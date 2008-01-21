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DH Video: GIGABYTE DES uygulama arayüzü

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
25,9b
1
36
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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GIGABYTE'ın yeni çıkacak anakartlarında ve var olan anakartlarının yeni reviyonlarında gelmekte olan DES (Dynamic Energy Saver) teknolojisinden daha önceki haberlerimizde bahsetmiştik. Temel prensip olarak işlemci yük durumuna göre voltaj ayarlaması yaparak enerji tasarrufu sağlamayı hedefleyen yeni DES teknolojisi firmanın verdiği verilere göre bekleme durumunda %70'E varan güç tasarrufu ve %20'ye varan oranlarda enerji verimliliği sağlayabiliyor. GIGABYTE, DES teknolojisini işin donanım kısmı yanında son derece güzel bir kullanıcı arayüzüne sahip kullanımı kolay bir uygulama ile de desteklemiş durumda. DES teknolojisine destek veren herhangi bir GIGABYTE anakart kullanıcısı bu uygulama ile DES'i açıp kapamanın yanı sıra işlemci yük ve faz durumunu takib edebilme ve yeni teknolojinin sağladığı enerji tasarrufunu an be an takip edebilme şansını da yakalabiliyor. Kısacası GIGABYTE bir açıdan teknolojisinin getirilerini kullanımı basit bir uygulama üzerinden kullanıcılara yansıtmayı amaçlıyor. GIGABYTE tarafından sağlanan video ile DES uygulama arayüzünün nasıl çalıştığını gözlemleyebilmeniz mümkün. DES teknolojisinin bazı temel özellikleri;
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lonely_man 11 yıl
Baylar bir sorum olacak. Bu OCli makinayı nası etkiler??
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McCarty 11 yıl
ya beyler bişey sorcam bu olayi nasil aktiflestiricez yanı ne gibi ayar gerekiyor sadece bu DES'i acip ON tuşunami basicaz? sadece işlem bu kadar mi ?
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TuVNeRa 11 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Engin.K 11 yıl
Gigabyte söze gerek bırakmamış
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cashinsoft 11 yıl
gece downloada bırakınca açıyım bari faydalanalım
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soğutucu 11 yıl
Bir zaman kendime 965P-DS3'ten başka uygun kart bulamamıştım.

Şimdi şu bolluğa bak.
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@marki 11 yıl
waww 12 silindir


artık tasarruf zamanı terıkler GIGABYTE
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Necessa®i 11 yıl
bişi anladıysam arap olayım
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AM2 11 yıl

Orjinalden alıntı: Necessa®i

bişi anladıysam arap olayım



Yani iyi ürünler çıkartıyor bir dahaki anakartım olma yolunda emin adımlarla ilerliyor demek istedim.
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CeFurkan 11 yıl
guzel bir gelisme
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VenomS 11 yıl
bu yazılımıda EasyTune'un içine gömer ve tek uygolama yaparlarsa çok daha iyi olacak bence

haber için teşekkürler
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