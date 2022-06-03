Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Standart Oynatıcı MP3 Ses
    Oto. Başlat (?)
    Sıradaki Video
    0 sn. ▶
    İPTAL ET

    Diablo: Immortal - İnceleme: Blizzard'tan ücretsiz MMORPG Diablo

    Oyun dünyasının en önemli serilerinden biri olan Diablo'nun geçtiğimiz yıllarda duyurulan mobil oyunu Diablo Immortal sonunda çıkışını yaptı. Biz de Türkçe inceleme videomuzla sizlerleyiz.

    Yayıncılığını Blizzard'ın yaptığı mobil Diablo oyunu Diablo Immortal sonunda çıkışını yaptı. Biz de inceleme videomuzla karşınızdayız. Videmuzda oyunun oynanış mekaniklerine, hikayesine, grafiklerine ve daha birçok ayrıntısına göz gezdirdik. Diablo Immortal şu anda itibaren iOS ve Android için ücretsiz olarak erişime açıldı. Ayrıca PC'de de şu anda yine ücretsiz olarak erken erişimde.

    Diablo Immortal Diablo Immortal Diablo Immortal Diablo Immortal Games Ücretsiz 3,5 GB

    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.blizzard.diablo.immortal

    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız