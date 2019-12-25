DH takipçileri yılın en iyi tam kablosuz kulaklığını belirliyor [Anket]

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2019 yılı, Bluetooth kulaklıklar için önemli bir yıl oldu. Özellikle de ülkemizde tam kablosuz kulaklıklar epey ilgi gördü. Yeni telefonların neredeyse tamamında kulaklık girişinin bulunmaması, kablosuz kulaklıklara olan ilgiyi arttırdı.

DH takipçileri, 2019’un en iyi ürünlerini seçiyor. Bu yazımızda da 2019'un en iyi tam kablosuz kulaklığını soruyoruz. Kablolu kulaklık çeşidi çok fazla olduğu için ve tam kablosuz kulaklıklar daha çok ilgi gördüğü için yalnızca tam kablosuz özelliğe sahip kulaklık modellerine yer verdik. Şıklardaki modeller, 2019'da tanıtımı yapılan popüler modellerdir. Sizin "en iyi" olduğunu düşündüğünüz kulaklık modeli şıklarda yoksa fikrinizi yorum olarak aşağıya yazabilirsiniz.

2019'un en iyi tam kablosuz kulaklığı hangisi? Xiaomi Redmi Airdots Apple AirPods Pro Samsung Galaxy Buds Sony WF-1000XM3 Huawei Freebuds 3 Amazon Echo Buds Jabra Elite 75t Oy Ver 336 kişi oy verdi. Sonuçları Göster 2019'un en iyi tam kablosuz kulaklığı hangisi? Xiaomi Redmi Airdots Apple AirPods Pro Samsung Galaxy Buds Sony WF-1000XM3 Huawei Freebuds 3 Amazon Echo Buds Jabra Elite 75t Anket Sonlandı 336 kişi oy verdi. Sonuçları Göster 2019'un en iyi tam kablosuz kulaklığı hangisi? 21% Xiaomi Redmi Airdots 72 oy 37% Apple AirPods Pro 125 oy 5% Samsung Galaxy Buds 17 oy 15% Sony WF-1000XM3 52 oy 13% Huawei Freebuds 3 43 oy 1% Amazon Echo Buds 4 oy 7% Jabra Elite 75t 23 oy 336 oya göre sonuçlar listelenmiştir. Ankete Dön

Xiaomi Redmi Airdots - Ürün Linki

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Apple AirPods Pro - Ürün Linki

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Samsung Galaxy Buds

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Sony WF-1000XM3

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Huawei Freebuds 3 - Ürün Linki

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Amazon Echo Buds

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Jabra Elite 75t

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