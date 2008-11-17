Donanım Haber, teknoloji sitesi dalında Bilişim Hizmet Ödülü'nü aldı

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Teknoloji üreten bir Türkiye sloganıyla 1971 yılında yola çıkan ve alanında en büyük sivil toplum kuruluşu olan Türkiye Bilişim Derneği'nin düzenli olarak gerçekleştirdiği Bilişim Hizmet Ödülleri'nin bu yılki sahipleri belirlendi. Bilişim'08 etkinli çerçevesinde gerçekleştirilecek 25. Bilişim Kurultayı kapsamında, Basın, Medya, Sanal Müze, Spor, Sağlık ve Bankacılık gibi çeşitli kategorilerde bilişimi en iyi kullanan ve sağlayan kuruluş, firma ve kişilere verilecek ödüllerden biri de en iyi teknoloji sitesi olarak Donanım Haber'e verildi.

Türkiye'nin kulvarındaki lider yayın organlarından biri olan Donanım Haber, kurulduğu günden bu yana üye ve okuyucularına en iyi hizmeti verebilmek için çalışmalarına devam etmektedir. Üst yönetimi, editöryal kadrosu, programlama-tasarım ekibi ve forum yönetimiyle profesyonel bir yapılanma ekseninde yoluna son sürat devam eden Donanım Haber, elde edilen bu başarıda önemli rol üstlenen üye ve okuyucularının istek ve beklentileri doğrultusunda çalışmalarına başladığı yeni projelerini de yakında devreye sokarak Türk internet kullanıcısına hızlı, kaliteli ve güvenilir içerik hizmeti vermeyi sürdürecektir.

Türkiye Bilişim Derneği tarafından verilen Bilişim Hizmeti Ödülleri'nin bu yılki sahiplerinin tam listesi şu şekilde;

- Teknoloji sitesi: DONANIM HABER

- Internet haber sitesi: NTV MSNBC

- Alışveriş sitesi HEPSİBURADA

- Kitap Sitesi: KİTAP YURDU

- Spor sitesi: SPORDA BUGÜN

- Video sitesi: PİKNİKTUBE

- Sanal müze: CUMHURBAŞKANLIĞI MÜZE KÖŞK

- Televizyon programı: BİLİŞİM DÜNYASI

- Sektörel dergi: CHIP

- Banka: GARANTİ BANKASI

- Sağlık kurumu: BAYINDIR HASTANESİ

- E-devlet sitesi: DİGİTAL DEVLET

- Yerel yönetim: ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

19-21 Kasım'da Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül'ün himayesinde " Yakınsama- convergence" sloganıyla Ankara Sheraton Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Bilişim '08 etkinliği çerçvesinde Bilişim Hizmet Ödülleri verileceği gibi, İletişim Teknolojileri, E-Dönüşümle Gelecek, Enerji Sektöründe BT'nin yeri, Çevreci Bilişim, e-Oyun, Açık Kaynak Ülke Deneyimleri: Türkiye İçin Bir Gelecek mi?, Uzaktan Eğitim, Savunma Sanayii, Ulusal Yazılım Endüstrisi ve Küresel Rekabet, İnternet Güvenliği, Afette Bilişim, Mobil Numara Taşınabilirliği, Özürlüler ve Bilişim, Matematiksel Bilgisayar Dili: Türkçe, Bilişim Stratejisi, İnternet Yönetişimi, e-Noter, e-İmza gibi konular da ele alınacak.

Türkiye Bilişim Derneği tarafından düzenlenecek Bilişim '08 etkinliği hakkında daha fazla bilgi almak için; http://www.tbd.org.tr/

http://www.tbd.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=698&tipi=2&sube=