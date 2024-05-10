Huawei kendi HarmonyOS Next işletim sistemine tam geçiş planlıyor

HarmonyOS'un mevcut sürümlerinin Android temel alınarak geliştirildiği bir sır değil. Ancak Huawei, ABD yaptırımlarıyla ilişkili riskleri en aza indirmesi gerektiğini kısa sürede fark etti ve şirketin uzmanları bağımsız bir HarmonyOS Next işletim sistemi oluşturmaya başladı.
Ekosistem darboğazı
Herhangi bir yeni işletim sisteminin en büyük handikapının, kendine ait ekosistem olduğu bir gerçek. HarmonyOS Next şu anda yaklaşık 4 bin uygulama sunuyor ve şirket gelecekte bunların sayısını 500 bine çıkarmayı planlıyor. Bu arada, en önemli uygulamalardan biri de bir milyardan fazla aktif kullanıcısı olan WeChat.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.