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    Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Deepcool GAMMAXX GTE V2 White soğutucusunu satışa sundu

    Soğutucu çözümleriyle donanım dünyasında tercih edilen isimlerden Deepcool beyaz temaya sahip kule tipi soğutucusunu duyurdu.
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    Soğutucular / Fanlar
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Deepcool GAMMAXX GTE V2 White soğutucusunu satışa sundu
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    Uygun fiyatlı ve efektif soğutucularıyla bütçesi kısıtlı kullanıcıların gözdesi Deepcool beyaz rengin hakim olduğu bir sistem kuranları hedef aldığı GAMMAXX GTE V2 White’ı kullanıma sundu. Yeni soğutucu GAMMAXX GTE V2 ile benzer detaylara sahip.

    Bakır ısı boruları hariç beyaz hakim

    Tek kule tasarımlı soğutucunun beyaz renkli bloğuna ısıyı iletmekle görevli 6 mm’lik 4 bakır ısı borusu kendi rengini korurken taban kısmında IHS ile direkt temas halinde. 650 gramlık ağırlığa ek olarak üzerinde bulunan beyaz renkli 120 mm’lik fanda da beyaz ledler tercih edilmiş.

    Deepcool GAMMAXX GTE V2 White soğutucusunu satışa sundu
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    Ayrıca Bkz. "AMD’nin 32 çekirdekli yongası 140 watt TDP’ye düşürüldü: Halen Core i9-10980XE’den çok daha hızlı"

    500-1650 RPM aralığında görev yapan fan 64.5 CFM’ye kadar havayı itebilirken maksimum 27.8 dBA gürültü seviyesine ulaşıyor. AM4 soketli ve LGA 115x serisi soketlerle uyumlu işlemci soğutucunun 30 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda.



    https://www.techpowerup.com/262358/deepcool-rolls-out-gammaxx-gte-v2-white-cpu-cooler Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Sipihrz 2 sa.
    Hala neden hava soğutma kullanılıyor. Sıvı soğutmadan maliyet hariç avantajları var mı?
    2 Yanıt Yanıtla
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    sniper23 1 sa. Sipihrz
    Harbiden. Ben internette hava soğutmanın avantajlarını araştıyordum ama sıvı soğutma her anlamda daha iyi, ayrıca fiyatları ucuzladı. En büyük problemi sıvı soğutma da sızıntı ihtimali var, ama hava soğutma bu yok. Sızıntı yapan sıvı, donanımlara zarar verebiliyor.
    1 Yanıt Yanıtla
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    MetalWave 1 sa. Sipihrz
    sanırım arıza, ömür olayı var sıvı soğutmada. aynı fiyattada değiller hala. atıyorum 200 liraya alacağın hava soğutması ile 350 tl ye alacağın hava soğutması aynı performansı verirken hava soğutma daha uzun ömürlü. bunu ben demiyorum kullanıcı yorumlarında görüyorum.
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