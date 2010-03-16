Doğrulandı: HTC HD2, Windows Phone 7'ye güncellenemeyecek

Windows Mobile platformundaki en güçlü telefonlardan biri olan HTC HD2 için kötü haber! 1GHz'de çalışan işlemcisi ve 4.3-inç büyüklüğündeki kapasitif dokunmatik ekranıyla, sınıfının en iyi örneklerinden biri olan HTC HD2, bilindiği üzere Windows Mobile 6.5 platformunu kullanıyor. Geçtiğimiz ay düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde, Microsoft'un Windows Mobile 7 (Windows Phone 7) tanıtımını yapması ve yeni işletim sisteminin yıl sonuna doğru hazır olacağını açıklamasıyla gözler HTC cephesine çevrilmiş ve HD2'nin WP7 güncellemesi alıp almayacağı tartışma konusu olmuştu.
HTC Rusya ofisine dayandırılan bazı haberlerde HTC HD2 için Windows Phone 7 güncellemesi çıkacağı iddia edilmişti. Ancak özellikle "üç tuş konsepti"nden ötürü bir süredir HTC HD2'nin yeni işletim sistemi için güncelleme alamayacağı yönünde aksi bazı iddialar da gündeme gelmeye başlamıştı. İşte tüm bu tartışmaları sonlandıran açıklama Microsoft cephesinde geldi ve Joe Belfioere, HTC HD2'nin Windows Phone 7 için donanım spesifikasyonuyla uyumlu olmadığını söyledi. Microsoft'a yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Windows Phone 7 için pazara sürülecek ilk telefonun LG markasını taşıması muhtemel görünüyor.
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Bende zamanında Asus p526 vardı winmo 6.0,o zamanlar ıcın 6.1 cıkmayacak dedıler asus + microsoft.Fakat 6.1 cıktıktan 4 ay sonra Asus p526 ya cıkardılar.Microsoft hocam bu :)
Güzel kardeşim evet EVO 4G dehşet bir cihaz ama bir sorun var oda cihazın sanırsam mini sim kullanması birde sanırsam türkiyedeki şebekelere uygun değil ama usa da sprint firması bu şebekeyle hizmet veriyor ve EVO 4G yi zaten HTC bu firma için piyasaya çıkardı.
Thank you for your inquiry regarding the issues you have experienced with the HTC HD2. I can understand how important it is to be able to fully utilize your device and have the Windows Mobile 7 on your device.
Unfortunately, if this information has not been publicly announced and is not on our www.htc.com/us website than the answer is unknown to this question. We will not have any information until the day of the release of any device or software for HTC. I would love to be able to tell you this information, but, again, we do not actually have this information to provide.
demek oluyorki winmo7 çıkana kadar.. ayrıca HTC de bu haber çıkana kadar bütün denilenler yanlış..
Sanırım haberiniz yok ama T-Mobile USA HTC ile yaptığı anlaşmaya göre donanımsal olarak biraz daha farklı bir HD2 ürettireceği açıklanmıştı 1 ay kadar önce.Dolayısıyla HTC USA'dan "hayır yüklenemeyecek" denmesi beklenemez. Ama ister HTC Kore'ye, ister HTC İngiltere'ye mesaj atın hepsi aynı cevabı "şu an net bir şey yok" tarzında mesajlar olur. Bizzat denedim biliyorum.
Yüklenemeyeceğine dair kanının oluşmasının sebebi şu. HTC Rusya sitesinde önce "HD2 wp7'ye yükseltilebilir" diye bir tanıtım oldu ardından bir kaç saat sonra mesaj geri çekildi ve yalanlama da geldi "henüz bilgi yok" diye. Ama yaklaşık 10 gün önce Microsoft'tan iki yetkilinin yaptığı "hayır yüklenemeyecek" açıklaması hala yalanlanmadı hatta üstüne tonlarca haber çıktı ve neredeyse hepsi gsmarena.com gibi güvenilir sitelerde yayınlandı.
Şimdi "wp7 yüklenebilir" açıklamasını hemen geri çekenlerin, "hayır yüklenemeyekcek" açıklamasına hiç ses çıkarmamaları konunun doğruluğuna işaret ediyor. Ama yüklenmesini çok isterim gerçekten, mümkün olursa aynı gün gidip alacağım.
ikinci elde patır patır düşecek fiyatlar
Sorun değil.
Arm'ın resmi sayfasında Arm Cortex a9 için Dual Core diyor. Benimde kafam karıştı şimdi.
arm.com/...
Tek çekirdekli modeli de var 4 çekirdekli modeli de.
Tabii yarım yamalak ingilizcem ile anladığım kadarı ile.
hd 3 özellikleri , überfake
ubergizmo.com/...