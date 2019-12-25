DH takipçileri yılın en iyi tam kablosuz kulaklığını belirliyor [Anket]

2019 yılı, Bluetooth kulaklıklar için önemli bir yıl oldu. Özellikle de ülkemizde tam kablosuz kulaklıklar epey ilgi gördü. Yeni telefonların neredeyse tamamında kulaklık girişinin bulunmaması, kablosuz kulaklıklara olan ilgiyi arttırdı.
DH takipçileri, 2019’un en iyi ürünlerini seçiyor. Bu yazımızda da 2019'un en iyi tam kablosuz kulaklığını soruyoruz. Kablolu kulaklık çeşidi çok fazla olduğu için ve tam kablosuz kulaklıklar daha çok ilgi gördüğü için yalnızca tam kablosuz özelliğe sahip kulaklık modellerine yer verdik. Şıklardaki modeller, 2019'da tanıtımı yapılan popüler modellerdir. Sizin "en iyi" olduğunu düşündüğünüz kulaklık modeli şıklarda yoksa fikrinizi yorum olarak aşağıya yazabilirsiniz.
2019'un en iyi tam kablosuz kulaklığı hangisi? Oy Ver 336 kişi oy verdi. Sonuçları Göster
Xiaomi Redmi Airdots - Ürün Linki
Apple AirPods Pro - Ürün Linki
Samsung Galaxy Buds
Sony WF-1000XM3
Huawei Freebuds 3 - Ürün Linki
Amazon Echo Buds
Jabra Elite 75t
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