Dell 21.5-inç boyutundaki Full HD destekli yeni monitörü ST2210'u satışa sundu

Tam Boyutta Gör

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Dell, son dönemde arka arkaya lanse ettiği yeni monitörleriyle gümdemden düşmüyor. Firma cephesinden gelen bilgilere göre 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü desteleyen Full HD uyumlu ST2210 modeli kullanıma sunuluyor. 21.5-inç boyutunda olan ve EPEAT Gümüş derecelendirmesiyla enerji verimliliğinde de iddialı olan yeni monitör, köşeli hatları ve parlak siyah tasarımıyla dikkat çekmeyi başarıyor. Açıklanan teknik özelliklerine göre 5ms tepki süresine ve 50,000:1 dinamik kontrast oranına sahip olan ST2210'un parlaklık seviyesi ise 250 cd/m2.

Görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI ara birimlerine destek sunan ve üç yıllık garanti ile satışa sunulan Dell ST2210'un yurt dışı satış fiyatı 259$ olarak belirlenmiş.