    GTA 6’nın çıkış tarihi bir kez daha ertelendi

    Rockstar Games, GTA 6'ı merakla bekleyenler için üzücü haberi duyurdu. GTA 6'nın çıkış tarihi 19 Kasım 2026 tarihine ertelendi. GTA 6 neden ertelendi? GTA 6 ne zaman çıkacak? İşte detaylar!

    GTA 6’nın çıkış tarihi bir kez daha ertelendi: İşte yeni tarih! Tam Boyutta Gör
    Oyuncuların merakla beklediği GTA 6 (Grand Theft Auto VI) resmen ertelendi. Rockstar Games tarafından yapılan duyuru ile oyunun yeni çıkış tarihi açıklandı.

    GTA 6 ne zaman çıkacak?

    Son ertelemeyle birlikte oyunun çıkış tarihi 19 Kasım 2026 olarak güncellendi. Rockstar Games, uzun bekleyişe ek süre eklendiği için oyunseverlerden özür diledi. Bu ertelemenin GTA 6’nın beklenen kalitede tamamlanması için gerekli zamanı sağlayacağı ifade edildi. Oyunun daha önceki erteleme duyurusunda da aynı ifade kullanılmıştı.

    GTA 6’nın ilk olarak 2025’in sonbahar aylarında çıkacağı açıklanmış fakat daha sonra 26 Mayıs 2026’ya ertelenmişti. Şimdi ise beklememiz gereken süre 6 ay daha uzadı. Rockstar Games, Mayıs ayındaki erteleme duyurusundan bir gün sonra GTA 6'nın ikinci fragmanını paylaşmıştı. Önümüzdeki günlerde GTA 6'nın yeni fragmanı paylaşılabilir.

    Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    “Herkese merhaba, Grand Theft Auto VI artık 19 Kasım 2026 Perşembe günü çıkacak.

    Bu uzun bekleyişe ekstra süre eklediğimiz için üzgünüz ancak bu birkaç ay oyunu sizin hak ettiğiniz ve bizden beklediğiniz kalitede tamamlayabilmemiz için gerekli zamanı sağlayacak. Sabrınız ve desteğiniz için tekrar teşekkür ederiz. Bekleme süresi biraz daha uzadı ancak oyuncuların Leonida eyaletinin uçsuz bucaksız dünyasını ve modern Vice City’ye dönüşü deneyimlemesi için son derece heyecanlıyız.

    Saygılarımızla,
    Rockstar Games”

    İnsansı robot 1.400 kilogramlık otomobili çekti

