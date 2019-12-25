AMD’nin 32 çekirdekli yongası 140 watt TDP’ye düşürüldü: Halen Core i9-10980XE’den çok daha hızlı

Zen mimarisiyle işlemci piyasasına geri dönüş yapan AMD Zen 2 mimarisini taban alan 3. nesil Ryzen Threadripper işlemcileriyle pazarda geniş yankı uyandırmayı başardı. İlk nesilde de verimlilik başlığında yüz güldürücü sonuçlar sunan firma Zen 2 ile yıllardır sert eleştirilere maruz kaldığı başlığı artık tamamen lehine çevirmeyi başardı.

Computerbase ekibi Ryzen Master’daki TDP konfigürasyonları aracılığıyla Ryzen Threadripper 3970X’i 95 watt’a kadar indirgemiş. 180 watt seviyesinde 165 watt TDP’ye sahip Core i9-10980XE’den çok daha hızlı kalmayı başaran yonga bu seviyede 3.77 GHz’den 3.37 GHz’e gerilemiş.

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Oranlamak gerekirse bu %10’luk frekans düşüşüne karşılık %35’lik TDP düşüşüne tekabül ediyor. Ayrıca model bu haliyle 24 çekirdekli Ryzen Threadripper 3960X’in önünde yer alırken yine 32 çekirdekli Zen mimarili yonga 2990X’ten hem 65 watt daha az tüketip hem de %30 civarı daha yüksek performans göstermiş.

140 watt TDP'ye düşürüldüğünde bile daha hızlı

Dananın kuyruğunun koptuğu nokta ise 140 watt’a düşülen test olsa gerek. Kaslı işlemci bu seviyede 24 çekirdekli ve 280 watt TDP’de çalıştırılan Ryzen Threadripper’ın seviyesine gerilerken halen 250 watt TDP’li Ryzen Threadripper 2990X’in bir hayli ilerisinde. 165 watt TDP’li Core i9-10980XE ile kıyasladığımızda ise fark 2990X’e göre farktan daha fazla durumda.

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İşlemciyi eline bir kere geçiren ekip en uç noktaları görmeden bırakmamakta kararlı olmalı ki yongayı 95 watt’a çekmiş. Sıradan bir masaüstü işlemcisinin seviyesinde çalışmaya zorlanan yonga ancak bu halinde Core i9-10980XE’nin gölgesinde kalmış ki fark bu kadar da olsun denebilecek düzeyde.

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Son olarak Hothardware’in ekibi ise Ryzen 9 3950X’i 55 wattlık ECO moduna almış. Normalde Cinebench R20 ve 3D Mark FireStrike’ta Core i9-9980XE’nin önünde olan model güç tasarruflu durumda Cinebench R20’de geriye düşmüş. Güç tüketimi başlığında ise yük altında sistemin toplam güç tüketimi 233 watt’tan 173 watt’a gerilemiş.

https://wccftech.com/amd-ryzen-threadripper-3970x-32-core-efficient-monster-cpu-eco-mode-tests/