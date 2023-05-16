2. elde otomobil fiyatları ve 0 araçlarda tedarik süresi düşer mi? Carvak CEO'sundan dikkat çeken bilgiler!

İkinci el otomobil pazarının önde gelen markalarından Carvak'ın CEO'su Mehmet Çelikol ile otomotiv alım-satım konularına dair birçok konuyu konuştuk, merak edilen birçok soruya cevap aldık.

Dünyanın ikinci el araç alım ve satış platformları arasında önde gelen Kavak.com'un Türkiye 'de hizmet verdiği markası olan Carvak'ın CEO'su, Türkiye'nin girişimci isimlerinden Mehmet Çelikol ile Carvak CEO'luğuna giden yolu, uzun süredir içinde bulunduğu girişimcilik ekosistemindeki çalışmaları ve Türkiye otomotiv pazarında merak edilen konuları konuştuk.

Türkiye neden dünyada önemli bir otomotiv pazarı niteliğini taşıyor, Türkiye'de ikinci otomobil fiyatlarını nasıl belirliyor, Carvak ikinci el otomobilleri nasıl yeniliyor, müşteri memnuniyetini nasıl sağlıyor, nasıl 15 aylık garanti süresi veriliyor, Türkiye ile Dubai arasındaki otomobil pazarındaki benzerlik nedir, otomobil fiyatlarında yaşanan artışın sebepleri nelerdir, artış sürecek mi, sıfır araç bulunabilirliğinde değişiklik bekleniyor mu, döviz artışlarında araç alım-satımı ne zaman yapılmalı? Otomotiv sektörüne dair bu ve daha fazla soruyu teknoloji editörü Cem Sünbül sordu, Mehmet Çelikol yanıtladı.

Not: Bu video 3 Şubat tarihinde çekilmiştir. Videoda verilen bilgileri ilgili tarihi göz önüne alarak değerlendirebilirsiniz.

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