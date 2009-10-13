Donanimhaber.com ekran kartı test tabloları güncellendi!

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Donanimhaber.com ekran kartı karşılaştırma motoru ile dilediğiniz kartları kolayca kıyaslayabilirsiniz.

Bir süredir derin bir sessizlik içerisinde olan ekran kartı dünyası, Eylül ayı ile birlikte yeni bir hareket dalgasının etkisi altında girdi. 22 Ekim'de lanse edilecek Windows 7 ile birlikte DirectX 11'in de resmi olarak kullanıma sunulması sonrasında grafik endüstrisinde dengelerin değişmesi ve DirectCompute gibi yeniliklerle ekran kartı üreticileri arasındaki rekabette gerilimin tırmanması bekleniyor.

DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları için ciddi bir hazırlık sürecine giren üreticiler, yaklaşan Windows 7 lansmanı öncesinde yeni modellerini kullanıma sunmaya başladılar. ATi Radeon HD 5800 serisi ile birlikte yeni bir döneme giren ekran kartı pazarındaki değişikliklere paralel olarak Donanimhaber.com olarak ekran kartı test tablolarımızda güncellemeye gittik.

Ana sayfamızdan ulaşabileceğiniz ekran kartı test tablolarımızda, piyasada satılmakta olan gerek ATi gerekse de Nvidia'nın güncel tüm modellerini bulabilir, farklı oyun ve çözünürlükler ile dilediğiniz tüm kartları karşılaştırabilirsiniz. Radeon HD 5870'in de yer aldığı tablolarımıza çok yakında, video-incelemesi için çalışmalarımızın devam ettiği Radeon HD 5770 modelini de ekleyeceğiz.

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ATi ve Nvidia'nın güncel tüm modellerini popüler oyunlar altında karşılaştırabilirsiniz.

Donanımhaber.com ekran kartı test tabloları için buraya tıklayabilirsiniz.