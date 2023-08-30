Tesla Model Y Performance ile 0-100 denedik - Tesla sipariş süreciyle ilgili bilinmesi gerekenler

Bu videomuzda Wraith Esports Kurucu Ortağı Yiğit Mandiroğlu'nun Tesla Model Y Performance aracını teslim alma sürecine konuk olduk ve kendisine bu süreçle ilgili deneyimlerini sorduk. Elbette bu canavarı bulmuşken 0-100 km/s denemesi yapmayı da ihmal etmedik. İyi seyirler!
00:00 - Giriş
01:25 - Neden Tesla?
02:29 - Aracı teslim almanız ne kadar sürdü?
03:32 - Sipariş sürecinde yaşadığınız deneyim nasıldı?
04:43 - Şarj istasyonları konusunda herhangi bir araştırma yaptınız mı?
05:43 - Motorlu Taşıtlar Vergisi, Sigorta ve Kasko giderleri ne durumda?
06:30 - Tesla Model Y'nin içine göz atıyoruz
10:51 - Kamp ve evcil hayvan modları
13:05 - Tesla Model Y Performance ile ilk 0-100 denemesi
14:25 - Rejeneratif frenleme deneyimi nasıl?
16:41 - Neden Long Range yerine Performance tercih ettiniz?
18:38 - Otomobili % kaç şarjla teslim aldık?
20:00 - Yol sesi ne durumda?
21:00 - Kapanış