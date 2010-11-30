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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dell ince taarımlı yeni dizüstü bilgisayar modeli Vostro V130'u duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dell ince taarımlı yeni dizüstü bilgisayar modeli Vostro V130'u duyurdu
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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Dell, kurumsal müşteriler ve profesyoneller için hazurladığı yeni dizüstü bilgisayar modeli Vostro V130'u duyurdu. İnce tasarımı ve şık görünümüyle dikkat çeken dizüstü bilgisayar sadece 0.78-inç olan kalınlığı taşınabilirlik konusunda da iddialı bir yapı sergiliyor. 13.3-inç boyutunda WLED ekrana sahip olan ve Intel platformundan güç alan Vostro V130, tercihe bağlı olarak Core i3 veya Core i5 ULV serisi düşük güç tüketimli işlemci modelleriyle konfigüre edilebiliyor.

Intel tarafından geliştirilen Hyperbaric yüksek basınçlı yeni soğutma teknolojisini kullanan dizüstü bilgisayar, isteğe bağlı seçenekler arasında WiMAX ve Bluetooth 3.0 gibi iletişim teknolojilerine de yer veriyor. 3G için SIM kart slotu ve görüntü aktarımı için HDHMI portuna sahip olan Vostro V130, 802.11n WiFi ve entegre internet kamerası gibi detayları da beraberinde getiriyor. Yeni modelle ilgili olarak Dell'in Tüketici, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Ürün Grubu'ndan sorumlu başkan yardımcısı Sam Burd açıklamasında, "Bugünden başlamak üzere V130'un mobil profesyoneller için hızlı bir şekilde, mutlaka yanına alınması gereken seyahat arkadaşı olacağını tahmin ediyorum." dedi.

Windows 7 işletim sistemiyle gelen Dell Vostro V130, yurt dışında 429 dolar seviyesinden başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Dell ince taarımlı yeni dizüstü bilgisayar modeli Vostro V130'u duyurdu
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Akarsu. 9 yıl
Çıkışları en olmayacak yere koymuşlar. Yine olmamış Dell...
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Mr. Decent 9 yıl
Buraya gelişi yaklaşık 900~ TL civarı oluyor.
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