Deepcool GAMMAXX GTE V2 White soğutucusunu satışa sundu

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Uygun fiyatlı ve efektif soğutucularıyla bütçesi kısıtlı kullanıcıların gözdesi Deepcool beyaz rengin hakim olduğu bir sistem kuranları hedef aldığı GAMMAXX GTE V2 White’ı kullanıma sundu. Yeni soğutucu GAMMAXX GTE V2 ile benzer detaylara sahip.

Bakır ısı boruları hariç beyaz hakim

Tek kule tasarımlı soğutucunun beyaz renkli bloğuna ısıyı iletmekle görevli 6 mm’lik 4 bakır ısı borusu kendi rengini korurken taban kısmında IHS ile direkt temas halinde. 650 gramlık ağırlığa ek olarak üzerinde bulunan beyaz renkli 120 mm’lik fanda da beyaz ledler tercih edilmiş.

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500-1650 RPM aralığında görev yapan fan 64.5 CFM’ye kadar havayı itebilirken maksimum 27.8 dBA gürültü seviyesine ulaşıyor. AM4 soketli ve LGA 115x serisi soketlerle uyumlu işlemci soğutucunun 30 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda.

https://www.techpowerup.com/262358/deepcool-rolls-out-gammaxx-gte-v2-white-cpu-cooler