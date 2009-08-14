Dell'in akıllı telefonu için detaylar netleşiyor

Tam Boyutta Gör

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Dell'in akıllı telefon pazarına giriş yapacağı uzun süredir konuşuluyordu. Firmanın Benzine kod adını taşıyan ilk modeline yönelik detaylar netleşmeye başladı. Google Android platformunu temel alacağı belirtilen yeni modelin 640×360 piksel çözünürlüğünde OTA destekli 3.5-inç LCD ekrana sahip olacağı belirtiliyor. 3 Megapiksel çözünürlüğünde, 8x dijital yakınlaştırma yapabilen oto-fokus ve flash destekli kamera ile donatılan akıllı telefonun çekilen görüntülerin düzenlenip paylaşıma hazır hale getirilebilmesi için özel bir fotoğraf editörüne sahip olacağı da belirtiliyor.

El yazısı tanımlama özelliğine ile birlikte hız mesajlaşma için Google, AIM, Yahoo ve MSN IM gibi uygulamalarla uyumlu olacak akıllı telefonda Microsoft Exchange desteğine de geliyor. Diğer özellikleri arasında A-GPS, Bluetooth ve USB 2.0 bağlantısı gibi detaylara yer verildiği belirtilen Benzine kod adlı yeni akıllı telefonda depolama için entegre bellek birimine ek olarak MicroSD slotu da bulunuyor. 58 x 122 x 11.7mm boyutlarında ve 103 gram ağırlığında olduğu belirtilen akıllı telefonunun Dell tarafından önümüzdeki günlerde pazara sunulması beklenirken resmi fiyat bilgileri henüz netleşmiş değil.