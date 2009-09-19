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Dell 21.5-inç boyutundaki Full HD destekli yeni monitörü ST2210'u satışa sundu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dell 21.5-inç boyutundaki Full HD destekli yeni monitörü ST2210'u satışa sundu
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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Dell, son dönemde arka arkaya lanse ettiği yeni monitörleriyle gümdemden düşmüyor. Firma cephesinden gelen bilgilere göre 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü desteleyen Full HD uyumlu ST2210 modeli kullanıma sunuluyor. 21.5-inç boyutunda olan ve EPEAT Gümüş derecelendirmesiyla enerji verimliliğinde de iddialı olan yeni monitör, köşeli hatları ve parlak siyah tasarımıyla dikkat çekmeyi başarıyor. Açıklanan teknik özelliklerine göre 5ms tepki süresine ve 50,000:1 dinamik kontrast oranına sahip olan ST2210'un parlaklık seviyesi ise 250 cd/m2.

Görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI ara birimlerine destek sunan ve üç yıllık garanti ile satışa sunulan Dell ST2210'un yurt dışı satış fiyatı 259$ olarak belirlenmiş.


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fato65 9 yıl
Türkiye piyasasına 194 USD+KDV olarak girmiş. 338 TL yapıyor, süper fiyat.
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GöKHaN 35 9 yıl
Fiyatı güzel. Buldum link

bimeks.com.tr/...
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CoreXXX 10 yıl
22(1680x1050) ve 19(1440x900) inç olan ekranların çözünürlükleri hd değil o yüzden hd monitörler 15.6\18.5\21.5\23.0 gibi eskiden alışık olmadığımız boyutlarda, ayrıca sayılara sinir olan birinide ilk defa gördüm:)
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bekir2050 9 yıl

CoreXXX

22(1680x1050) ve 19(1440x900) inç olan ekranların çözünürlükleri hd değil o yüzden hd monitörler 15.6\18.5\21.5\23.0 gibi eskiden alışık olmadığımız boyutlarda, ayrıca sayılara sinir olan birinide ilk defa gördüm:)



güzel yorum
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yekoo 10 yıl
sinir oluyorum şu buçuklu ekranlara 22 yapsana şunu 21.5 ne ya ne mantığı varki birde 18.5 lar vardı başkada vardır bilmediğim kesin..
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