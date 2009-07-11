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Dört çekirdekli işlemcilerde 45 Watt dönemi; AMD'den Athlon II X4 600 serisi

Phenom II X4 955BE işlemcisi 7GHz barajını aşan AMD, ısıl güç tasarımı 45 Watt olan dört çekirdekli işlemciler hazırlıyor.
9 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Phenom II X4 955 Black Edition işlemcisiyle 7GHz bariyerini aşmayı başaran AMD, yüksek performans segmentindeki hız aşırtma dostu işlemcilerine ek olarak önümüzdeki haftalarda enerji verimliliği ile öne çıkacak düşük güç tüketimli yeni modellerini duyurmayı planlıyor. Isıl güç tasarımı 45 Watt olan çift çekirdekli işlemcileri (EE serisi) uzunca bir süredir satışta olan AMD, 45nm üretim teknolojisiyle birlikte dört çekirdekli işlemcilerinde de ısıl güç tasarımını aşağı çekeceğini açıklamış ve hem performans noktasında iddialı hem de güç tüketimi konusunda mevcut çözümlerden daha tutumlu modelleri endüstrinin beğenisine sunacağını ifade etmişti. AMD'nin uzunca bir süredir merakla beklenen düşük güç tüketimli yeni işlemcileri için detaylar netleşmeye başladı. Firmanın Athlon II X4 serisi altında hazırlayacağı ısıl güç tasarımı 45 Watt olan dört çekirdekli yeni işlemcilerin model bilgileri ve teknik özellikleri gün ışığına çıktı

Deneb kod adını taşıyan Phenom II X4 işlemci ailesiyle birlikte 45nm üretim teknolojisine geçiş yapan AMD, daha sonra kullanıma sunduğu iki ve üç çekirdekli işlemcilerinde yine Deneb mimarisini temel almış ve hem pazar koşulları hem de maliyetler düşünülerek doğal tasarımlı işlemciler hazırlamak yerine daha çok üretim aşamasında çekirdeklerden birini veya ikisini kapama yoluna giderek hazırladığı çift ve üç çekirdekli işlemcilerini rekabetçi bir fiyatlandırma ile pazara sunmuştu. Tabii modeline göre seviye 3 (L3) bellek birimlerinde de farklılıklar olan Phenom II X3 800 ve Phenom II X2 500 serisi işlemcilere ek olarak AMD, Athlon II X2, X3 ve X4 serileri altında seviye 3 bellek birimi olmayan kısmen daha ekonomik iki, üç ve dört çekirdekli işlemcilerini de yine yavaş yavaş pazara sunarken Athlon II X4 çatısı altında 45 Watt'lık modeller de hazırlıyor.

Dört çekirdekli işlemcilerde 45 Watt dönemi; AMD'den Athlon II X4 600 serisi
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Dört çekirdekli Athon II X4 600 serisinde kullanılan işlemci zar tasarımı.

AMD dört çekirdekli Atlon II X4 serisi altında ikisi düşük güç tüketimli dört yeni modelini kullanıma sunmayı planlıyor. Athlon II X4 600e, 605e, 620 ve 630 olarak isimlendirilen yeni modellerden tahmin edilebileceği üzere isim uzantısı "e" ile biten işlemciler, düşük güç tüketimli çözümler olacak. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan yeni işlemcilerin tamamı her çekirdek için 512Kb olmak üzere toplamda 2MB seviye 2 bellekle gelecek. Isıl güç tasarımı 45 Watt olan Athlon II X4 600e ve 605e modellerinin sırasıyla 2.2GHz ve 2.4GHz'de çalışacağı belirtiliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse AMD'nin 65nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Agena kod adlı dört çekirdekli işlemci serisinde, 2GHz'de çalışan modelin 65 Watt TDP ile geldiği hatırlandığında, 45nm üretim teknolojisinin güç tüketimine olan etkisi çok daha net bir şekilde gözlemlenebilir.

Athlon II X4 serisi altında pazara sunulması planlanan dört çekirdekli diğer iki model yani Athlon II X4 620 ve 630 ise sırasıyla 2.6GHz'de ve 2.8GHz'de görev yapacak. Soket AM3 formunda hazırlanan ve DDR3 bellek desteği ile gelecek olan işlemciler, AMD'nin geriye doğru uyumluluk stratejisi sayesinde Soket AM2+ anakartlarda da kullanılabilecek. Performans odaklı medya bilgisayarları ve ofis sistemleri için ilgi çekici seçenekler olması beklenen 45 Watt'lık modellerden farklı olarak Athlon II X4 serisinin 65 Watt'lık modelleri Intel cephesinde Q9000s serisi ile rekabete tutuşacak. Bu noktada AMD daha düşük fiyatlandırma politikasının getireceği avantaj ile rekabet potasına girmeyi başarabilir.


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rakanishu 9 yıl
Türkiye'ye gelmeyeceği için boşuna tartışıyoruz. 905e geldimi ki bunlar gelsin. AMD Türkiye Ofisine burdan saygılar...
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tanak 9 yıl
ısıl tasarımlar ozellikle hem küçük hem de güçlü blgisayarar icin gerekli. artık buyuk lcd tvlerimizin yanında boyle pc lere ihtiyaç var.
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ecarpar 9 yıl
ohoo gec kaldılar aldık 1000 watlık PSU ları artık 45 watt olsa ne fark eder.
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E.R.W. 9 yıl

Orjinalden alıntı: ecarpar

ohoo gec kaldılar aldık 1000 watlık PSU ları artık 45 watt olsa ne fark eder.


Almışken 10000wattlık al.Birde santraldan kablo çektin mi tamam.
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peaceonearth 9 yıl
şöyle bişey daha var AMD INTEL gibi bir mimarisi yok ondan dolayı fazla önbelleğe ihtiyacıda yok ;)
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yekoo 9 yıl
çok güzel atılım amd den ama fiyatı oldukça düşük tutmalılar. 45w olabilmesi için baya bi kırpmışlar 2mb ne ya? 12mblık intel karşısında zaten şansı yokta işt ucuza 4 çekirdek sahibi olmak isteyenler yönelir diye düşünüyorum 150 usd altı olmalı fiyatı zaten 180e phenom2 920 var canavar gibi...
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Alper# 9 yıl
Bence bu Athlon Serisi İnternet kafeler için yapılmış işlemcilerde olabilir
Özellikleri perfoman, çok ucuz sistem ihtiyaçı gibi yani psu yüksek olmasına gerek yok
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VMTX 9 yıl
bence bu işlemciler sayesinde en çok fiyat performans serisi sistemler güzel olucak.
450 - 500w güç kaynağı ve orta seviye hd4470 veya gf9800 grafik kartları ile güzel oyun makinaları olur.
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Batuist 9 yıl
bellek seviyesi düşük gibi.. pek gözüm tutmadı bu işlemcileri...
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Kénan 9 yıl
Phenom II kulağa daha hoş sanki. Ancak kullanım bakımından Athlon II olabilir.
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sybertecno 9 yıl
tüh ya bende phenom2 x4 alacaktım. bunlarımı beklesem şimdi.
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hærun 9 yıl

Orjinalden alıntı: sybertecno

tüh ya bende phenom2 x4 alacaktım. bunlarımı beklesem şimdi.

2 mb önbellek var phenom II e x4 8 mb bence bekleme
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yc#1 9 yıl
Sessiz ve tatminkar bir başarıma sahip olmak isteyenler için iyi bir ürün olacağa benziyor. L3 önbelleği olmaması nedeniyle ucuza mal edilebilir lakin sadece 2 MB L2 ile Core 2 Q9000s karşısında fazla şansı yok.
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hsngencer 9 yıl
bence guzel haber.ozellikle x4 ler cok elektirik yakmaya baslamıstı.bu haberle power suppley lerde biraz rahatlar.
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tbederli 9 yıl
atlhon II ismi çok güzel olmuş
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