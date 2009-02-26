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Dördüncü çekirdeğin açılabilmesi Phenom II X3 ailesine olan talebi arttırdı

10 yıl
18,1b
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24
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dördüncü çekirdeğin açılabilmesi Phenom II X3 ailesine olan talebi arttırdı
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AMD'nin üç çekirdekli Phenom II X3 işlemcilerine olan talep yaşanan son gelişmeler sonrasında artmaya başladı. Haberlerimizde de belirttiğimiz üzere aslında dört çekirdekli olarak tasarlanan fakat farklı fiyat segmentleri ve alternatif pazarlar için tek çekirdeği üretim aşamasında devre dışı bırakılarak hazırlanan Soket AM3 formundaki DDR3 destekli Phenom II X3 modellerinde, devre dışı olan dördüncü çekirdeğin BIOS üzerinden açılabilmesi işlemci ailesine olan talebin artmasını sağladı.

AMD, dördüncü çekirdeğin açılabilmesiyle ilgili herhangi bir yorum yapmazken, firma hazırladığı firma için raporlarında Phenom II X3 modellerinin fiyat/performans başarımlarıyla kendi segmentlerinde iddialı olduklarının altını çiziyor. Bu arada tekrar hatırlatmakta fayda var. Dördüncü çekirdeğin açılabilmesi satılmakta olan her Phenom II X3 işlemcisi için geçerli değil. Özellikle 0904 serisinden çıkan işlemcilerin bu konuda daha şanslı oldukları belirtilirken uygulama için SB750 köprüsüne sahip anakart gerektiğinin de altını çizelim.


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DH Misafiri 7 yıl
Phenom II X2 555 alsınlar. Kapalı 2 çekirdeği açılabiliyor. 3.7Ghz 1.4V
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Batuist 10 yıl
umarım AMD nin pazar payı artarda intel tekel gibi davranmaz artık...
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showstopper41 10 yıl
SB750 çipsetli anakartlar da ilgi oldukça fazla. Dikkat ettiyseniz forumda 2.el 790GX almaya çalışan kişiler türedi bir anda (onlardan birisi de benim)
DH de şuan 4. çekirdeği açıp kullanan bir kişi görmedim. Bir kaç hafta içinde bu 4. çekirdek kumarının karlı mı zararlı olacağı ortaya çıkacak.
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fatihcanery 10 yıl
testesteron arkadaşa tamamen katılıyorum,düşüncesi çok güzel
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mk2kill 10 yıl
bu haberleri gorünce radeon 9500 un elimde nasıl patladıgını hatırladım. 8 pipeline acıcam hevesiyle almıstı. Performans olarak zayıf kalan 9500 lerde satıs patlaması yasanmıs ve piyada bulunmmaz hale gelmisti. Fakat sadece ilk surumlerde ilave 4 is hattı acılabiliyordu.Sonraki serilerde actıgınız zaman goruntulerde bozulmalar meydana geliyordu. Bence su anda piyasada olan X3 lerin cogunun 4. cekirdegi calisir durumda. Forumlarda 4 uncu cekirdegi actım haberleri artıp millet x3 lere saldırınca , 4. cekirdegi calismayan x3 lere piyasaya girmeye baslayacak. Buna atalarımız agza 1 parmak bal calmak diyorlar. Aynen katılıyorum.
Bu arada baslık dogrum. 4 te 1 ceyrek eder. :D
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Promity 10 yıl
Valla ben alırken Bursa vatan da 20kutu vardı en az bugün stoklara baktım 1 tane bile kalmamış
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justbejust 10 yıl
core 2 fiyatlarının iyice düşmesi açısından çok güzel bir gelişme, intel'e artık oradan yağma yok.
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test.test.teron 10 yıl
10 tane 4 çekirdekli işlemci üretip 1 tanesinde oluşan bir hatadan sonra o işlemciyi atmayıp X3 olarak piyasaya sürmesi son kullanıcı açısından gayet iyi birşey (oranlar tamamen sallama, örnek olması için veriyorum) ... aksi taktirde 10 işlemcinin maliyetini çıkartmak için 4 çekirdeklinin fiyatını yüksek tutması gerekicekti... öyle yapmayıp diğer işlemciyi de piyasaya sürerek hem çeşitlilik hemde uygun fiyat avantajı sunmuş oluyor... bazılarınız bunu müşteriyi "enayi" yerine koymak olarak görebilir... 4 çekirdek alanlar enayi değil tam tersi böyle bir durum sayesinde ellerindeki 4 çekirdeği daha uygun fiyata alabiliyorlar...
intelin aynısını hatalı önbellekleri kapatarak 2-3 MB lı işlemci modelleri çıkartarak yaptığını da hatırlatmakta fayda var.
bu durum önümüzdeki günlerde dengeleri değiştirebilir... intelden karşı hamle gelicektir muhtemelen (fiyat konusunda olmasını dilerim)...
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GuitarMania 10 yıl
Çarşıdan aldım 3 tane eve geldim 4 tane
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Hobar 10 yıl
çekirdek yerine çeyek yazılmış. bazı hatalar var lütfen düzeltin
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resler 10 yıl
Başlık yanlış :D çeyreğin değil çekirdeğin olması gerekmiyor mu?
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gurkan113 10 yıl

Orjinalden alıntı: resler

Başlık yanlış :D çeyreğin değil çekirdeğin olması gerekmiyor mu?






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ugacomtr 10 yıl
:) bir nedeni var ki 4. yü kapatmıslar. acınca tlb gibi sorun yaratiyor diye kapatmislardir. ya da ne biliyim başka bi sorun. kullanirken sorunlar yasanirsa kötü olur. diger cekirdege de sıcramasın..! netice itibariyle güzel bir olay. abii bak 3 çeğeerdekli aldım 4 dene çıktı :)
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Wilson Fisk 10 yıl
piyasadaki 0904 ler satilsin ben ondan sonra alacam caiz mi diye sorarlar bir, cekirdegi basi biosla oynayan aletle oc yapilmaz iki.ben bu alet 4 ghz ve uzerine cikiyor diye istiyorum 4 cekirdek ve 3.8 istesem 940 alirdim.
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Confusion 10 yıl
phenom serisinde piyasada yerini bulamayan x4 ve x3 ler istenen konuma gelmeye başladı::::: bu gelişmenin biz son kullanıcılar için hayırlara vesile olmasını ve üreticilerin sırayla indirime gitmesini dilerim
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