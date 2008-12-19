Dell, Inspiron Mini 12'de işletim sistemi seçeneklerini arttırdı

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Adamo kod adlı yeni bir ultra-ince dizüstü bilgisayar üzerinde çalıştığı belirtilen Dell, Intel'in Atom platformunu esas alan ultra-taşınabilir dizüstü bilgisayar modeli Inspiron Mini 12'ye daha uygun fiyatlı iki yeni seçenek ekledi. Windows Vista ile satılan Inspiron Mini 12 için artık işletim sistemi olarak Ubuntu ve Windows XP alternatifleri de sunuluyor.

Windows Vista'lı mevcut model 599$'lık yurt dışı etiket fiyatıyla kullanıcılara sunulurken, yeni eklenen seçenekler dahilinde Windows XP'li modelin 549$, Ubuntu kullanan modelin ise 499$'lık fiyat üzerinden kullanıcılara sunulduğu bildirilmekte. 1.33GHz'de çalışan Atom Z520 işlemcisinin güç verdiği bilgisayar, 1GB'lık sistem belleğine ve 4200 devir/dakika hızında çalışan 40GB'lık sabit diske sahip.

Entegre grafik işlemci ve 3 hücreli pil ile gelen sistemin yeni işletim sistemi opsiyonlarıyla nasıl bir satış performansı göstereceğini ise zaman gösterececek.