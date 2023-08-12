Sıfır otomobile ÖTV artışı mı geliyor? Chery'nin yeni elektrikli SUV modeli - DH Oto Gündem

Oto Gündem programının bu haftaki bölümünde otomobillerdeki ÖTV artışına yönelik iddiaları, Chery'nin elektrikli SUV modelini, MG4'ün yeni uzun menzilli versiyonunu ve daha birçok konuyu konuştuk.

Oto Gündem programının bu haftaki bölümünde otomobillerdeki ÖTV artışına yönelik iddiaları, Chery'nin elektrikli SUV modelini, MG4'ün yeni uzun menzilli versiyonunu ve daha birçok konuyu konuştuk. Aşağıda video akışını bulabileceğiniz programımızı beğendiyseniz beğen tuşuna basarak bizlere destek olmayı unutmayın. İyi seyirler!

00:00 - Giriş

01:35 - Sıfır otomobile ÖTV artışı mı geliyor?

07:50 - Citroen My Ami Buggy Türkiye'de satışa sunuldu

13:05 - Huawei ve Chery'nin lüks elektrikli sedan modeli Luxeed

19:48 - Elektrikli Chery eQ7 Çin'de ön satışa sunuldu

25:09 - Elektrikli MG4'ün Extended Range versiyonu tanıtıldı

29:33 - Opel Experimental EV konsepti markanın geleceğine ışık tutuyor

36:24 - Yeni Kia K3 tanıtıldı

43:39 - Mitsubishi'nin yeni kompakt SUV modeli Xforce tanıtıldı

49:33 - Kapanış

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