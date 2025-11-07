Dijital Türk Lirası çalışmaları 2026 yılında ivme kazanacak

2026’da neler yapılacak?
Cumhurbaşkanlığı 2026 Yılı Programı’na göre Dijital Türk Lirasının kullanıma sunulması için gerekli hukuki düzenlemelere ilişkin çalışmalar yapılması planlanıyor. Etki analizi kapsamında, TCMB bünyesinde simülasyon çalışmaları tamamlanacak. Finansal aracı kurumların Dijital Türk Lirası Sistemi'ne entegrasyonu sağlanırken, uygun görülen yenilikçi teknoloji projeler de sisteme dahil edilecek.
Finansal aracı kurumların Dijital Türk Lirası Sistemi'ne entegrasyonu sağlanırken, uygun görülen yenilikçi teknoloji projelerinin de sisteme dahil edilmesi planlanıyor. Bu süreçte Merkez Bankası, dijital para ile menkul kıymet işlemlerinin takasına ilişkin teknik gereklilikleri belirlemeye yönelik analiz çalışmaları yürütecek. Bu çerçevede, Merkez Bankası Dijital Parasının, jetonlaştırılmış menkul kıymetlerin takasında kullanımına yönelik kavram kanıtlama çalışmaları yürütülecek. Ayrıca, TCMB, menkul kıymet takasına ilişkin teknik gerekliliklerin belirlenmesine yönelik analiz çalışmaları yapacak.
İkinci faz çalışmaları devam ediyor
Dijital Türk Lirası için ikinci faz test çalışmaları devam ediyor. TCMB, Dijital Türk Lirası ekosistemine katılım çağrısı başlatarak Türkiye'deki bankaları, ödeme ve elektronik para kuruluşlarını projeye davet etmişti. İkinci fazda elde edilen gelişmelerin önümüzdeki aylarda yayınlanması planlanan "Dijital Türk Lirası İkinci Faz İlerleme Raporu" ile duyurulması planlanıyor.