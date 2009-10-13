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Donanimhaber.com ekran kartı test tabloları güncellendi!

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
37,3b
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47
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Donanimhaber.com ekran kartı test tabloları güncellendi!
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Donanimhaber.com ekran kartı karşılaştırma motoru ile dilediğiniz kartları kolayca kıyaslayabilirsiniz.

Bir süredir derin bir sessizlik içerisinde olan ekran kartı dünyası, Eylül ayı ile birlikte yeni bir hareket dalgasının etkisi altında girdi. 22 Ekim'de lanse edilecek Windows 7 ile birlikte DirectX 11'in de resmi olarak kullanıma sunulması sonrasında grafik endüstrisinde dengelerin değişmesi ve DirectCompute gibi yeniliklerle ekran kartı üreticileri arasındaki rekabette gerilimin tırmanması bekleniyor.

DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları için ciddi bir hazırlık sürecine giren üreticiler, yaklaşan Windows 7 lansmanı öncesinde yeni modellerini kullanıma sunmaya başladılar. ATi Radeon HD 5800 serisi ile birlikte yeni bir döneme giren ekran kartı pazarındaki değişikliklere paralel olarak Donanimhaber.com olarak ekran kartı test tablolarımızda güncellemeye gittik.

Ana sayfamızdan ulaşabileceğiniz ekran kartı test tablolarımızda, piyasada satılmakta olan gerek ATi gerekse de Nvidia'nın güncel tüm modellerini bulabilir, farklı oyun ve çözünürlükler ile dilediğiniz tüm kartları karşılaştırabilirsiniz. Radeon HD 5870'in de yer aldığı tablolarımıza çok yakında, video-incelemesi için çalışmalarımızın devam ettiği Radeon HD 5770 modelini de ekleyeceğiz.

Donanimhaber.com ekran kartı test tabloları güncellendi!
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ATi ve Nvidia'nın güncel tüm modellerini popüler oyunlar altında karşılaştırabilirsiniz.

Donanımhaber.com ekran kartı test tabloları için buraya tıklayabilirsiniz.


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GODlessDevil 9 yıl
Arkadaşlar bu ne?
Ben inanmak istemiyorum bu tabloya.
Sebebi gtx295 hala neden lider vasfı taşıyor.
5970 bile OC haliyle, kaldı ki yeni teknolojisiyle, bant genişliğiyle, mhz hız farkıyla vs. vs.halen gtx295'in arkasında...
Neden 3dmark halen gtx295 sevdalısı anlamadım?
.........
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yerroner 9 yıl
Kim 3-way SLI kullanıyor? :) Abartı şeyler var biraz orada, direkt kendimizi ezik hissetmemiz için yapılmış gibi.
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Proximity 10 yıl
quote:
Orijinalden alıntı: Penryn
İyide Ekle çıkartta bir sorun var.İstediğimiz kartı eklediğimiz çıkarttığımız ekran aşağı doğru indimi sistem bileşenlerine denk geliyor ve alttakileri göremiyor,seçemiyoruz.Konuyla ilgilenirseniz sevinirim.
Söylediklerim kale alınmadı herhalde.
SS de ekledim yaptığınız hata buyrun : Mozilla firefox da durum böyle.Hatta İnternet explorer da daha kötü.Chrome da ise bir nebze seçtikten sonra görünüyor.
Hayret ediyorum millet nasıl alttaki ekran kartlarını seçebiliyor.Bende mi sorun var yoksa alttakiler umrumuızda değil önemli olan üsttekiler mi :)))))
+1
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FRED BAKER 10 yıl
linke tıklayınca forum mobıle versıyona gıdıyor bu sorunu duzeltebılırmısınız
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falconsavas 10 yıl
Peki neden Ati hd 4770 yok :(
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simplethinks 10 yıl
Teşekkürler
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sagopakey78 10 yıl
donanımhaber editörleri üyeler için elinden geleni yapıyor. HD5850 testlerini de merakla bekliyoruz =)
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DISTURBED 10 yıl
testler için teşekkürler ancak biraz acele edilmiş gibi en azından 5770 ve 5850 yide koymanız gerekirdi diye düşünüyorum.
saygılar
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Gt95 10 yıl
tesekkurler donanim haber bu testlerin sayesinde hangi karti alacamizi biliyoruz eleriniz dert gormesin hepinizin
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IgorStravinsky 10 yıl
Bu çok iyi oldu bencede. Çünkü testleri arayıp bulmak çok zor DH arama motorunda
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kesapli28 10 yıl
Gigabyte GTS 250 ve Gigabyte GTS 250 O.c. yanlış yazılmış listeye gigabyte gts 260 ve gigabyte gts 260 o.c diye geçilmiş....
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St Batuhan 10 yıl
keske direk atlamasaydınız :( yeni sürücülerle en azından bu ayki sürücüyle bir kontrol etseydiniz performansı da ona göre yayınlansaydı :( Nese hayırlı olsun...
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esses... 10 yıl
bitane GTX285 fiyatına 3 tane HD5870 alırım valla...
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