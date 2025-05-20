Sennheiser ACCENTUM Open TWS kulaklık inceleme: Kalite ile konfor buluştu!

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Tam Boyutta Gör Bugüne kadar silikonlu yapıdaki TWS kulaklıklarla karşımıza çıkan Sennheiser’in ilk silikonsuz True Wireless kulaklığı Sennheiser ACCENTUM Open ülkemizde satışa sunuldu. Bu içeriğimizde Sennheiser ACCENTUM Open TWS kulaklığı inceliyoruz.

Yüksek ses kalitesi için müşteriler silikonlu kulak içi kulaklıklar tercih ediyor fakat bu kulaklıklar uzun kullanımlarda kulağı rahatsız ediyor. Konfor isteyen müşteriler silikonsuz kulaklık satın alıyor fakat bu durumda ses kalitesinden taviz vermek zorunda kalıyor. Sennheiser tam da bu paradoksa düşen müşteriler için konforlu kullanım ve yüksek ses kalitesi vaadiyle Sennheiser ACCENTUM Open’ı geliştirdi.

Kulaklıkla müzik dinlerken etrafınızda olup bitenlerden soyutlaştırıldığımızda kendimizi müziğe kaptırmak kolay olmuyor. Uzun süreli dinlemeler yapacağımız zaman çevremizde olup bitenlere hakim olmak istiyoruz. Bir yandan müzik dinleyip diğer yandan çevremizdeki korna sesini, kapı zilini ve birisinin sizi seslendiğini duymak güvende hissettiriyor. Ben de çevresel farkındalık istediğim için açık yapıdaki silikonsuz kulaklıkları tercih ediyorum ve piyasadaki pek çok modeli deneme fırsatım oldu. Bakalım Sennheiser’ın silikonsuz yapıdaki ilk TWS kulaklığı Sennheiser ACCENTUM Open bizlere neler sunuyor?

🎵 Konforlu Tasarım

Tam Boyutta Gör Sennheiser ACCENTUM Open bugüne kadar kullandığım en ergonomik ve en konforlu hissettiren kulaklık oldu. Saatler süren kullanımlarda kulağımda ağrı veya herhangi bir rahatsızlık yaşamadım. Üstelik bu konforu sunarken kulağa iyi şekilde tutunmayı başarıyor. Koşu, dans, spor gibi hareketli aktivitelerde asla düşmüyor.

Silikonsuz kulaklıklar her kulak tipine uygun olmayabiliyor. Sennheiser başarılı bir tasarımla karşımıza çıkıyor ve her kulak tipinde konforlu kullanım sunuyor. Çevremdeki kişilere test ettirdiğimde farklı kulak tiplerinde dahi başarısını koruduğunu doğruladım. Kulak yapınızın nasıl olduğunun bir önemi olmadan Accentum Open ile konforlu dinleme deneyimi elde edebilirsiniz.

Siyah ve Krem olarak iki farklı renk seçeneği sunuluyor. Su sıçramaları ve tere karşı IPX4 seviyesinde dayanıklılık sergiliyor.

🎸 Sennheiser imzalı ses kalitesi

Tam Boyutta Gör Normalde silikonsuz kulaklıklarda müzik kalitesi geri planda kalırken Sennheiser bu konuda bizleri şaşırtmayı başarıyor. 11 mm dinamik sürücünün kullanıldığı ACCENTUM Open, rakiplerine kıyasla berrak ve temiz ses sunuyor. Kulaklığın mid ve tiz sesleri ön planda, baslar geri planda. Oldukça geniş sahnede ses veriyor. Bir şarkıda hangi sesin nereden geldiğini ayırt edebilmek mümkün. Mid ve tizlerdeki şaşırtıcı ses kalitesi sayesinde her zaman dinlediğiniz şarkılarda yeni sesler duyabilirsiniz. Yüksek seslerde bozulmalar olmuyor. Müzikler kulağınızı tırmalamıyor.

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Sennheiser’ın Accentum True Wireless ve Sennheiser Momentum TWS kulaklıklarda müzik kalitesi ön plandayken bu kulaklıkta konfora odaklanılıyor. Bu nedenle fiyatı 10 bin liranın üzerindeki Sennheiser TWS kulaklıklardaki ses kalitesini ACCENTUM Open’da alamayacaksınız. Şarkılarda baslar gümbür gümbür vursun ve müzik beni büyülesin diyorsanız silikonlu kulaklık tercih etmelisiniz. Fakat açık kulaklıklar arasında kıyaslama yaparsam mid ve tizleri en iyi duyacağınız kulaklık modelinin bu kulaklık olduğunu söyleyebilirim.

🛜 Bağlantı ve Kontroller

Sennheiser ACCENTUM Open, kullanım kolaylığıyla dikkat çekiyor. Firma, hayatın karmaşası arasına bir de ek ayarlar, ek tuşlar vs. ile yeni bir karmaşa getirmek istemiyor. Kulaklığı eşleştirip kulağınıza takarak kullanmaya hazır hale geliyorsunuz. Mobil uygulama indirmeniz gerekmiyor. Herhangi bir eşleştirme veya bağlantı kopması sorunu yaşanmıyor.

Tam Boyutta Gör Bluetooth 5.3 ile aynı anda birden fazla cihaza bağlantıyı destekliyor. Kulaklığı telefonlarınız ve bilgisayarınız ile aynı anda eşleştirerek nerede müzik çalıyorsa orada dinleme imkanı elde edebilirsiniz. SBC ve AAC kodek desteği mevcut, LDAC desteği mevcut değil.

Kulaklığın kontrolleri yandaki dokunmatik yüzeyden yapılıyor. Bir kere dokunarak müziği durdurabilir, iki kere dokunarak ileri geri sarabilir, basılı tutarak ses seviyesini artırıp azaltabilirsiniz. Ayrıca sol kulaklığa üç kere bastığınızda kulak algılama modunu açıp kapatabiliyorsunuz. Bu mod devredeyken kulaklığı kulağınızdan çıkardığınız müzik otomatik olarak duruyor.

Ayrıca buradan kulaklığı satın alacak kullanıcılara ufak bir ipucu vereyim. Kulaklığın kutusunda eşleştirme için herhangi bir tuş bulunmuyor. Kulaklığı ilk defa eşleştirmek için iki kulaklığı da kulağınıza takın ve iki kulaklığın kenarına 3 saniye basılı tutarak eşleştirme modunu devreye alın.

🔋 28 saate kadar dinleme süresi

Kulaklıklar tek şarjla 6,5 saate kadar dinleme süresi sunuyor. Kutusuyla birlikte ise 28 saate kadar kullanım süresine ulaşılıyor. Bu da günlük 4 saat kullanımda 7 gün boyunca şarj etme ihtiyacı duymayacağınız anlamına geliyor. Batarya ömrü oldukça başarılı. Hızlı şarj özelliği sayesinde 10 dakikalık şarj ile 1,5 saatlik kullanım süresi elde edebiliyoruz.

🗣️ Mikrofon

Bir kulaklıkta 2 adet mikrofon ile sesinizi iletiyor. Arka plandaki gürültüyü engelleyen ve sesinizi öne çıkaran yapay zeka teknolojisi bulunuyor. Araba sesi, kalabalık gürültüsü gibi sesleri başarılı şekilde filtreliyor. Telefon görüşmelerinde ve arkadaşlarımla oyun oynarken yaptığım denemelerde başarılı deneyim elde ettim. Mikrofon kalitesi açısından sınıfının en iyilerinden biri olduğunu söyleyebilirim.

Kutu İçeriği

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Eksiler

Kulaklığın mobil uygulaması yok. Ekolayzır ayarı yapmak istediğinizde cihazınızın ayarlarından ayarlamanız gerekiyor. Ekolayzır değişikliklerine verdiği tepkiler gayet başarılı. Aktif gürültü engelleme (ANC) teknolojisi yok. LDAC desteği koyulmamış.

✅ Sennheiser ACCENTUM Open Alınır mı?

Açık yapıda ve silikonsuz kulaklık istiyorsanız Sennheiser ACCENTUM Open’ı mutlaka listenize eklemenizi tavsiye ediyorum. Silikonsuz bir kulaklık olmasına rağmen oldukça temiz ve kaliteli ses sunuyor. Kulağınıza tam uyum sağlıyor. Uzun süreli dinlemelerde asla kulağı rahatsız etmiyor. Sizi çevreden koparmıyor. Kesintisiz bağlantı deneyimi, yüksek batarya ömrü ve şık tasarımı ile birleşince gün boyu kullanabileceğiniz bir kulaklık ortaya çıkmış.

Fiyat ve daha fazla bilgi için: https://sennheiser-hearing.com.tr/products/sennheiser-accentum-open-kablosuz-kulak-i̇ci-kulaklik

Sennheiser ACCENTUM Open Teknik Özellikleri

Tasarım : Silikonsuz tam kablosuz kulak içi kulaklık

: Silikonsuz tam kablosuz kulak içi kulaklık Bağlantı : Bluetooth 5.3

: Bluetooth 5.3 Sürücü Boyutu : 11 mm

: 11 mm Frekans : 25 Hz to 15k Hz (@ 90dBSPL)

: 25 Hz to 15k Hz (@ 90dBSPL) Kodek : SBC, AAC

: SBC, AAC Mikrofon : Her kulaklıkta 2 adet. Gürültü engelleme özellikli.

: Her kulaklıkta 2 adet. Gürültü engelleme özellikli. Batarya : Tek şarjla 6,5 saat, kutudan şarjla 28 saat kullanım süresi

: Tek şarjla 6,5 saat, kutudan şarjla 28 saat kullanım süresi Suya Dayanıklılık : IPX4

: IPX4 Ağırlık : 4,35 g

: 4,35 g Kutu Boyutu : 51.77 x 50.18 x 25.36 mm

: 51.77 x 50.18 x 25.36 mm Renk: Siyah ve Krem

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