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    Anlık Bildirim

    Huawei kendi HarmonyOS Next işletim sistemine tam geçiş planlıyor

    Huawei'nin bu yıl tamamen kendi geliştirdiği platform HarmonyOS'a geçerek Android'i terk edeceği ve ekosistemini 500 bin uygulamaya çıkaracağı bildirildi.       
    Huawei kendi HarmonyOS Next işletim sistemine tam geçiş planlıyor Tam Boyutta Gör
    Çin ve ABD arasındaki ticaret savaşı Huawei'yi çok etkiledi. Ancak Amerikan hükümetinin sayısız yasağı, umduğundan tamamen farklı bir sonuca yol açtı. Çinli şirket iç pazarı güvenle geri aldı ve şimdi kendi işletim sistemi HarmonyOS Next lehine Android'den tamamen kurtulmayı planlıyor.

    HarmonyOS'un mevcut sürümlerinin Android temel alınarak geliştirildiği bir sır değil. Ancak Huawei, ABD yaptırımlarıyla ilişkili riskleri en aza indirmesi gerektiğini kısa sürede fark etti ve şirketin uzmanları bağımsız bir HarmonyOS Next işletim sistemi oluşturmaya başladı.

    Ekosistem darboğazı

    Herhangi bir yeni işletim sisteminin en büyük handikapının, kendine ait ekosistem olduğu bir gerçek. HarmonyOS Next şu anda yaklaşık 4 bin uygulama sunuyor ve şirket gelecekte bunların sayısını 500 bine çıkarmayı planlıyor. Bu arada, en önemli uygulamalardan biri de bir milyardan fazla aktif kullanıcısı olan WeChat.

    Huawei kendi HarmonyOS Next işletim sistemine tam geçiş planlıyor Tam Boyutta Gör
    HarmonyOS Next'in bu sonbaharda Huawei Mate 70 amiral gemisi serisi ile birlikte piyasaya sürülmesi bekleniyor ve şirket başarılı olursa, mobil dünya nihayet iOS ve Android ile rekabet edebilecek üçüncü bir mobil işletim sistemine sahip olacak.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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