AMD’nin 32 çekirdekli yongası 140 watt TDP’ye düşürüldü: Halen Core i9-10980XE’den çok daha hızlı

Zen mimarisiyle işlemci piyasasına geri dönüş yapan AMD Zen 2 mimarisini taban alan 3. nesil Ryzen Threadripper işlemcileriyle pazarda geniş yankı uyandırmayı başardı. İlk nesilde de verimlilik başlığında yüz güldürücü sonuçlar sunan firma Zen 2 ile yıllardır sert eleştirilere maruz kaldığı başlığı artık tamamen lehine çevirmeyi başardı.
Computerbase ekibi Ryzen Master’daki TDP konfigürasyonları aracılığıyla Ryzen Threadripper 3970X’i 95 watt’a kadar indirgemiş. 180 watt seviyesinde 165 watt TDP’ye sahip Core i9-10980XE’den çok daha hızlı kalmayı başaran yonga bu seviyede 3.77 GHz’den 3.37 GHz’e gerilemiş.
Oranlamak gerekirse bu %10’luk frekans düşüşüne karşılık %35’lik TDP düşüşüne tekabül ediyor. Ayrıca model bu haliyle 24 çekirdekli Ryzen Threadripper 3960X’in önünde yer alırken yine 32 çekirdekli Zen mimarili yonga 2990X’ten hem 65 watt daha az tüketip hem de %30 civarı daha yüksek performans göstermiş.
140 watt TDP'ye düşürüldüğünde bile daha hızlı
Dananın kuyruğunun koptuğu nokta ise 140 watt’a düşülen test olsa gerek. Kaslı işlemci bu seviyede 24 çekirdekli ve 280 watt TDP’de çalıştırılan Ryzen Threadripper’ın seviyesine gerilerken halen 250 watt TDP’li Ryzen Threadripper 2990X’in bir hayli ilerisinde. 165 watt TDP’li Core i9-10980XE ile kıyasladığımızda ise fark 2990X’e göre farktan daha fazla durumda.
İşlemciyi eline bir kere geçiren ekip en uç noktaları görmeden bırakmamakta kararlı olmalı ki yongayı 95 watt’a çekmiş. Sıradan bir masaüstü işlemcisinin seviyesinde çalışmaya zorlanan yonga ancak bu halinde Core i9-10980XE’nin gölgesinde kalmış ki fark bu kadar da olsun denebilecek düzeyde.
Ayrıca Bkz. "Ryzen 9 3900X 5.62 GHz’e aşırtıldı, 5.92 GHz’deki Core i9-9920X’i solladı"
Son olarak Hothardware’in ekibi ise Ryzen 9 3950X’i 55 wattlık ECO moduna almış. Normalde Cinebench R20 ve 3D Mark FireStrike’ta Core i9-9980XE’nin önünde olan model güç tasarruflu durumda Cinebench R20’de geriye düşmüş. Güç tüketimi başlığında ise yük altında sistemin toplam güç tüketimi 233 watt’tan 173 watt’a gerilemiş.
https://wccftech.com/amd-ryzen-threadripper-3970x-32-core-efficient-monster-cpu-eco-mode-tests/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bunlarla renderciler, bu işten para kazananlar ilgilenir
Bizi yani forumun 98%'ini oyun sonuçları ilgilendirir
Orada da AMD 8700K'yı geçebilen işlemci ürettiği zaman haber verin
Daha 1 nesil öncesine kadar 6 ay öncesine kadar AMD'nin oyunlarda 4790K'yı geçebilen işlemcisi yoktu. Malesef Zen2 hayal kırıklığı oldu
200$'a 8/16 4.8Ghz R5 alacaktık sözde. Renderciler için güzel de maalesef oyun konusunda gelişim (3. nesil olmasına rağmen) hala yavaş ilerliyor
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Düzeltme: "200$'a 8/16 4.8Ghz R5 alacaktık sözde" kısmını kötü yazmışım. Doğrusu " AMD severler derneğinin birbirlerini gazlamalarına göre sözde 200$'a 8/16 4.8Ghz R5 alacaklardı" yazmalıydım
Buna takılan, tüm işi 7/24 yurt dışı forumlarda reddite, buildzoid videolarında vs gezip orada okuduğu öğrendiği Mosfet ve sürücü model numarası gibi 3-5 bilgiyi forumda satıp diğer üyeleri azarlamak olan, bu yolla kendine gurur kasan, mosfet numarası üzerinden millete caka satıp aşağılama yapmaya kalkan tipler olabilir diye düzeltme ihtiyacı duydum
Dikkat edin bu tiplere overclockers netten ezberledikleri 3-5 mosfet üretim nosu ile size caka satmaya çalışabilirler gün içi
Forumda açılan ve 3600 aldım biraz ısınıyor ne yapmalıyım? türü konulara bile bilgi vermek yerine anında
"BIOSA girip 2 ayar çekmeyi bilmiyorsanız niye AMD işlemci alıyorsunz 111!1!" yazarak adam azarlamaya yer arayan tipler bunlar
Yine bu tipler adored TV 8/16 5.0 ghz R5, 16/32 R9 geliyor heyyooo diye AMD severler derneğini coştururken forumda sabah akşam
"16/32 işlemci çıkmayacak yaaaaa, bilmiyorsunuz yaaaaa, kaç kere diyeceğim 16/3 çıkamaz hele 140W TDP ile asla çıkamaz cahilsiniz yaaa, 12/24 nasıl 120W olur bilmiyorsunuz yaaaa "
yazmış olabilir...
Son ana kadar bunu yazmış olabilirler hatta
Bunların dertleri 12-16 çekirdek çıkması bile değil bir heves forum gelip "ben size demedim mi cahiller 11!11" demek
Çok heveslendiler 16/32 çıkmayacak diye
Hatta okuyordum Lisa 12/24 açıklayıp 16/32 yi 1 ay sonraya bırakınca apar topar foruma girip ilk iş olarak
"16/32 çıkacak diyenler nersesinizzzzzz, ben size demedim mi 111!!!1!!"
yazmış bile olabilir bu tipler
Bu kadar hevesliler bu konuda. Uzaktan bakınca öyle görünüyor ki bunların hayattaki tek dertleri foruma caka satıp kendilerince insan azarlamak. Bu yolla hayatlarına gaye mi katıyorlar kendilerini önemli mi hissediyorlar orasını bilemem
O TDP'ye asla çıkmayacak diye (bunlar binning nedir falan da bilmiyor belli ki, verim/hız eğrisini bozmadan nasıl verimli 12 ve 16 çekirdekli işlemci çıkartılabilir 7nm ile haberleri de yok tabii. azar çekmek için mosfet numarası ezberlemekten vakit kalmamış ki) çok kastılar ama AMD fena bozdu heyhat
Ellerinde patladı efsane şekilde
İyi ki de öyle oldu yoksa 2 yıl boyunca her gün " ben size 16/32 çıkmaz, 12/24 120 watt olamaz demedim mi !!!" yazıları okuyacaktı forumdaşlar
Şimdi işte ellerinde kala kala mosfet nosu üzerinden milleti azarlayan mesajlar kaldı bu tiplerin
Onlarla eğlenip caka satıyorlar gün içi, bilir numarası kasıyorlar, gelen 1 mesajdan foruma küsüp konu siliyorlar, tekrar açıyorla sonra tekrar siliyorlar falan
Sözde forumu cezalandıryor. Bu kadar önemli görüyor kendini
Forumdaki her üyeye saygım var, buildzoid videosundan mosfet nosu öğrenip hiç bilmeyen ve soru soran üyelere durduk yere çemkiren caka satan bu yolla kendini önemli hisseden tiplere saygım yok