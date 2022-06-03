Diablo: Immortal - İnceleme: Blizzard'tan ücretsiz MMORPG Diablo

Oyun dünyasının en önemli serilerinden biri olan Diablo'nun geçtiğimiz yıllarda duyurulan mobil oyunu Diablo Immortal sonunda çıkışını yaptı. Biz de Türkçe inceleme videomuzla sizlerleyiz.

Yayıncılığını Blizzard'ın yaptığı mobil Diablo oyunu Diablo Immortal sonunda çıkışını yaptı. Biz de inceleme videomuzla karşınızdayız. Videmuzda oyunun oynanış mekaniklerine, hikayesine, grafiklerine ve daha birçok ayrıntısına göz gezdirdik. Diablo Immortal şu anda itibaren iOS ve Android için ücretsiz olarak erişime açıldı. Ayrıca PC'de de şu anda yine ücretsiz olarak erken erişimde.

Diablo Immortal Games Ücretsiz 3,5 GB

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.blizzard.diablo.immortal

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