Dell'den ultra-taşınabilir formda yeni dizüstü bilgisayar; Inspiron 11z

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Bilgisayar üretiminde sektör devi isimlerden birisi olan Amerika merkezli Dell, Intel CULV (Consumer Ultra Low Voltage) platformunu temel alan ilk dizüstü bilgisayar modelini duyurdu. Firmanın Inspiron serisi altında hazırladığı, 11z kod adlı ultra-taşınabilir sistem 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 11.6-inç LED backlit ekrana sahip sistem 1.2GHz'de çalışan Celeron 723 işlemcisinden güç alıyor.

Bellek kapasitesi 2GB olarak belirlenen ve 250GB'lık sabit disk ile donatılan Inspiron 11z'nin grafik alt yapısını ise Intel'in DirectX 10 desteği sunan ayrıca yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabilen GMA X4500MHD çözümü üstleniyor. Diğer özellikleri arasında 1.3MP kamera, 802.11g WiFi ve 3 hücreili gibi detaylara yer verilen sistem Vista Home Premium işletim sistemiyle geliyor.

Dell tarafından 1 yıllık garanti ile 399$ seviyesinden satışa sunulan Inspiron 11z, Avrupa'da ise önümüzdeki haftayla birlikte kullanıma sunulacak.

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