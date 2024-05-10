Teknoloji dünyası ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip eden Uğur, DonanımHaber okurları için başta cep telefonları olmak üzere birçok konuda içerik üretiyor. Martin Scorsese hayranı ve İkinci Dünya Savaşı konulu yapımlara ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Çin ve ABD arasındaki ticaret savaşı Huawei'yi çok etkiledi. Ancak Amerikan hükümetinin sayısız yasağı, umduğundan tamamen farklı bir sonuca yol açtı. Çinli şirket iç pazarı güvenle geri aldı ve şimdi kendi işletim sistemi HarmonyOS Next lehine Android'den tamamen kurtulmayı planlıyor.

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HarmonyOS'un mevcut sürümlerinin Android temel alınarak geliştirildiği bir sır değil. Ancak Huawei, ABD yaptırımlarıyla ilişkili riskleri en aza indirmesi gerektiğini kısa sürede fark etti ve şirketin uzmanları bağımsız bir HarmonyOS Next işletim sistemi oluşturmaya başladı.

Ekosistem darboğazı

Herhangi bir yeni işletim sisteminin en büyük handikapının, kendine ait ekosistem olduğu bir gerçek. HarmonyOS Next şu anda yaklaşık 4 bin uygulama sunuyor ve şirket gelecekte bunların sayısını 500 bine çıkarmayı planlıyor. Bu arada, en önemli uygulamalardan biri de bir milyardan fazla aktif kullanıcısı olan WeChat.

Tam Boyutta Gör HarmonyOS Next'in bu sonbaharda Huawei Mate 70 amiral gemisi serisi ile birlikte piyasaya sürülmesi bekleniyor ve şirket başarılı olursa, mobil dünya nihayet iOS ve Android ile rekabet edebilecek üçüncü bir mobil işletim sistemine sahip olacak.

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Huawei kendi HarmonyOS Next işletim sistemine tam geçiş planlıyor