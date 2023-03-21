Dijital Dönüşümün Anahtarı! Dijitalleşme yolunda üst düzey ipuçları

Dijital dönüşümün önemi, dijitalleşmenin dikkat edilmesi gereken aşamaları ve doğru bir şekilde yaşanan dönüşümün farklılaştırıcı etkilerini Carvak Türkiye CEO'su Mehmet Çelikol ile konuştuk.

Girişim ekosisteminin yakından tanıdığı, birçok başarılı projeye imza atan ve son olarak Carvak CEO'su Mehmet Çelikol ile dijital dönüşüm üzerine konuştuk. 2021 yıının Haziran ayında sahibi olduğu Garaj Sepeti'nin, dünyanın sayılı şirketlerinden olan Meksika merkezli Kavak Intermediate Holdings'in satın aldığı Çelikol ile dijitalleşmeye, dijital dönüşüme dair "tabiri caizse" kafa açıcı ve keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Cem Sünbül'e konuk olan Mehmet Çelikol doğru şekilde dijitalleşen şirketlerin nasıl farklılaştığını çarpıcı bir şekilde aktardı.