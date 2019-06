DH Video: GIGABYTE DES uygulama arayüzü

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

GIGABYTE'ın yeni çıkacak anakartlarında ve var olan anakartlarının yeni reviyonlarında gelmekte olan DES (Dynamic Energy Saver) teknolojisinden daha önceki haberlerimizde bahsetmiştik. Temel prensip olarak işlemci yük durumuna göre voltaj ayarlaması yaparak enerji tasarrufu sağlamayı hedefleyen yeni DES teknolojisi firmanın verdiği verilere göre bekleme durumunda %70'E varan güç tasarrufu ve %20'ye varan oranlarda enerji verimliliği sağlayabiliyor. GIGABYTE, DES teknolojisini işin donanım kısmı yanında son derece güzel bir kullanıcı arayüzüne sahip kullanımı kolay bir uygulama ile de desteklemiş durumda. DES teknolojisine destek veren herhangi bir GIGABYTE anakart kullanıcısı bu uygulama ile DES'i açıp kapamanın yanı sıra işlemci yük ve faz durumunu takib edebilme ve yeni teknolojinin sağladığı enerji tasarrufunu an be an takip edebilme şansını da yakalabiliyor. Kısacası GIGABYTE bir açıdan teknolojisinin getirilerini kullanımı basit bir uygulama üzerinden kullanıcılara yansıtmayı amaçlıyor. GIGABYTE tarafından sağlanan video ile DES uygulama arayüzünün nasıl çalıştığını gözlemleyebilmeniz mümkün. DES teknolojisinin bazı temel özellikleri;