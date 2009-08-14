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Dell'in akıllı telefonu için detaylar netleşiyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dell'in akıllı telefonu için detaylar netleşiyor
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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Dell'in akıllı telefon pazarına giriş yapacağı uzun süredir konuşuluyordu. Firmanın Benzine kod adını taşıyan ilk modeline yönelik detaylar netleşmeye başladı. Google Android platformunu temel alacağı belirtilen yeni modelin 640×360 piksel çözünürlüğünde OTA destekli 3.5-inç LCD ekrana sahip olacağı belirtiliyor. 3 Megapiksel çözünürlüğünde, 8x dijital yakınlaştırma yapabilen oto-fokus ve flash destekli kamera ile donatılan akıllı telefonun çekilen görüntülerin düzenlenip paylaşıma hazır hale getirilebilmesi için özel bir fotoğraf editörüne sahip olacağı da belirtiliyor.

El yazısı tanımlama özelliğine ile birlikte hız mesajlaşma için Google, AIM, Yahoo ve MSN IM gibi uygulamalarla uyumlu olacak akıllı telefonda Microsoft Exchange desteğine de geliyor. Diğer özellikleri arasında A-GPS, Bluetooth ve USB 2.0 bağlantısı gibi detaylara yer verildiği belirtilen Benzine kod adlı yeni akıllı telefonda depolama için entegre bellek birimine ek olarak MicroSD slotu da bulunuyor. 58 x 122 x 11.7mm boyutlarında ve 103 gram ağırlığında olduğu belirtilen akıllı telefonunun Dell tarafından önümüzdeki günlerde pazara sunulması beklenirken resmi fiyat bilgileri henüz netleşmiş değil.


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baysan240 9 yıl

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KoRn_a 9 yıl

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XenonMan58 10 yıl
Fx57 sana helal olsun saat gecenin 1 i haber açıyorsun git uyu be ila ahir...
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Applejack 10 yıl
Detaylar netleşiyor da, fotoğraflar netleşmiyor.
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sertacaygun 10 yıl
Amerika'daki satış düşüklüklerini bu yolla mı düzeltecekler ?
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