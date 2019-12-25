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    AMD’nin 32 çekirdekli yongası 140 watt TDP’ye düşürüldü: Halen Core i9-10980XE’den çok daha hızlı

    AMD Zen 2 mimarisiyle güncellediği Ryzen Threadripper işklemcileriyle performans segmentinde yakaladığı olumlu rüzgarları daha hızlandırmayı başardı. Son test yongaların verimliliğinin altını çiziyor.
    2 sa.
    954
    50
    7
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Zen mimarisiyle işlemci piyasasına geri dönüş yapan AMD Zen 2 mimarisini taban alan 3. nesil Ryzen Threadripper işlemcileriyle pazarda geniş yankı uyandırmayı başardı. İlk nesilde de verimlilik başlığında yüz güldürücü sonuçlar sunan firma Zen 2 ile yıllardır sert eleştirilere maruz kaldığı başlığı artık tamamen lehine çevirmeyi başardı.

    Computerbase ekibi Ryzen Master’daki TDP konfigürasyonları aracılığıyla Ryzen Threadripper 3970X’i 95 watt’a kadar indirgemiş. 180 watt seviyesinde 165 watt TDP’ye sahip Core i9-10980XE’den çok daha hızlı kalmayı başaran yonga bu seviyede 3.77 GHz’den 3.37 GHz’e gerilemiş.

    AMD’nin 32 çekirdekli yongası 140 watt TDP’ye düşürüldü: Halen Core i9-10980XE’den çok daha hızlı
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    Oranlamak gerekirse bu %10’luk frekans düşüşüne karşılık %35’lik TDP düşüşüne tekabül ediyor. Ayrıca model bu haliyle 24 çekirdekli Ryzen Threadripper 3960X’in önünde yer alırken yine 32 çekirdekli Zen mimarili yonga 2990X’ten hem 65 watt daha az tüketip hem de %30 civarı daha yüksek performans göstermiş.

    140 watt TDP'ye düşürüldüğünde bile daha hızlı

    Dananın kuyruğunun koptuğu nokta ise 140 watt’a düşülen test olsa gerek. Kaslı işlemci bu seviyede 24 çekirdekli ve 280 watt TDP’de çalıştırılan Ryzen Threadripper’ın seviyesine gerilerken halen 250 watt TDP’li Ryzen Threadripper 2990X’in bir hayli ilerisinde. 165 watt TDP’li Core i9-10980XE ile kıyasladığımızda ise fark 2990X’e göre farktan daha fazla durumda.

    AMD’nin 32 çekirdekli yongası 140 watt TDP’ye düşürüldü: Halen Core i9-10980XE’den çok daha hızlı
    Tam Boyutta Gör

    İşlemciyi eline bir kere geçiren ekip en uç noktaları görmeden bırakmamakta kararlı olmalı ki yongayı 95 watt’a çekmiş. Sıradan bir masaüstü işlemcisinin seviyesinde çalışmaya zorlanan yonga ancak bu halinde Core i9-10980XE’nin gölgesinde kalmış ki fark bu kadar da olsun denebilecek düzeyde.

    Ayrıca Bkz. "Ryzen 9 3900X 5.62 GHz’e aşırtıldı, 5.92 GHz’deki Core i9-9920X’i solladı"

    AMD’nin 32 çekirdekli yongası 140 watt TDP’ye düşürüldü: Halen Core i9-10980XE’den çok daha hızlı

    Son olarak Hothardware’in ekibi ise Ryzen 9 3950X’i 55 wattlık ECO moduna almış. Normalde Cinebench R20 ve 3D Mark FireStrike’ta Core i9-9980XE’nin önünde olan model güç tasarruflu durumda Cinebench R20’de geriye düşmüş. Güç tüketimi başlığında ise yük altında sistemin toplam güç tüketimi 233 watt’tan 173 watt’a gerilemiş.



    https://wccftech.com/amd-ryzen-threadripper-3970x-32-core-efficient-monster-cpu-eco-mode-tests/ Yorum Yaz
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    berkaytunali 2 sa. en beğenilen BoşnakAğa
    Sağlıklı bi insan düşüncesi değil bunlar psikolojik destek alın siz en iyisi, zen 2 mimarisinin tekli çekirdek performansını görmezden gelmek ne demek ya bi insan bu kadar fanatik olabilir mi, hayır intel hisseniz olsa neyse haklısınız derim ama bu kadar da sığ bi düşünce şekli olmaz ki...
    Sağlıklı bi insan düşüncesi değil bunlar psikolojik destek alın siz en iyisi, zen 2 mimarisinin tekli çekirdek performansını görmezden gelmek ne demek ya bi ins...
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    Yanıtla +15
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    BoşnakAğa 2 sa.
    Bunlar bizi ilgilendiren forumun 98%'ini ilgilendiren şeyler değil


    Bunlarla renderciler, bu işten para kazananlar ilgilenir


    Bizi yani forumun 98%'ini oyun sonuçları ilgilendirir


    Orada da AMD 8700K'yı geçebilen işlemci ürettiği zaman haber verin


    Daha 1 nesil öncesine kadar 6 ay öncesine kadar AMD'nin oyunlarda 4790K'yı geçebilen işlemcisi yoktu. Malesef Zen2 hayal kırıklığı oldu


    200$'a 8/16 4.8Ghz R5 alacaktık sözde. Renderciler için güzel de maalesef oyun konusunda gelişim (3. nesil olmasına rağmen) hala yavaş ilerliyor



    ----------


    Düzeltme: "200$'a 8/16 4.8Ghz R5 alacaktık sözde" kısmını kötü yazmışım. Doğrusu " AMD severler derneğinin birbirlerini gazlamalarına göre sözde 200$'a 8/16 4.8Ghz R5 alacaklardı" yazmalıydım


    Buna takılan, tüm işi 7/24 yurt dışı forumlarda reddite, buildzoid videolarında vs gezip orada okuduğu öğrendiği Mosfet ve sürücü model numarası gibi 3-5 bilgiyi forumda satıp diğer üyeleri azarlamak olan, bu yolla kendine gurur kasan, mosfet numarası üzerinden millete caka satıp aşağılama yapmaya kalkan tipler olabilir diye düzeltme ihtiyacı duydum


    Dikkat edin bu tiplere overclockers netten ezberledikleri 3-5 mosfet üretim nosu ile size caka satmaya çalışabilirler gün içi

    Forumda açılan ve 3600 aldım biraz ısınıyor ne yapmalıyım? türü konulara bile bilgi vermek yerine anında


    "BIOSA girip 2 ayar çekmeyi bilmiyorsanız niye AMD işlemci alıyorsunz 111!1!" yazarak adam azarlamaya yer arayan tipler bunlar



    Yine bu tipler adored TV 8/16 5.0 ghz R5, 16/32 R9 geliyor heyyooo diye AMD severler derneğini coştururken forumda sabah akşam


    "16/32 işlemci çıkmayacak yaaaaa, bilmiyorsunuz yaaaaa, kaç kere diyeceğim 16/3 çıkamaz hele 140W TDP ile asla çıkamaz cahilsiniz yaaa, 12/24 nasıl 120W olur bilmiyorsunuz yaaaa "

    yazmış olabilir...


    Son ana kadar bunu yazmış olabilirler hatta


    Bunların dertleri 12-16 çekirdek çıkması bile değil bir heves forum gelip "ben size demedim mi cahiller 11!11" demek


    Çok heveslendiler 16/32 çıkmayacak diye


    Hatta okuyordum Lisa 12/24 açıklayıp 16/32 yi 1 ay sonraya bırakınca apar topar foruma girip ilk iş olarak


    "16/32 çıkacak diyenler nersesinizzzzzz, ben size demedim mi 111!!!1!!"


    yazmış bile olabilir bu tipler


    Bu kadar hevesliler bu konuda. Uzaktan bakınca öyle görünüyor ki bunların hayattaki tek dertleri foruma caka satıp kendilerince insan azarlamak. Bu yolla hayatlarına gaye mi katıyorlar kendilerini önemli mi hissediyorlar orasını bilemem



    O TDP'ye asla çıkmayacak diye (bunlar binning nedir falan da bilmiyor belli ki, verim/hız eğrisini bozmadan nasıl verimli 12 ve 16 çekirdekli işlemci çıkartılabilir 7nm ile haberleri de yok tabii. azar çekmek için mosfet numarası ezberlemekten vakit kalmamış ki) çok kastılar ama AMD fena bozdu heyhat


    Ellerinde patladı efsane şekilde


    İyi ki de öyle oldu yoksa 2 yıl boyunca her gün " ben size 16/32 çıkmaz, 12/24 120 watt olamaz demedim mi !!!" yazıları okuyacaktı forumdaşlar


    Şimdi işte ellerinde kala kala mosfet nosu üzerinden milleti azarlayan mesajlar kaldı bu tiplerin


    Onlarla eğlenip caka satıyorlar gün içi, bilir numarası kasıyorlar, gelen 1 mesajdan foruma küsüp konu siliyorlar, tekrar açıyorla sonra tekrar siliyorlar falan


    Sözde forumu cezalandıryor. Bu kadar önemli görüyor kendini


    Forumdaki her üyeye saygım var, buildzoid videosundan mosfet nosu öğrenip hiç bilmeyen ve soru soran üyelere durduk yere çemkiren caka satan bu yolla kendini önemli hisseden tiplere saygım yok




    Bunlar bizi ilgilendiren forumun 98%'ini ilgilendiren şeyler değil [resim] Bunlarla renderciler, bu işten para kazananlar ilgilenir B...
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    4 Yanıt Yanıtla +5
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    pirefokkes 1 sa.
    cinebench skorunu yazmamışlar 140w limitiyle 13bin alıyor 280w limitiyle de 17bin

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    jitemci 1 sa.
    200 dolara 8c 16t işlemci
    amazon.com/...

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    BoşnakAğa 2 sa.
    Bunlar bizi ilgilendiren forumun 98%'ini ilgilendiren şeyler değil


    Bunlarla renderciler, bu işten para kazananlar ilgilenir


    Bizi yani forumun 98%'ini oyun sonuçları ilgilendirir


    Orada da AMD 8700K'yı geçebilen işlemci ürettiği zaman haber verin


    Daha 1 nesil öncesine kadar 6 ay öncesine kadar AMD'nin oyunlarda 4790K'yı geçebilen işlemcisi yoktu. Malesef Zen2 hayal kırıklığı oldu


    200$'a 8/16 4.8Ghz R5 alacaktık sözde. Renderciler için güzel de maalesef oyun konusunda gelişim (3. nesil olmasına rağmen) hala yavaş ilerliyor



    ----------


    Düzeltme: "200$'a 8/16 4.8Ghz R5 alacaktık sözde" kısmını kötü yazmışım. Doğrusu " AMD severler derneğinin birbirlerini gazlamalarına göre sözde 200$'a 8/16 4.8Ghz R5 alacaklardı" yazmalıydım


    Buna takılan, tüm işi 7/24 yurt dışı forumlarda reddite, buildzoid videolarında vs gezip orada okuduğu öğrendiği Mosfet ve sürücü model numarası gibi 3-5 bilgiyi forumda satıp diğer üyeleri azarlamak olan, bu yolla kendine gurur kasan, mosfet numarası üzerinden millete caka satıp aşağılama yapmaya kalkan tipler olabilir diye düzeltme ihtiyacı duydum


    Dikkat edin bu tiplere overclockers netten ezberledikleri 3-5 mosfet üretim nosu ile size caka satmaya çalışabilirler gün içi

    Forumda açılan ve 3600 aldım biraz ısınıyor ne yapmalıyım? türü konulara bile bilgi vermek yerine anında


    "BIOSA girip 2 ayar çekmeyi bilmiyorsanız niye AMD işlemci alıyorsunz 111!1!" yazarak adam azarlamaya yer arayan tipler bunlar



    Yine bu tipler adored TV 8/16 5.0 ghz R5, 16/32 R9 geliyor heyyooo diye AMD severler derneğini coştururken forumda sabah akşam


    "16/32 işlemci çıkmayacak yaaaaa, bilmiyorsunuz yaaaaa, kaç kere diyeceğim 16/3 çıkamaz hele 140W TDP ile asla çıkamaz cahilsiniz yaaa, 12/24 nasıl 120W olur bilmiyorsunuz yaaaa "

    yazmış olabilir...


    Son ana kadar bunu yazmış olabilirler hatta


    Bunların dertleri 12-16 çekirdek çıkması bile değil bir heves forum gelip "ben size demedim mi cahiller 11!11" demek


    Çok heveslendiler 16/32 çıkmayacak diye


    Hatta okuyordum Lisa 12/24 açıklayıp 16/32 yi 1 ay sonraya bırakınca apar topar foruma girip ilk iş olarak


    "16/32 çıkacak diyenler nersesinizzzzzz, ben size demedim mi 111!!!1!!"


    yazmış bile olabilir bu tipler


    Bu kadar hevesliler bu konuda. Uzaktan bakınca öyle görünüyor ki bunların hayattaki tek dertleri foruma caka satıp kendilerince insan azarlamak. Bu yolla hayatlarına gaye mi katıyorlar kendilerini önemli mi hissediyorlar orasını bilemem



    O TDP'ye asla çıkmayacak diye (bunlar binning nedir falan da bilmiyor belli ki, verim/hız eğrisini bozmadan nasıl verimli 12 ve 16 çekirdekli işlemci çıkartılabilir 7nm ile haberleri de yok tabii. azar çekmek için mosfet numarası ezberlemekten vakit kalmamış ki) çok kastılar ama AMD fena bozdu heyhat


    Ellerinde patladı efsane şekilde


    İyi ki de öyle oldu yoksa 2 yıl boyunca her gün " ben size 16/32 çıkmaz, 12/24 120 watt olamaz demedim mi !!!" yazıları okuyacaktı forumdaşlar


    Şimdi işte ellerinde kala kala mosfet nosu üzerinden milleti azarlayan mesajlar kaldı bu tiplerin


    Onlarla eğlenip caka satıyorlar gün içi, bilir numarası kasıyorlar, gelen 1 mesajdan foruma küsüp konu siliyorlar, tekrar açıyorla sonra tekrar siliyorlar falan


    Sözde forumu cezalandıryor. Bu kadar önemli görüyor kendini


    Forumdaki her üyeye saygım var, buildzoid videosundan mosfet nosu öğrenip hiç bilmeyen ve soru soran üyelere durduk yere çemkiren caka satan bu yolla kendini önemli hisseden tiplere saygım yok




    4 Yanıt Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    berkaytunali 2 sa. BoşnakAğa
    Sağlıklı bi insan düşüncesi değil bunlar psikolojik destek alın siz en iyisi, zen 2 mimarisinin tekli çekirdek performansını görmezden gelmek ne demek ya bi insan bu kadar fanatik olabilir mi, hayır intel hisseniz olsa neyse haklısınız derim ama bu kadar da sığ bi düşünce şekli olmaz ki...
    Yanıtla +15
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Shatteredthings 1 sa. BoşnakAğa
    Bu forumdaki en boş ve sorgulama yeteneği en az olan insan sensin.
    Yanıtla +2
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    No Way Out 1 sa. BoşnakAğa
    "200$'a 8/16 4.8Ghz R5 alacaktık sözde"

    AdoredTV'nin hayallerine ciddi ciddi inanmış bide yazık

    Senin gibi donanımdan anlamayan gençleri kandırarak iyi prim yaptı.
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