Doğrulandı: HTC HD2, Windows Phone 7'ye güncellenemeyecek

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Windows Mobile platformundaki en güçlü telefonlardan biri olan HTC HD2 için kötü haber! 1GHz'de çalışan işlemcisi ve 4.3-inç büyüklüğündeki kapasitif dokunmatik ekranıyla, sınıfının en iyi örneklerinden biri olan HTC HD2, bilindiği üzere Windows Mobile 6.5 platformunu kullanıyor. Geçtiğimiz ay düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde, Microsoft'un Windows Mobile 7 (Windows Phone 7) tanıtımını yapması ve yeni işletim sisteminin yıl sonuna doğru hazır olacağını açıklamasıyla gözler HTC cephesine çevrilmiş ve HD2'nin WP7 güncellemesi alıp almayacağı tartışma konusu olmuştu.

HTC Rusya ofisine dayandırılan bazı haberlerde HTC HD2 için Windows Phone 7 güncellemesi çıkacağı iddia edilmişti. Ancak özellikle "üç tuş konsepti"nden ötürü bir süredir HTC HD2'nin yeni işletim sistemi için güncelleme alamayacağı yönünde aksi bazı iddialar da gündeme gelmeye başlamıştı. İşte tüm bu tartışmaları sonlandıran açıklama Microsoft cephesinde geldi ve Joe Belfioere, HTC HD2'nin Windows Phone 7 için donanım spesifikasyonuyla uyumlu olmadığını söyledi. Microsoft'a yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Windows Phone 7 için pazara sürülecek ilk telefonun LG markasını taşıması muhtemel görünüyor.