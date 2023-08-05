Yerli Elektrikli araç Amperino'nun son hali! Stokçuluğa karşı elektronik denetleme - DH Oto Gündem

Oto Gündem programının bu haftaki bölümünde yerli elektrikli araç Amperino'yu, Togg'un temmuz ayındaki teslimatlarını ve stokçuluğa karşı getirilmesi düşünülen elektronik denetleme sistemini konuştuk. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basarak bizlere destek olabilirsiniz. Program akışı şöyle:
00:00 - Giriş
02:30 - Sıfır otomobilde stokçuluğa elektronik denetim geliyor
08:10 - Yerli elektrikli araç Amperino'nun son hali paylaşıldı
12:30 - Skoda Scala ve Kamiq makyajlandı
18:35 - Yeni Toyota Land Cruiser Prado tanıtıldı
24:00 - Togg Temmuz ayındaki teslimat sayısını açıkladı (En çok elektrikli otomobil satan markalar)
32:30 - Yeni Renault Megane E-Tech %100 Elektrikli Türkiye'de
38:13 - Türkiye'de yollardaki 27 milyon aracın yaklaşık 6 milyonu sigortasız
42:00 - Kapanış