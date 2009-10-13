Donanimhaber.com ekran kartı test tabloları güncellendi!

Donanimhaber.com ekran kartı karşılaştırma motoru ile dilediğiniz kartları kolayca kıyaslayabilirsiniz.
Bir süredir derin bir sessizlik içerisinde olan ekran kartı dünyası, Eylül ayı ile birlikte yeni bir hareket dalgasının etkisi altında girdi. 22 Ekim'de lanse edilecek Windows 7 ile birlikte DirectX 11'in de resmi olarak kullanıma sunulması sonrasında grafik endüstrisinde dengelerin değişmesi ve DirectCompute gibi yeniliklerle ekran kartı üreticileri arasındaki rekabette gerilimin tırmanması bekleniyor.
DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları için ciddi bir hazırlık sürecine giren üreticiler, yaklaşan Windows 7 lansmanı öncesinde yeni modellerini kullanıma sunmaya başladılar. ATi Radeon HD 5800 serisi ile birlikte yeni bir döneme giren ekran kartı pazarındaki değişikliklere paralel olarak Donanimhaber.com olarak ekran kartı test tablolarımızda güncellemeye gittik.
Ana sayfamızdan ulaşabileceğiniz ekran kartı test tablolarımızda, piyasada satılmakta olan gerek ATi gerekse de Nvidia'nın güncel tüm modellerini bulabilir, farklı oyun ve çözünürlükler ile dilediğiniz tüm kartları karşılaştırabilirsiniz. Radeon HD 5870'in de yer aldığı tablolarımıza çok yakında, video-incelemesi için çalışmalarımızın devam ettiği Radeon HD 5770 modelini de ekleyeceğiz.
ATi ve Nvidia'nın güncel tüm modellerini popüler oyunlar altında karşılaştırabilirsiniz.
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Ben inanmak istemiyorum bu tabloya.
Sebebi gtx295 hala neden lider vasfı taşıyor.
5970 bile OC haliyle, kaldı ki yeni teknolojisiyle, bant genişliğiyle, mhz hız farkıyla vs. vs.halen gtx295'in arkasında...
Neden 3dmark halen gtx295 sevdalısı anlamadım?
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Orijinalden alıntı: Penryn
İyide Ekle çıkartta bir sorun var.İstediğimiz kartı eklediğimiz çıkarttığımız ekran aşağı doğru indimi sistem bileşenlerine denk geliyor ve alttakileri göremiyor,seçemiyoruz.Konuyla ilgilenirseniz sevinirim.
Söylediklerim kale alınmadı herhalde.
SS de ekledim yaptığınız hata buyrun : Mozilla firefox da durum böyle.Hatta İnternet explorer da daha kötü.Chrome da ise bir nebze seçtikten sonra görünüyor.
Hayret ediyorum millet nasıl alttaki ekran kartlarını seçebiliyor.Bende mi sorun var yoksa alttakiler umrumuızda değil önemli olan üsttekiler mi :)))))
+1
saygılar