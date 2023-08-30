Tesla Model Y Performance ile 0-100 denedik - Tesla sipariş süreciyle ilgili bilinmesi gerekenler

Bu videomuzda Wraith Esports Kurucu Ortağı Yiğit Mandiroğlu'nun Tesla Model Y Performance aracını teslim alma sürecine konuk olduk ve kendisine bu süreçle ilgili deneyimlerini sorduk.

Bu videomuzda Wraith Esports Kurucu Ortağı Yiğit Mandiroğlu'nun Tesla Model Y Performance aracını teslim alma sürecine konuk olduk ve kendisine bu süreçle ilgili deneyimlerini sorduk. Elbette bu canavarı bulmuşken 0-100 km/s denemesi yapmayı da ihmal etmedik. İyi seyirler!

00:00 - Giriş

01:25 - Neden Tesla?

02:29 - Aracı teslim almanız ne kadar sürdü?

03:32 - Sipariş sürecinde yaşadığınız deneyim nasıldı?

04:43 - Şarj istasyonları konusunda herhangi bir araştırma yaptınız mı?

05:43 - Motorlu Taşıtlar Vergisi, Sigorta ve Kasko giderleri ne durumda?

06:30 - Tesla Model Y'nin içine göz atıyoruz

10:51 - Kamp ve evcil hayvan modları

13:05 - Tesla Model Y Performance ile ilk 0-100 denemesi

14:25 - Rejeneratif frenleme deneyimi nasıl?

16:41 - Neden Long Range yerine Performance tercih ettiniz?

18:38 - Otomobili % kaç şarjla teslim aldık?

20:00 - Yol sesi ne durumda?

21:00 - Kapanış

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