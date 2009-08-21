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Dell'den ultra-taşınabilir formda yeni dizüstü bilgisayar; Inspiron 11z

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dell'den ultra-taşınabilir formda yeni dizüstü bilgisayar; Inspiron 11z
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Bilgisayar üretiminde sektör devi isimlerden birisi olan Amerika merkezli Dell, Intel CULV (Consumer Ultra Low Voltage) platformunu temel alan ilk dizüstü bilgisayar modelini duyurdu. Firmanın Inspiron serisi altında hazırladığı, 11z kod adlı ultra-taşınabilir sistem 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 11.6-inç LED backlit ekrana sahip sistem 1.2GHz'de çalışan Celeron 723 işlemcisinden güç alıyor.

Bellek kapasitesi 2GB olarak belirlenen ve 250GB'lık sabit disk ile donatılan Inspiron 11z'nin grafik alt yapısını ise Intel'in DirectX 10 desteği sunan ayrıca yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabilen GMA X4500MHD çözümü üstleniyor. Diğer özellikleri arasında 1.3MP kamera, 802.11g WiFi ve 3 hücreili gibi detaylara yer verilen sistem Vista Home Premium işletim sistemiyle geliyor.

Dell tarafından 1 yıllık garanti ile 399$ seviyesinden satışa sunulan Inspiron 11z, Avrupa'da ise önümüzdeki haftayla birlikte kullanıma sunulacak.

Dell'den ultra-taşınabilir formda yeni dizüstü bilgisayar; Inspiron 11z
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Dell'den ultra-taşınabilir formda yeni dizüstü bilgisayar; Inspiron 11z
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Mertcan. 10 yıl
Tasarımına aldanıp almasın kimse , bu özelliklerle multimedya için bile yetersiz bir dizüstü bence.
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alpjalker 10 yıl
açıkcası çok düşük işlemciler cezbeden bir yanı yok.
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oyuncular 10 yıl
ION çıktığndan beri bunların alınabilirliğini kayboldu benim gözümde...
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