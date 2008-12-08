Dünya'da ilk defa: AMD Athlon X2 7750 Black Edition incelemesi

Geçtiğimiz sene Spider platformuyla birlikte yeni nesil Phenom X4 işlemcilerini duyuran AMD, dört çekirdekli modellerine ek olarak çift ve üç çekirdekli alternatif Phenom modellerini de zaman içerisinde kullanıma sunacağını açıklamıştı. Yayınladığı yol haritası dahilinde Phenom X3 serisi üç çekirdekli işlemcilerini endüstrinin beğenisine sunarak segmentinde bir ilki gerçekleştiren firmanın Kuma kod adını taşıyan çift çekirdekli Phenom işlemcileri içinse uzunca bir süre belirsizlik hakim olmuştu.

Phenom X3 işlemcilerini takiben yılın ikinci çeyreğinde lanse edileceği belirtilen işlemcilerin Haziran ayında Tayvan'da yapılan Computex fuarında gösterilebileceği belirtilmiş fakat bu beklenti de gerçekleşmeyince AMD'nin Kuma projesini iptal ettiği yönünde haberler endüstri içersinde ciddi ciddi tartışılır olmuştu. Yaz aylarında K10 mimarisini (Phenom mimarisi) temel alan çift çekirdekli işlemciler için iptal durumunun söz konusu olmadığı ve çalışmaların devam ettiği firma yetkililerince dile getirilmişti.

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Bir süre önce çift çekirdekli Phenom işlemcilerini pazar stratejileri ve ürün konumlandırma politikaları çerçevesinde Athlon X2 serisi dahilinde lanse edeceği ortaya çıkan AMD'nin Kuma ailesiyle ilgili olarak detayları beliren ilk model Athlon X2 6500+ olmuştu. Fakat bu işlemciyle ilgili detaylı analizler başlamadan AMD'nin daha hızlı Kuma modelleri üzerinde çalıştığı bildirilmiş ve Athlon X2 7000 serisi dahilinde saat hızları 2.7GHz'e ulaşan yeni modellerin hazırlandığı yönünde haberler gelmişti.

AMD'nin çift çekirdekli yeni işlemcileri için nihayet uzun süren bekleyiş sona eriyor. Kısa süre içerisinde pazara giriş yapması beklenen Athlon X2 7000 serisi işlemcilerin detaylarına geçmeden önce yöneltilen sorular doğrultusunda önemli bir detayın altını çizmekte fayda var. Bahsi geçen işlemcilerin Phenom II işlemci ailesiyle herhangi bir ilgisi bulunmuyor. Mevcut Phenom ailesinin çift çekirdekli varyasyonları olarak ta değerlendirilebilecek Athlon X2 7000 serisi, 65nm üretim teknolojisiyle hazırlandı.

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Athlon X2 7000 çatısı altında birkaç yeni model duyurmayı planlayan AMD'nin pazara giriş yapması beklenen ilk modeli incelemesini yayınlayadığımız Athlon X2 7750 Black Edition ve Athlon X2 7550 olacak. Ayrıca 7350 ve/veya 7450 modellerinin kullanıma sunulması da ihtimaller dahilinde yer alıyor. Dünyada ilk defa yayınlanan test sonuçlarıyla bize ulaştırılan Athlon X2 7750 modeli, serinin en hızlı modeli olarak pazara sürülecek ve bu ünvanını 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan çift çekirdekli Phenom II/Athlon modelleri gelene kadar sürdürmesi bekleniyor.

AMD'nin 65nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Athlon X2 7750 Black Edition 2.7GHz'de çalışıyor. Soket AM2+ formunda olan işlemci üzerinde 512Kb x2 büyüklüğünde seviye 2 (L2) ve 2MB büyüklüğünde seviye 3 (L3) bellek bulunuyor. B3 revizyonuna sahip olan çift çekirdekli işlemci, Black Edition kulübüne üye olduğu için çarpan kilidi açık olarak geliyor ve hız aşırtma (overclock) tutkunlarına daha fazla alternatif sunabiliyor. Peki AMD'nin Athlon X2 7000 serisi firmanın çift çekirdekli diğer modellerinden hangi detaylarıyla ayrılıyor?

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Yukarıda da belirttiğimiz üzere Athlon X2 7000 serisinde, satılmakta olan mevcut Phenom işlemcilerine de güç veren K10 kod adlı mikroişlemci mimarisi esas alınıyor. Mimarinin en dikkat çekici getirisi olarak 3 seviyeli bellek tasarımı gösterilebilir. Athlon X2 5000 ve 6000 serisindeki 2 aşamalı (L1 ve L2) bellek yapılanmasından farklı olarak Athlon X2 7000 serisinde Phenom jenerasyonunda olduğu gibi L3 bellek birimi de yer alıyor ve bu sayede bellek bağımlılığı olan uygulamalarda performans artışı sağlanması hedefleniyor.

Hatırlanacağı üzere AMD, Phenom X4 lansmanında, yeni işlemcilerinin aynı saat hızında K8 mimarili Athlon işlemcilerinden %25'e varan oranda daha hızlı olacağını açıklamıştı. Bahsi geçen farkın yaratılmasında öne çıkan aktörlerden biri de Hyper Transport 3.0 olmuştu. Zira Phenom X4 lansmanına kadar kullanıma sunulan Athlon X2 işlemcileri 2000MHz'e kadar Hyper Transport hızı sunarken, K10 mimarili Phenon X4 işlemcilerinde Hyper Transport 3.0 desteği ile hız 3600MHz'e kadar çıkmıştı.

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Tabii yeni nesil Hyper Transport 3.0 desteği ile artan hız ve bant genişliğinin özellikle yüksek çözünürlükte oynanacak oyunlarda ve HD video oynatımında farkını ortaya koyacağı AMD tarafından dile getirilmişti. Athlon X2 7000 serisi çift çekirdekli yeni işlemciler de Hyper Transport 3.0 teknolojisinin sağladığı hızdan faydalanabiliyor. Tüm bunlara ek olarak 128-bit'e çıkartılan FPU ünitesi, Cool'n'Quiet 2.0 teknolojisi, uygulamaların işlem sırasını tahmin ederek farklı birimlere hız kazandıran geliştirilmiş Branch Prediction ünitesi (Daha iyi Visual Basic, C++ ve Java performansı) de X2 7000 serisinin çift çekirdekli diğer AMD modellerine göre sahip olduğu farklılıklar arasında gösterilebilir.

Tabii 1066MHz DDR2 desteği sunan entegre bellek kontrolcüsü ve SSE4A komut seti paketi de Athlon X2 7000 serisinin diğer detayları arasında yer alıyor. Test sonuçlarına geçmeden önce bir detayın daha altını çizmekte fayda var. Kuma kod adlı Athlon X2 7000 serisi işlemcilerde, AMD'nin çift çekirdekli mevcut işlemcilerinden farklı olarak DRAM hızı FSB ile bağlantılı ki bu durum DRAM hızının işlemci hızı ile bağlantılı olduğu diğer modellere göre daha esnek bellek hızı ayarlamasına olanak tanıyabildiği belirtilmekte.

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Düşük skor daha iyi

Çift çekirdekli Athlon X2 7750 Black Edition işlemcisinin temel özelliklerine değindikten sonra artık yavaş yavaş test sonuçlarına geçebiliriz. Test sistemimizde Foxconn'un 790GX yonga setli A7DA-S kod adlı anakartını ve Mushkin'in CAS4 zamanlamalarıyla 800MHz'de çalışan yüksek performans serisi 2GB'lık DDR2 bellek kitini kullandık. Bu arada hem Foxconn hem de Gigabyte'ın 790FX yonga setli anakartlarında hem işlemci sıcaklıklarını tutarlık bir şekilde okuyamadığımız ayrıca tahmin ettiğimiz hız aşırtma değerlerine ulaşamadığımızı da belirtelim. BIOS kaynaklı olduğunu düşündüğümüz bu problemeler muhtemelen yeni güncellemeler ile aşılacaktır.

Athlon X2 7750 Black Edition işlemcinin elimize ulaşmasıyla birlikte genel performans hakkında fikir sahibi olmamız sağlayacak testler ile işlemciyi masaya yatırdık ayrıca AMD'nin çift ve üç çekirdekli güncel iki işlemcisini (Athlon X2 5200+ / Athlon X3 8750) ile Intel'in de yine çift çekirdekli üç işlemcisini (Core 2 Duo E6420, E8200 ve E8400) modellerini testimize dahil ettik. Tabii 2.7GHz'de çalışan Athlon X2 5200+ modelinin testte olması önemliydi zira aynı saat hızında iki mimari arasındaki performans farkı bu sayede gözlemlenebilecekti.

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Test sonuçlarıyla ilgili olarak söyleyebileceğimiz ilk detay, Athlon X2 7000 serisinin AMD'nin en hızlı çift çekirdekli işlemci ailesi olmaya aday olduğu. Bu değerlendirme 7750 Black Edition modelinin sergilenen performansın yanında işlemcilerin sahip olacağı hız aşırtma potansiyeliyle de ilgili. İlk test sonuçlarından da anlaşılacağı üzere 2.7GHz'de çalışan Athlon X2 7750 Black Edition, yine 2.7GHz'de görev yapan Athlon X2 5200+ modelini her testte geride bırakmayı başarırken ciddi fark yaratmayı da bildi.

Tahmin edileceği üzere üç çekirdekli Phenom X3 8750 modelinin arkasında kalan Athlon X2 7750 Black Edition, Intel cephesinde ise 2.13GHz'de görev yapan Core 2 Duo E6420 modeli karşısında yüksek saat hızı avantajını kullanarak önde yer almayı bildi. Intel'in 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı, 2.66GHz'de görev yapan Core 2 Duo E8200'ü ise zaman zaman oldukça yakından takip eden işlemci genel değerlendirmede E8200'ün gerisinde kalırken saat hızı 3.1GHz'e çıkartıldığında aradaki farkı kısmen kapamayı başardı.

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Athlon X2 7750 Black Edition'ın standart (default) voltaj ile 3.1GHz'de alınan sonuçları

AMD'nin çift çekirdekli yeni işlemcisi Athlon X2 7750 Black Edition'ın hız aşırtma performansı nasıl? Bu konuda ülkemizin alanında rekortmen hız aşırtmacılarından biri olan hey rumuzlu Recep Kulan ile yaptığımız denemelerde özellikle BIOS kaynaklı olduğunu düşündüğümüz dengesizlikler ile karşılaşdık. Zira standart çalışma gerilimiyle 3.1GHz'e oldukça kolay bir şekilde çıkan işlemci üstü hızlar için yapılan voltajlı ve voltajsız denemelerde farklı davranışlar sergileyebiliyordu. Standart soğutucu ile yaptığımız denemelerde Athlon X2 7750 Black Edition'ın çarpanını arttırarak 3400MHz'i gördük ve 3300MHz'de Cinebench 10 testini tamamlayabildik.

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Anakart üreticiler tarafından yayınlanacak yeni BIOS sürümleri ile birlikte Athlon X2 7750 Black Edition modeli için daha yüksek saat hızlarına ulaşılması da kuvvetle muhtemel görünüyor. Tabii Athlon X2 7750 Black Edition ile hız aşırtma çalışması yapacak arkadaşlar için işlemcinin 65nm üretim teknolojisiyle hazırlandığını ve 95 watt'lık ısıl güç tasarımına sahip olduğunu belirtmekte de fayda var. AMD'nin Athlon X2 7000 serisi, firmanın çift çekirdekli diğer modellerine göre çok daha başarılı, peki bu başarı satışlara da yansır mı?

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AMD'nin Athlon X2 7000 serisi çift çekirdekli yeni işlemcilerinin testlerimizde mukayese ettiğimiz Core 2 Duo E8000 serisinden daha ucuz olması bekleniyor. Avrupa pazarında yaklaşık 85 Avro seviyesinden listelere girmeye başlayan Athlon X2 7750 Black Edition ve aynı seri dahilinde kullanıma sunulacak diğer modellerin fiyatlandırma açısından Intel'in Core 2 Duo E7000 serisinin karşısına konumlandırılacağı söyleniyor. Küresel ekonomik krizin devam ettiği şu günlerde AMD'nin belirleyeceği fiyat politikası Athlon X2 7000 serisinin satış performansında en önemli parametre olacak gibi görünüyor.