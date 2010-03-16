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Doğrulandı: HTC HD2, Windows Phone 7'ye güncellenemeyecek

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
45,4b
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72
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Doğrulandı: HTC HD2, Windows Phone 7'ye güncellenemeyecek
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Windows Mobile platformundaki en güçlü telefonlardan biri olan HTC HD2 için kötü haber! 1GHz'de çalışan işlemcisi ve 4.3-inç büyüklüğündeki kapasitif dokunmatik ekranıyla, sınıfının en iyi örneklerinden biri olan HTC HD2, bilindiği üzere Windows Mobile 6.5 platformunu kullanıyor. Geçtiğimiz ay düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde, Microsoft'un Windows Mobile 7 (Windows Phone 7) tanıtımını yapması ve yeni işletim sisteminin yıl sonuna doğru hazır olacağını açıklamasıyla gözler HTC cephesine çevrilmiş ve HD2'nin WP7 güncellemesi alıp almayacağı tartışma konusu olmuştu.

HTC Rusya ofisine dayandırılan bazı haberlerde HTC HD2 için Windows Phone 7 güncellemesi çıkacağı iddia edilmişti. Ancak özellikle "üç tuş konsepti"nden ötürü bir süredir HTC HD2'nin yeni işletim sistemi için güncelleme alamayacağı yönünde aksi bazı iddialar da gündeme gelmeye başlamıştı. İşte tüm bu tartışmaları sonlandıran açıklama Microsoft cephesinde geldi ve Joe Belfioere, HTC HD2'nin Windows Phone 7 için donanım spesifikasyonuyla uyumlu olmadığını söyledi. Microsoft'a yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Windows Phone 7 için pazara sürülecek ilk telefonun LG markasını taşıması muhtemel görünüyor.


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kml_sri 7 yıl
youtube.com/... canavar gibide çalıştırıyor kapak :D
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DH Misafiri 9 yıl
abi boşverin hd2 yi htc yi falan adamlar htc evo 4g yi yurdışında satışa sundu bile android işletm sistemi var olsun oda iyi 8mp kamera hdmi çıkışı gerçek hd formatında kayıt 1gb rom 1.3 mp ön kamera görüntülü görüşme yani kasa yeni wimax..bakın youtube dan falan bide hd3 ü cıkarmaya hazırlanıyorlar ki bi kaç aya tanıtımı cıkar 2011 de satışa hazır olur 2 ay önce aldım htc hd2 yi bu kadar kısa sürede hikaye oldu bin pişmanım aldığıma iphone a söyle böyle derler hiç olmassa dakkada model yenileyip kullanıcılarını üzmüyor
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Evren 9 yıl

Bende zamanında Asus p526 vardı winmo 6.0,o zamanlar ıcın 6.1 cıkmayacak dedıler asus + microsoft.Fakat 6.1 cıktıktan 4 ay sonra Asus p526 ya cıkardılar.Microsoft hocam bu :)
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rigel55 9 yıl

DH Misafiri

abi boşverin hd2 yi htc yi falan adamlar htc evo 4g yi yurdışında satışa sundu bile android işletm sistemi var olsun oda iyi 8mp kamera hdmi çıkışı gerçek hd formatında kayıt 1gb rom 1.3 mp ön kamera görüntülü görüşme yani kasa yeni wimax..bakın youtube dan falan bide hd3 ü cıkarmaya hazırlanıyorlar ki bi kaç aya tanıtımı cıkar 2011 de satışa hazır olur 2 ay önce aldım htc hd2 yi bu kadar kısa sürede hikaye oldu bin pişmanım aldığıma iphone a söyle böyle derler hiç olmassa dakkada model yenileyip kullanıcılarını üzmüyor


Güzel kardeşim evet EVO 4G dehşet bir cihaz ama bir sorun var oda cihazın sanırsam mini sim kullanması birde sanırsam türkiyedeki şebekelere uygun değil ama usa da sprint firması bu şebekeyle hizmet veriyor ve EVO 4G yi zaten HTC bu firma için piyasaya çıkardı.
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Odhismharr 9 yıl
Ben dün bu yazışmalar üzerine HTC Ameria ya mail attım.. Acaba Gelicek mi winmo7 yoksa söylentiler doğru mu diye.. gelen cevap :
Thank you for your inquiry regarding the issues you have experienced with the HTC HD2. I can understand how important it is to be able to fully utilize your device and have the Windows Mobile 7 on your device.
Unfortunately, if this information has not been publicly announced and is not on our www.htc.com/us website than the answer is unknown to this question. We will not have any information until the day of the release of any device or software for HTC. I would love to be able to tell you this information, but, again, we do not actually have this information to provide.
demek oluyorki winmo7 çıkana kadar.. ayrıca HTC de bu haber çıkana kadar bütün denilenler yanlış..
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_KadirşinaS_ 9 yıl

Odhismharr

Ben dün bu yazışmalar üzerine HTC Ameria ya mail attım.. Acaba Gelicek mi winmo7 yoksa söylentiler doğru mu diye.. gelen cevap :

Thank you for your inquiry regarding the issues you have experienced with the HTC HD2. I can understand how important it is to be able to fully utilize your device and have the Windows Mobile 7 on your device.

Unfortunately, if this information has not been publicly announced and is not on our www.htc.com/us website than the answer is unknown to this question. We will not have any information until the day of the release of any device or software for HTC. I would love to be able to tell you this information, but, again, we do not actually have this information to provide.

demek oluyorki winmo7 çıkana kadar.. ayrıca HTC de bu haber çıkana kadar bütün denilenler yanlış..


Sanırım haberiniz yok ama T-Mobile USA HTC ile yaptığı anlaşmaya göre donanımsal olarak biraz daha farklı bir HD2 ürettireceği açıklanmıştı 1 ay kadar önce.Dolayısıyla HTC USA'dan "hayır yüklenemeyecek" denmesi beklenemez. Ama ister HTC Kore'ye, ister HTC İngiltere'ye mesaj atın hepsi aynı cevabı "şu an net bir şey yok" tarzında mesajlar olur. Bizzat denedim biliyorum.

Yüklenemeyeceğine dair kanının oluşmasının sebebi şu. HTC Rusya sitesinde önce "HD2 wp7'ye yükseltilebilir" diye bir tanıtım oldu ardından bir kaç saat sonra mesaj geri çekildi ve yalanlama da geldi "henüz bilgi yok" diye. Ama yaklaşık 10 gün önce Microsoft'tan iki yetkilinin yaptığı "hayır yüklenemeyecek" açıklaması hala yalanlanmadı hatta üstüne tonlarca haber çıktı ve neredeyse hepsi gsmarena.com gibi güvenilir sitelerde yayınlandı.
Şimdi "wp7 yüklenebilir" açıklamasını hemen geri çekenlerin, "hayır yüklenemeyekcek" açıklamasına hiç ses çıkarmamaları konunun doğruluğuna işaret ediyor. Ama yüklenmesini çok isterim gerçekten, mümkün olursa aynı gün gidip alacağım.
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DH Misafiri 9 yıl
Bence çok önemli bir ayrıntı değil ama siz yinede merak etmeyin arkadaşlar istedikleri kadar söylesinler yüklenmeyecek diye..tüm dünyada dokunmatik ekranı ilk olarak üreten ve pda sanayisi olarak hizmet veren uzak doğuda avrupa ve rusyada çok yaygın bir marka htc...dolayısıyla hd2 ye bi wm7 yazarlar bill gates in kendisi bile şaşırır :)) türkiyede de bi iphone çılgınlığı yaşanıyor nedense ? reklamını üreticisinden çok kullanıcılarının yapması heralde..
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özgün134 9 yıl
bencede htc den bi açıklama gelmeden moral bozmamak lazım...iphonculara gelince tutturmuşlar oyunda oyun arkadaşlar oyun oynayacaksanız psp alın...htc profosyenel bir cihazdır ve iş telefonudur iphone gibi oyun telefonu değil...
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DH Misafiri 9 yıl
Doğrulandı: HTC HD2, Windows Phone 7'ye güncellenemeyecek............Çok sevindim bu habere bırakında bi ayrıcalığı olsun htc hd2 nin wm7 li tel ler çıkınca daha iyi anlarsınız lego arayüzü kullanmışlar :)))) menüye bir iki dönüş koymuşlar görsellik olsun, bide üste kocaman yazı, ayrıcalık olsun diyede wm7 ye uyarlanmış bir iki özellik yazılım falan al sana yeni işletim sistemi wm7 yoksa nasıl satacak. Yaw örneğin windows 7 de çalışıpta xp de çalışmayan bişeyler varsa buda gereklidir dicem hatta windows 7 yükleyince kullandığım bazı programlar çalışmadı update gerekti haliyle, zaten bi ayrıcalık varmış gibi gösterilen tarafı da bu yapıncada çalıştı ne değişti hiçbişey program aynı program şimdi bunun telefonla ne ilgisi var demeyin pc de bile çok şey degiştirmeyen yeni işletim sistemi telefonda neyi ne kadar değiştirecek...
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DH Misafiri 9 yıl
Nedir bu wm7 olayı olacaktı olmayacaktı derken elinizdekinin neler yapabileceğini göremeyeceksiniz şık tasarımını inceleyip duracaksınız :) wm7 olsa ne olacakki aman aman bir özellik beklemeyin pikniğemi götürecek sizi:) şaka bi yana HD2 si olan arkadaşlar geleceği yakalamaya çalışmak yerine şimdiyi bi yaşamaya başlayın artık.... pc ve dizüstünde windows kullanıyorum mac os değil iyikide, dolayısıyla tam uyumu ve gelişmiş özellikleri için aldım hd2 yi GPS,office,remote desktop,adobe,vs. bunlar diğerlerindede var demeyim tam uyumlu pc nizle bide hd film veya klipleri h264 codecle tekrar oluşturup mp4 vs. formatla 800*480 görüntüleri atıp bi izleyin hd nin ne olduğunu daha iyi anlarsınız daha biçok ayrıntı var yazılabilecek tam anlamıyla bi kullanmaya başlarsanız çok şey keşfedeceksiniz ve yüzünüz gülecek emin olun sadece HD2 için söylemiyorum elinizdekilerin kıymetini bilin.........
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ten_don 9 yıl
ihtiyaçlarını belirlemiş ihtiraslarının kurbanı olmamış kişiler için güzel haber(:

ikinci elde patır patır düşecek fiyatlar
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DH Misafiri 9 yıl
iphone mu htc hd2 mi diye kararsız kalan arkadaşlar eğer imkan varsa iki cihazıda yanyana koyup bi karıştırın inceleyin kaç cilt kitap yazılır bu konularla ilgili hiç kafanızı karıştırmayın bi görün öyle karar verin ben inceleme fırsatını yakaladım wm7 olsun olmasın hiç düşünmeden htc hd2.....
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DH Misafiri 9 yıl
iphone mu htc hd2 mi diye kararsız kalan arkadaşlar eğer imkan varsa iki cihazıda yanyana koyup bi karıştırın inceleyin işletim sistemi teknik özellikleri vs. kaç cilt kitap yazılır bu konularla ilgili hiç kafanızı karıştırmayın bi görün öyle karar verin ben inceleme fırsatını yakaladım wm7 olsun olmasın hiç düşünmeden htc hd2.....
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ulwi 9 yıl
yanlis kelime kullanmisim kusura bakma , verdigin linke baktim , arm9 tasarimli bir islemci deniliyor cift mi tek cekirdekli mi oldugu belirtilmemis , umarim cift cekirdekli bir islemci kullanmistir , boylece omru cok daha uzun olur. sanirim ipad in asil gucu iphone os 4 ile gelecektir.
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Erasmus78 9 yıl
ulwi

yanlis kelime kullanmisim kusura bakma , verdigin linke baktim , arm9 tasarimli bir islemci deniliyor cift mi tek cekirdekli mi oldugu belirtilmemis , umarim cift cekirdekli bir islemci kullanmistir , boylece omru cok daha uzun olur. sanirim ipad in asil gucu iphone os 4 ile gelecektir.


Sorun değil.
Arm'ın resmi sayfasında Arm Cortex a9 için Dual Core diyor. Benimde kafam karıştı şimdi.


arm.com/...

Tek çekirdekli modeli de var 4 çekirdekli modeli de.
Tabii yarım yamalak ingilizcem ile anladığım kadarı ile.
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rambetiko 9 yıl
burada wp7 nin getirdiği yeniliklere bakmak lazım. şu an benim için en önemlisi oyun desteği. anladığım kadarıyla live üzerinden çok güzel oyunlar çıkacak. eğer bu sağlanırsa bir şekilde htc hd2 lere uygulanır. onun dışında fazla abartmaya gerek yok. şimdi hangi telefonu alırsak alalım sene sonuna doğru bulunduğu pozisyondan düşecek. beklemek en iyisi
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sinuhe.s 9 yıl
•4.5” AMOLED screen with 1280×800 resolution
•1.5GHz Qualcomm Snapdragon processor
•1080p HD video playback
•720p HD video recording
•8 megapixel camera with dual-LED flash
•Multi-touch screen
•Super-thin – just 10mm thick
•WiFi, Bluetooth and 3G connectivity
•4G connectivity
•1GB onboard RAM
•1GB onboard storage
•32GB external memory
•3.5” headphone jack
•HDMI output for connecting to your HDTV or monitor
•1800mAh battery
•Size: 115mm x 65mm x 10mm



hd 3 özellikleri ,
überfake

ubergizmo.com/...
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