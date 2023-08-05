Kim Nerede? 161 Steam'de 0.59 dolara satılan oyunun fiyatı 1 milyon TL'ye yükseldi 103 Bilim insanları bir yıldızın içinde neler olduğunu gösteren ilk videoyu yayınladı 77 iPhone 15 Pro'nun iddialı ince çerçevesi, önceki modellerle karşılaştırıldı
Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Standart Oynatıcı MP3 Ses
    Sıradaki Video
    0 sn. ▶
    İPTAL ET

    Yerli Elektrikli araç Amperino'nun son hali! Stokçuluğa karşı elektronik denetleme - DH Oto Gündem

    Oto Gündem programının bu haftaki bölümünde yerli elektrikli araç Amperino'yu, Togg'un temmuz ayındaki teslimatlarını ve stokçuluğa karşı getirilmesi düşünülen elektronik denetleme sistemini konuştuk.

    Oto Gündem programının bu haftaki bölümünde yerli elektrikli araç Amperino'yu, Togg'un temmuz ayındaki teslimatlarını ve stokçuluğa karşı getirilmesi düşünülen elektronik denetleme sistemini konuştuk. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basarak bizlere destek olabilirsiniz. Program akışı şöyle:

    00:00 - Giriş

    02:30 - Sıfır otomobilde stokçuluğa elektronik denetim geliyor

    08:10 - Yerli elektrikli araç Amperino'nun son hali paylaşıldı

    12:30 - Skoda Scala ve Kamiq makyajlandı

    18:35 - Yeni Toyota Land Cruiser Prado tanıtıldı

    24:00 - Togg Temmuz ayındaki teslimat sayısını açıkladı (En çok elektrikli otomobil satan markalar)

    32:30 - Yeni Renault Megane E-Tech %100 Elektrikli Türkiye'de

    38:13 - Türkiye'de yollardaki 27 milyon aracın yaklaşık 6 milyonu sigortasız

    42:00 - Kapanış

    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız