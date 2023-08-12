Sıfır otomobile ÖTV artışı mı geliyor? Chery'nin yeni elektrikli SUV modeli - DH Oto Gündem

Oto Gündem programının bu haftaki bölümünde otomobillerdeki ÖTV artışına yönelik iddiaları, Chery'nin elektrikli SUV modelini, MG4'ün yeni uzun menzilli versiyonunu ve daha birçok konuyu konuştuk. Aşağıda video akışını bulabileceğiniz programımızı beğendiyseniz beğen tuşuna basarak bizlere destek olmayı unutmayın. İyi seyirler!
00:00 - Giriş
01:35 - Sıfır otomobile ÖTV artışı mı geliyor?
07:50 - Citroen My Ami Buggy Türkiye'de satışa sunuldu
13:05 - Huawei ve Chery'nin lüks elektrikli sedan modeli Luxeed
19:48 - Elektrikli Chery eQ7 Çin'de ön satışa sunuldu
25:09 - Elektrikli MG4'ün Extended Range versiyonu tanıtıldı
29:33 - Opel Experimental EV konsepti markanın geleceğine ışık tutuyor
36:24 - Yeni Kia K3 tanıtıldı
43:39 - Mitsubishi'nin yeni kompakt SUV modeli Xforce tanıtıldı
49:33 - Kapanış