Huawei Cloud Summit 2024 Türkiye: Huawei Cloud Türkiye'de büyümesini sürdürüyor!

Geçtiğimiz yıl Türkiye’deki faaliyetlerine başlayan ve kısa sürede Türkiye’nin ilk ve tek yerel bulut hizmet sağlayıcısı haline gelen Huawei Cloud'un gelişimini Huawei Cloud Summit 2024'te konuştuk

Huawei Cloud, İstanbul’da düzenlediği Huawei Cloud Summit Türkiye etkinliğinde editörlerimizden Cem Sünbül, Huawei Avrupa Bölgesi Cloud Pazarlama ve Çözümler Başkan Yardımcısı Ray ile Türkiye özelinde elde ettiği gelişmeleri ve şirketin dünya genelindeki strateji ve gelişimini konuştu. Yerel bulut hizmetleri alanında Türkiye’deki lider şirketlerin tercihi haline gelen Huawei Cloud, dijital dönüşümde önemli bir rol üstleniyor. Şirket, Türk işletmelerinin dijital geleceğini şekillendirmek üzere hayata geçirdiği, ‘Dijital Dönüşüm için Bulut Hızlandırma Programı’na 6 milyon dolar değerinde kaynak ayırmayı hedefliyor. Huawei Cloud, Türkiye’de hızla büyüyen bulut pazarındaki etkinliğini sürdürüyor.

Geçtiğimiz yıl resmi olarak Türkiye’deki faaliyetlerine başlayan Huawei Cloud, kısa sürede Türkiye’nin ilk ve tek yerel bulut hizmet sağlayıcısı haline geldi. Teknolojik inovasyonları, yerel yatırımları ve kapsamlı ekosistem desteğiyle Huawei Cloud, Türkiye’deki dijital dönüşüme öncülük ediyor. İstanbul’da düzenlenen Huawei Cloud Summit Türkiye etkinliğinde; kamu yetkilileri, iş dünyasının önemli şirketlerinin yöneticileri ve ekosistem iş ortakları bir araya geldi. Etkinlikte, Türkiye’nin dijital geleceği ve endüstriyel dönüşümü için Huawei Cloud’un sunduğu çözümler masaya yatırıldı.

Türkiye’de İlk Yerel Bulut Hizmeti ve Yıllık 12 Kat Büyüme Huawei Cloud, Türkiye pazarına girdiği 2023 yılından bu yana büyük bir büyüme kaydederek yerel bulut hizmeti sağlayıcıları arasında lider konuma ulaştı. Şirket, Türkiye’de faaliyete başladığı ilk yılda iş hacmini 12 kat artırdı. Türkiye genelinde 360’tan fazla yerel müşteriye hizmet sağlayan Huawei Cloud, konsorsiyumlar, bankacılık, perakende, e-ticaret, medya ve eğlence gibi çeşitli sektörlerdeki öncü firmalarla çalışıyor. Bu hızlı büyümenin temelinde, Huawei Cloud’un "Türkiye’de, Türkiye için" stratejisiyle yaptığı yerel yatırımlar, teknolojik inovasyonlar ve küresel uzmanlık yatıyor.

Huawei Cloud, Türkiye genelinde 110’dan fazla bulut hizmetini hayata geçirirken, yapay zeka destekli bulut altyapısı ile işletmelere dijital dönüşüm süreçlerinde önemli katkılar sağlıyor. Şirket, yapay zeka tabanlı çözümlerle veri hazırlama, model eğitimi, çıkarım ve uygulama aşamalarını kapsayan tam bir bulut ekosistemi sunuyor. Dijital Dönüşüm İçin Bulut Hızlandırma Programı Huawei Cloud, Türk işletmelerinin dijitalleşme yolculuğunu hızlandırmak amacıyla ‘Dijital Dönüşüm için Bulut Hızlandırma Programı’nı başlattı.

Program kapsamında önümüzdeki üç yıl içinde toplam 6 milyon dolar değerinde kaynak sağlanarak, özellikle yüksek potansiyelli girişimlerin bulut teknolojilerine geçişine destek verilecek. Program, girişimlerin bulut inovasyonu yapmalarına, işlerini büyütmelerine, teknik destek almalarına ve pazarlama platformlarına erişim sağlamalarına olanak tanıyacak. Ayrıca, Türk işletmelerinin buluta geçiş süreçlerinde karşılaştıkları teknik engellerin aşılması için de özel destek sunulacak. Huawei Cloud’un sistematik inovasyonları arasında ‘AI-native Cloud’ adı altında, yapay zeka ile bulut teknolojilerinin entegre edilmesi yer alıyor. Huawei Cloud Stack 8.5 çözümüyle yerel veri merkezlerine güvenli ve sağlam bir altyapı sunan şirket, Türkiye’deki büyük işletmeler ve kamu kurumlarının dijital dönüşümlerini hızlandırmalarını hedefliyor.

Yapay Zeka ile Bulut Çözümleri ve Pangu Modelleri Huawei Cloud’un yapay zeka stratejisi, iki temel prensip üzerine kurulu: ‘AI for Cloud’ ve ‘Cloud for AI’. Huawei Cloud, bulut hizmetlerine yapay zeka teknolojisini entegre ederek işletmelere daha verimli ve akıllı çözümler sunuyor. Pangu modelleri aracılığıyla yapay zekanın birçok alanda kullanılmasına olanak tanıyan Huawei, hava durumu tahmininden, yapay zeka destekli video hizmetlerine ve bilgi yönetim sistemlerine kadar birçok alanda yenilikçi çözümler sağlıyor. Bu yenilikler, Türk işletmelerinin bulut üzerinde yapay zeka ile hızlı bir dönüşüm geçirmelerine yardımcı oluyor.

Huawei Cloud, Türkiye pazarında sadece teknolojik çözümler sunmakla kalmıyor, aynı zamanda yerel ve küresel iş ortaklıklarıyla sektörel çözümler geliştiriyor. Büyük gruplara yönelik ‘One Corporate Cloud’ gibi yenilikçi çözümlerle, şirketler farklı iş ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir bulut hizmetlerine erişim sağlıyor. Bu çözümler, işletmelere farklı bulut ortamlarında tek noktadan hizmet alma imkânı sunarken, Huawei Cloud’un sektördeki uzmanlığını ve yerel pazara uyum sağlayabilme kabiliyetini gözler önüne seriyor.