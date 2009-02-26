Dördüncü çekirdeğin açılabilmesi Phenom II X3 ailesine olan talebi arttırdı

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AMD'nin üç çekirdekli Phenom II X3 işlemcilerine olan talep yaşanan son gelişmeler sonrasında artmaya başladı. Haberlerimizde de belirttiğimiz üzere aslında dört çekirdekli olarak tasarlanan fakat farklı fiyat segmentleri ve alternatif pazarlar için tek çekirdeği üretim aşamasında devre dışı bırakılarak hazırlanan Soket AM3 formundaki DDR3 destekli Phenom II X3 modellerinde, devre dışı olan dördüncü çekirdeğin BIOS üzerinden açılabilmesi işlemci ailesine olan talebin artmasını sağladı.

AMD, dördüncü çekirdeğin açılabilmesiyle ilgili herhangi bir yorum yapmazken, firma hazırladığı firma için raporlarında Phenom II X3 modellerinin fiyat/performans başarımlarıyla kendi segmentlerinde iddialı olduklarının altını çiziyor. Bu arada tekrar hatırlatmakta fayda var. Dördüncü çekirdeğin açılabilmesi satılmakta olan her Phenom II X3 işlemcisi için geçerli değil. Özellikle 0904 serisinden çıkan işlemcilerin bu konuda daha şanslı oldukları belirtilirken uygulama için SB750 köprüsüne sahip anakart gerektiğinin de altını çizelim.