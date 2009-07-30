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DirectX 11 destekli ATi ekran kartları "Radeon 7" serisi olarak lanse edilebilir

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD-ATi uzun süredir merakla baklenen DirectX 11 destekli yeni ekran kartlarını Eylül ayında lanse etmeye hazırlanıyor. Firmanın EverGreen kod adıyla anılan RV870 GPU'sunun güç vereceği yeni ekran kartlarının 40nm üretim teknolojisiyle hazırlandığı biliniyor. Radeon HD 4800 serisine göre hem performans hem de enerji verimliliği açısından çok daha iddialı olması beklenen yeni kartların performansı kadar hangi seri altında anons edilecekleri de merak konusu. RV870 GPU'sunu temel alacak kartların Radeon HD 5000 serisi altında lans edileceği konuşulsa da bu konuda farklı bir gelişme yaşanabilir.

Gelen yeni bilgilere göre AMD, DirectX 11 destekli yeni ekran kartlarını Radeon 7 serisi altında lanse edebilir. Bilindiği üzere hem yazılım hem donanım dünyası Microsoft'un yeni işletim sistemi Windows 7'ye yoğunlaşmış durumda. Microsoft'un ciddi bir reklam bütçesiyle lanse etmeye hazırlandığı Windows 7 işletim sisteminden önce lanse edilecek olan DirectX 11 destekli yeni modelleri için AMD-ATi, Windows 7 rüzgarını arkasına alarak yeni modellerini Radeon 7 serisi altında lanse edebilir. Bu arada olası isimlendirme için AMD-ATi cephesinden henüz resmi herhangi bir açıklama yapılmadığını da belirtelim.


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