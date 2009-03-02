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DH Özel: Güneş enerjisi ile su ısıtma sistemleri

10 yıl
367,6b
1
Diğer
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Güneş enerjisi ile su ısıtma, yeşil enerjiden en çok faydalınılan alanlardan biri. Ayrıca fiyatları da çok uygun!

Güneş enerjisi ile su ısıtma, yeşil enerjiden en çok faydalınılan alanlardan biri.

Bu videomuzda evler ve oteller için geliştirdiği su ısıtma sistemleri ile fuarda yer alan Kuzeymak standındayız.


Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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DH Misafiri 3 yıl
antalya da yaşıyorum ve kuzeymak taktırdım sistemden gayet memnunum vakum tüplü sistemleri türkiyeye getiren ilk firma eski sistem üreticileri her ne kadar bu sistemin satışına karşı oldularsa da daha sonra doğru yolu bulup vakum tüplü sistemlerin üretimine geçtiler kuzeymak ın antalya güneş enerjisi servisi olan zirve güneş enerji sistemleri gayet profesyonel olup güleryüzlü teknik beceriye sahip müşterinin bir dediğini iki etmeyen hizmet kalitesi ve ürün kalitesi ile gayet başarılı olup burda yazılanların aksine gayet memnun edici sıcaklığıyla tercihimizi yanıltmadı kuzeymak antalya teknik servisine www.zirvesolar.com üzerinden ulaşabilirsiniz teknik bilgiye sahip ekibiyle aydoğan bey e teşekkürlerimi iletiyorum
mustafa yaman
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Forvenor 3 yıl
Lan diyecektim yuh yenimi keşfettiniz 16 senedir kullanıyoruz biz diye konu eskiymiş sonradan farkettim.
İç Anadolu da yoğun biçimde uzun süredir kullanılıyor...
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DH Misafiri 3 yıl
BİZ DE GÜNEŞ ENERJİSİ TAKTIRDIK TIKIR TIKIR ÇALIŞIYOR AMA 3 BİN TL VERİK
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ataman70 7 yıl
arkadaşlar güneş enerji sistemini 6 sene önce taktırdım.vakum. hiç bir şekilde söylenilen dereceye ulaşmadı. bayii servis baya gitti geldi. ana servisle kaç defa aradım. 10 gün sonra bayii gönderdiler. servis git gel git gel. bunlar malının arkasında değil. + hakaret edildik (7 yıl garantimiz olmasına rağmen). bu adamlar izmir uçk... olmuş.bayileride kendileride. enayi olmak istemiyorsanız taktırmayın vede çok iyi araştırın.Rabbim hakkından gelsin bunların..
Hiç utanmda yok bunlarda videoyu izlediyseniz şikayetinizde varsa beni daha iyi anlayacaksınız..
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DH Misafiri 7 yıl
yazık gerçekten bu videoyu izlerken utanndım tarih 2009 bu yayınlandığında videoada konuşan kim bilmem ama kuzeymak şuan iyi bir marka gibi görünüyor eskiden kuzeysandı battılar çinden en dandik ürünleri getirdiler hepsi daha yılını doldurmadan çürüdü sıra kuzeysanda adam vakum tüplerin ne işe yaradığını bile bilmiyor -40 dereceye kadar dayanır diyor sebebide poliüretan izolasyonmuş yazık size ya -40 dereceye kadar dayanmasının sebebi o değil güzel kardeşim vakum tüpün ta kendisi çünkü aradaki vakum dan dolayı dışarıdaki soğuk ve sıcaktan etkilenmemesi o yüzden dayanıyor arkadaşlar ben izmirde yaşıyorum ve evime 2009 da değil 1999 da taktırdım bunların tüplü dedikleri sistemleri bunlarparası cebinde çine gidiyorlar en ucuz enerjiyi alıp geliyorlar ve çalışma prensibini bile bilmiyorlar yukardaki arkadaşın dedği demir solar gibi hepsi çin 13 yıldır kullanıyorum vede çok memnunum tamamen türk üretim tüpler sadece çin vede basınşçlı www.izmirgunesenerjisi.net girin ve görün
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DH Misafiri 7 yıl
ben ben verimli bir güneşenerjisi buldum ve taktırdım vede sorunsuz kulanıyorum arkadaslar umarım sizde benim gibi bir güneşenerjisi taktırırsanız umarım sizde sorunsuz kulanırsınız pinar-isi.ticaretimiz.com/... dört mevsim sıcaksu izmirde
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gongwen598 7 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Maliyet çok düşüyor. Ben bir ara araştırmıştım ama üstünden bayağı zaman geçti maliyetleri unuttum ama aşağı yukarı yarı yarıya hatta 3 te bir fiyatına yapılabilir.
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DH Misafiri 7 yıl
Kuzeymak'ı bilmem ama Demir Solar firması ve ürünleri tam bir rezalet. Ben böyle dolandırıcı bir firma ve uyduruk bir ürün ne duydum ne gördüm. demir solar firmasından ve ürünlerinden sakının.
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Nef'i 7 yıl
DH haber skalasını bayağı genişletti.
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DH Misafiri 7 yıl
hiç bilgi verici değil
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sahin50 7 yıl
arkadaşlar bu güneş enerji sistemleri ile elektirik üretme işlerinden biraz bahsedermisiniz bir evin ihtiyacı için bir arkadaş yaklaış 3,5 km/saat demiş ti bu enerji temin edilebilirmi? biraz bilgi istiyorum mesela bunun için neler yapmam gerekir.teşekkürler.
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ÖzGüR-LüK 7 yıl
Forever Yenilenebilir enerji kaynaklarıı :D
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