DH Özel: Güneş enerjisi ile su ısıtma sistemleri

Güneş enerjisi ile su ısıtma, yeşil enerjiden en çok faydalınılan alanlardan biri. Ayrıca fiyatları da çok uygun!

Güneş enerjisi ile su ısıtma, yeşil enerjiden en çok faydalınılan alanlardan biri.

Bu videomuzda evler ve oteller için geliştirdiği su ısıtma sistemleri ile fuarda yer alan Kuzeymak standındayız.