi
Sennheiser’ın Accentum True Wireless ve Sennheiser Momentum TWS kulaklıklarda müzik kalitesi ön plandayken bu kulaklıkta konfora odaklanılıyor. Bu nedenle fiyatı 10 bin liranın üzerindeki Sennheiser TWS kulaklıklardaki ses kalitesini ACCENTUM Open’da alamayacaksınız. Şarkılarda baslar gümbür gümbür vursun ve müzik beni büyülesin diyorsanız silikonlu kulaklık tercih etmelisiniz. Fakat açık kulaklıklar arasında kıyaslama yaparsam mid ve tizleri en iyi duyacağınız kulaklık modelinin bu kulaklık olduğunu söyleyebilirim.
Bağlantı ve Kontroller
Sennheiser ACCENTUM Open, kullanım kolaylığıyla dikkat çekiyor. Firma, hayatın karmaşası arasına bir de ek ayarlar, ek tuşlar vs. ile yeni bir karmaşa getirmek istemiyor. Kulaklığı eşleştirip kulağınıza takarak kullanmaya hazır hale geliyorsunuz. Mobil uygulama indirmeniz gerekmiyor. Herhangi bir eşleştirme veya bağlantı kopması sorunu yaşanmıyor.
Kulaklığın kontrolleri yandaki dokunmatik yüzeyden yapılıyor. Bir kere dokunarak müziği durdurabilir, iki kere dokunarak ileri geri sarabilir, basılı tutarak ses seviyesini artırıp azaltabilirsiniz. Ayrıca sol kulaklığa üç kere bastığınızda kulak algılama modunu açıp kapatabiliyorsunuz. Bu mod devredeyken kulaklığı kulağınızdan çıkardığınız müzik otomatik olarak duruyor.
Ayrıca buradan kulaklığı satın alacak kullanıcılara ufak bir ipucu vereyim. Kulaklığın kutusunda eşleştirme için herhangi bir tuş bulunmuyor. Kulaklığı ilk defa eşleştirmek için iki kulaklığı da kulağınıza takın ve iki kulaklığın kenarına 3 saniye basılı tutarak eşleştirme modunu devreye alın.
🔋 28 saate kadar dinleme süresi
Kulaklıklar tek şarjla 6,5 saate kadar dinleme süresi sunuyor. Kutusuyla birlikte ise 28 saate kadar kullanım süresine ulaşılıyor. Bu da günlük 4 saat kullanımda 7 gün boyunca şarj etme ihtiyacı duymayacağınız anlamına geliyor. Batarya ömrü oldukça başarılı. Hızlı şarj özelliği sayesinde 10 dakikalık şarj ile 1,5 saatlik kullanım süresi elde edebiliyoruz.
🗣️ Mikrofon
Kutu İçeriği
Eksiler
Kulaklığın mobil uygulaması yok. Ekolayzır ayarı yapmak istediğinizde cihazınızın ayarlarından ayarlamanız gerekiyor. Ekolayzır değişikliklerine verdiği tepkiler gayet başarılı. Aktif gürültü engelleme (ANC) teknolojisi yok. LDAC desteği koyulmamış.
✅ Sennheiser ACCENTUM Open Alınır mı?
Açık yapıda ve silikonsuz kulaklık istiyorsanız Sennheiser ACCENTUM Open’ı mutlaka listenize eklemenizi tavsiye ediyorum. Silikonsuz bir kulaklık olmasına rağmen oldukça temiz ve kaliteli ses sunuyor. Kulağınıza tam uyum sağlıyor. Uzun süreli dinlemelerde asla kulağı rahatsız etmiyor. Sizi çevreden koparmıyor. Kesintisiz bağlantı deneyimi, yüksek batarya ömrü ve şık tasarımı ile birleşince gün boyu kullanabileceğiniz bir kulaklık ortaya çıkmış.
Fiyat ve daha fazla bilgi için: https://sennheiser-hearing.com.tr/products/sennheiser-accentum-open-kablosuz-kulak-i̇ci-kulaklik
Sennheiser ACCENTUM Open Teknik Özellikleri
- Tasarım: Silikonsuz tam kablosuz kulak içi kulaklık
- Bağlantı: Bluetooth 5.3
- Sürücü Boyutu: 11 mm
- Frekans: 25 Hz to 15k Hz (@ 90dBSPL)
- Kodek: SBC, AAC
- Mikrofon: Her kulaklıkta 2 adet. Gürültü engelleme özellikli.
- Batarya: Tek şarjla 6,5 saat, kutudan şarjla 28 saat kullanım süresi
- Suya Dayanıklılık: IPX4
- Ağırlık: 4,35 g
- Kutu Boyutu: 51.77 x 50.18 x 25.36 mm
- Renk: Siyah ve Krem
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
100 yıl sonra yıldızlararası boşluğa bir uzaygemisi ile belki insanları belki de yapay zekaya sahip robotları göndeririz.
biz de taharet nasıl alınır onu konuşuyoruz
yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.