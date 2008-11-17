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Donanım Haber, teknoloji sitesi dalında Bilişim Hizmet Ödülü'nü aldı

Türkiye Bilişim derneği en iyi teknoloji sitesi dalında Bilişim Hizmet Ödülü'nü Donanım Haber'e verdi.
11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Donanım Haber, teknoloji sitesi dalında Bilişim Hizmet Ödülü'nü aldı
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Teknoloji üreten bir Türkiye sloganıyla 1971 yılında yola çıkan ve alanında en büyük sivil toplum kuruluşu olan Türkiye Bilişim Derneği'nin düzenli olarak gerçekleştirdiği Bilişim Hizmet Ödülleri'nin bu yılki sahipleri belirlendi. Bilişim'08 etkinli çerçevesinde gerçekleştirilecek 25. Bilişim Kurultayı kapsamında, Basın, Medya, Sanal Müze, Spor, Sağlık ve Bankacılık gibi çeşitli kategorilerde bilişimi en iyi kullanan ve sağlayan kuruluş, firma ve kişilere verilecek ödüllerden biri de en iyi teknoloji sitesi olarak Donanım Haber'e verildi.

Türkiye'nin kulvarındaki lider yayın organlarından biri olan Donanım Haber, kurulduğu günden bu yana üye ve okuyucularına en iyi hizmeti verebilmek için çalışmalarına devam etmektedir. Üst yönetimi, editöryal kadrosu, programlama-tasarım ekibi ve forum yönetimiyle profesyonel bir yapılanma ekseninde yoluna son sürat devam eden Donanım Haber, elde edilen bu başarıda önemli rol üstlenen üye ve okuyucularının istek ve beklentileri doğrultusunda çalışmalarına başladığı yeni projelerini de yakında devreye sokarak Türk internet kullanıcısına hızlı, kaliteli ve güvenilir içerik hizmeti vermeyi sürdürecektir.

Türkiye Bilişim Derneği tarafından verilen Bilişim Hizmeti Ödülleri'nin bu yılki sahiplerinin tam listesi şu şekilde;

- Teknoloji sitesi: DONANIM HABER
- Internet haber sitesi: NTV MSNBC
- Alışveriş sitesi HEPSİBURADA
- Kitap Sitesi: KİTAP YURDU
- Spor sitesi: SPORDA BUGÜN
- Video sitesi: PİKNİKTUBE
- Sanal müze: CUMHURBAŞKANLIĞI MÜZE KÖŞK
- Televizyon programı: BİLİŞİM DÜNYASI
- Sektörel dergi: CHIP
- Banka: GARANTİ BANKASI
- Sağlık kurumu: BAYINDIR HASTANESİ
- E-devlet sitesi: DİGİTAL DEVLET
- Yerel yönetim: ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

19-21 Kasım'da Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül'ün himayesinde " Yakınsama- convergence" sloganıyla Ankara Sheraton Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Bilişim '08 etkinliği çerçvesinde Bilişim Hizmet Ödülleri verileceği gibi, İletişim Teknolojileri, E-Dönüşümle Gelecek, Enerji Sektöründe BT'nin yeri, Çevreci Bilişim, e-Oyun, Açık Kaynak Ülke Deneyimleri: Türkiye İçin Bir Gelecek mi?, Uzaktan Eğitim, Savunma Sanayii, Ulusal Yazılım Endüstrisi ve Küresel Rekabet, İnternet Güvenliği, Afette Bilişim, Mobil Numara Taşınabilirliği, Özürlüler ve Bilişim, Matematiksel Bilgisayar Dili: Türkçe, Bilişim Stratejisi, İnternet Yönetişimi, e-Noter, e-İmza gibi konular da ele alınacak.

Türkiye Bilişim Derneği tarafından düzenlenecek Bilişim '08 etkinliği hakkında daha fazla bilgi almak için; http://www.tbd.org.tr/


http://www.tbd.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=698&tipi=2&sube= Yorum Yaz
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matrix22 10 yıl
eeee Donanım'a da bu yakışır tebrikler
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FreeDi3 10 yıl
Aslinda dh pc dergisi cikarsa ondada odul alir
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dermaz2002 10 yıl











daha ileriye işşlah
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Güven 10 yıl
Kutlarım.
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WARNİNG 10 yıl
konu dısı olmamalıydı
nezaman pc im donsa yada arabanın bi ayarı kaçsa derdime derman bulduğum yada canım sıkılsa konudısında ayara geldiğim
kısacası kopamadığım ender seviyeli sitelerden biri seviyoruz sayıyoruz kolluyoruz seni seviyoruz.... :)
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FiréLord 10 yıl
Düzgün ve Düzenli Çalışan bir site Ödülü alması beni şaşırtmadı
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BL@CKBeRRY 10 yıl
Tebrikler DH


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arda89 10 yıl
tebrikler DH donanımber daha iyilerine layık
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furkanakgul 10 yıl
DH Ailesine Tebrikler İİİKİ VARSINIZ ;)
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mehmetmetingülcan 10 yıl

tebrikler Gün OKSAY hocam
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__LP__ 10 yıl
Keşke bu başarıyı foruma biraz daha özen göstermekte de kullansanız...
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Bugeorya 10 yıl
Tebrikler !

Tüm forum arkadaşlarıma ve DH yönetimine sevgiler.Bu başarı DH nin ne kadar düzeyli bir yapı olduğunun göstergesi.
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Necessa®i 10 yıl
Tebrikler. DH Ailesi gerçekten son dönemlerde çok büyük ilerlemeler kaydetmektedir.
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Bu©kethead 10 yıl
DH Ready !!! DH Bunu HakediyoR!!!


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nachtregen 11 yıl







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