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DFI Blood Iron serisi G41 yonga setli yeni anakartını duyurdu

9 yıl
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12
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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DFI Blood Iron serisi G41 yonga setli yeni anakartını duyurdu
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LanParty serisi yüksek performans ve hız aşırtma (overclock) odaklı anakartlarıyla tanınan DFI, giriş seviyesi sistemler için Intel tabanlı yeni bir çözüm hazırladı. Firmanın Blood Iron serisi altında hazırladığı G41-T33 kod adlı microATX anakart, Intel'in G41 yonga setini temel alıyor ve LGA775 formundaki tek, çift ve dört çekirdekli işlemciler ile kullanılabiliyor.

Üzerinde çift DIMM slotu bulunan ve 1066MHz'e kadar DDR3 bellek desteği sunan yeni anakart, pasif soğutma ile geliyor. Kullanılan yonga seti itibariyle Intel'in DirectX 10 destekli GMA X4500 entegre grafik işlem birimiyle gelen anakart üzerinde harici ekran kartı kullanmak isteyenler için bir adet PCIe x16 slotu da bulunuyor.

PCIe x16 slotuna ek olarak iki adet geleneksel PCI ve bir adet PCIe x1 slotlarına sahip olan Blood Iron serisi G41-T33 modeli, DFI'ın üst seviye anakartlarında gördüğümüz, otomatik hız aşırtma özelliği olarak ta tanımlanan ABS II teknolojisiyle birlikte 4x SATA-II portu, Gigabit Ethernet ve 6 kanal ses gibi özellikleri de beraberinde getiriyor.

Görüntü aktarımı için D-Sub ara birimini kullanan DFI Blood Iron G41-T33'ün 90$ civarı yurt dışı satış fiyatıyla yakın zamanda kullanıma sunulması bekleniyor.


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yd33 9 yıl
cakma anakart gibi duruyor
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syler23 9 yıl
evet çakma anakart... ancak teknoloji yoksunu bizim gibi ülkelerde satılır başkada pazarı olmaz...
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benben2009 9 yıl
ddr3 ram i7 dışındaki işlemcilerle kullanılabildiğini bilmiyordum :D geriye doğru olarak
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neXXen 9 yıl

Orjinalden alıntı: benben2009

ddr3 ram i7 dışındaki işlemcilerle kullanılabildiğini bilmiyordum :D geriye doğru olarak

bende gigabyte'ın ep45c-ds3r anakartı var 2 adet ddr3 dım slotuna yer verilmis demekki destekliyor

ama ddr3 ram alamadıgım icin henuz deneme yapamadım
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mo0rfin 9 yıl
hyr yanlış değil ddr3 destekli bi anakart eğer anakartın DIMM slotuna bakarsan anlarsın =)
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LEON-X 9 yıl
Bu çipsette DDR3'ün ne getirisi olabilir ki
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TiRaNTx 9 yıl
"1066MHz'e kadar DDR3 bellek desteği"
hata olmuş sanırım ddr2 denecekti...
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