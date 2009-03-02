DH Özel: Güneş enerjisi ile su ısıtma sistemleri

Genel Yayın Yönetmeni
Güneş enerjisi ile su ısıtma, yeşil enerjiden en çok faydalınılan alanlardan biri. Ayrıca fiyatları da çok uygun!
Güneş enerjisi ile su ısıtma, yeşil enerjiden en çok faydalınılan alanlardan biri.
Bu videomuzda evler ve oteller için geliştirdiği su ısıtma sistemleri ile fuarda yer alan Kuzeymak standındayız.
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mustafa yaman
İç Anadolu da yoğun biçimde uzun süredir kullanılıyor...
Hiç utanmda yok bunlarda videoyu izlediyseniz şikayetinizde varsa beni daha iyi anlayacaksınız..