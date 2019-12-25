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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    DH takipçileri yılın en iyi tam kablosuz kulaklığını belirliyor [Anket]

    DH takipçileri 2019'un en iyi ürünlerini seçiyor. Bu anketimizde 2019'un en iyi tam kablosuz kulaklık modelini soruyoruz. Sizce yılın en iyisi hangisi?
    2 sa.
    895
    24
    9
    Cep Tel Aksesuarları
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    DH takipçileri yılın en iyi tam kablosuz kulaklığını belirliyor [Anket]
    Tam Boyutta Gör

    2019 yılı, Bluetooth kulaklıklar için önemli bir yıl oldu. Özellikle de ülkemizde tam kablosuz kulaklıklar epey ilgi gördü. Yeni telefonların neredeyse tamamında kulaklık girişinin bulunmaması, kablosuz kulaklıklara olan ilgiyi arttırdı.

    DH takipçileri, 2019’un en iyi ürünlerini seçiyor. Bu yazımızda da 2019'un en iyi tam kablosuz kulaklığını soruyoruz. Kablolu kulaklık çeşidi çok fazla olduğu için ve tam kablosuz kulaklıklar daha çok ilgi gördüğü için yalnızca tam kablosuz özelliğe sahip kulaklık modellerine yer verdik. Şıklardaki modeller, 2019'da tanıtımı yapılan popüler modellerdir. Sizin "en iyi" olduğunu düşündüğünüz kulaklık modeli şıklarda yoksa fikrinizi yorum olarak aşağıya yazabilirsiniz.

    2019'un en iyi tam kablosuz kulaklığı hangisi? Oy Ver 336 kişi oy verdi. Sonuçları Göster

    Xiaomi Redmi Airdots - Ürün Linki

    DH takipçileri yılın en iyi tam kablosuz kulaklığını belirliyor [Anket]
    Tam Boyutta Gör

    Apple AirPods Pro - Ürün Linki

    DH takipçileri yılın en iyi tam kablosuz kulaklığını belirliyor [Anket]
    Tam Boyutta Gör

    Samsung Galaxy Buds

    DH takipçileri yılın en iyi tam kablosuz kulaklığını belirliyor [Anket]
    Tam Boyutta Gör

    Sony WF-1000XM3

    DH takipçileri yılın en iyi tam kablosuz kulaklığını belirliyor [Anket]
    Tam Boyutta Gör

    Huawei Freebuds 3 - Ürün Linki

    DH takipçileri yılın en iyi tam kablosuz kulaklığını belirliyor [Anket]
    Tam Boyutta Gör

    Amazon Echo Buds

    DH takipçileri yılın en iyi tam kablosuz kulaklığını belirliyor [Anket]
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    Jabra Elite 75t

    DH takipçileri yılın en iyi tam kablosuz kulaklığını belirliyor [Anket]
    Tam Boyutta Gör



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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    khaos 16 dk.
    İlginçtir herkes müzik kalitesine takılmış durumda 1000+ para verip telefon görüşmesi yapmak için kütüphane sessizliği ortamı aramak/karşıdaki vatandaşa sesini duyuramamak nasıl önemsiz ya da 2.plânda kalıyor anlayamıyorum.
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    Boragungoren 28 dk.
    Donanımhaber artık içerik üretememeye başladı önceden donanım testlerini görürdük yazık oldu tarihin tozlu sayfalarına giricek.
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    Yacatisma 1 sa.
    airpods pro almadan once ister inanin ister inamayin ama 1 ay kadar bir arastirma yaptim ve en sorunsuz ve seri calisan cihaz airpods pro. diger urunlerde boguk ses, baglanti kopmasi, app uzerinde ayarlarin calismamasi veya bug a girmesi, nc nin stabil calismamasi, telefon ile eslesme sikintilari vs gibi sorunlardan muzdarip. ben bunu iskembeden soylemiyorum acin amazon usa yorumlarina bakin. bu listede normalde sony nin kazanmasi gerek muazzam ses kalitesi ile fakat o bile asiri sorunlu piyasaya surulumus bir cihaz. her seyi bir kenara koyalim airpods 1 saniyede telefonunuz ile (iphone ile, android cihazlari bilemem) baglanti kuruyor. mikrofon kalitesine girmiyorum bile acik ara en iyi sesi yakalayan kulaklik bu listedeki. pahali mi ? evet. deger mi ? butceniz varsa kesinlikle.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    mhmtkrgzzz 1 sa. Yacatisma
    Katılıyorum, airpods 2nd bile anında bağlanıyor sorunsuz çalışıyor, tek sıkıntı abarttıkları kadar ses kalitesi farkı yok iki Kulaklık arasında yani airpods proya geçince aman aman bi ses artışı hissetmedim aynı diyebilirim , ve kutudan kulaklıkları çıkarmak biraz zahmetli olabiliyor ama anc bağlantı kullanım kolaylığı vs airpods pro muazzam
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    vankomisin 1 sa.
    İyi de bunu söyleyebilmek için hepsini kullanmış olmak gerekiyor. Bu anket biraz anlamsız olmuş
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    SC0RPI0N 1 sa.
    Herkes Apple AirPods Pro kullanıyor sanki.. Apple fanboylar saldırıya geçmiş :)
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    Xloud 1 sa.
    1000xM3 ses olarak en iyi de neden listede Sennheiser Momentum TW yok? Amazonun dandik kulaklığı bile varken... Sanırım liste Apple'dan hazır geldi :)
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    Şıh Hazretleri 1 sa.
    Buradaki hiçbir kulaklığı Airdots fiyatına alamazsınız. Belki ilk değil veya herhangi bir farklı özelliği yok ama bluetoothlu kulaklığı herkesin alabileceği seviyeye getirdi.
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    OuuuuZ 2 sa.
    airpods kullanmış ve Xiaomi Redmi Airdots kullanıcısı olarak söylüyorum airpods'un yanına yaklaşamaz evet fiyat performans ürünü ama en iyi değil.
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