Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dünya'da ilk defa: AMD Athlon X2 7750 Black Edition incelemesi

AMD'nin çift çekirdekli Phenom olarak ta bilinen Kuma kod adlı Athlon X2 7000 serisinin en hızlı modeli X2 7750 Black Edition mercek altında!
10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
61,9b
1
66
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Geçtiğimiz sene Spider platformuyla birlikte yeni nesil Phenom X4 işlemcilerini duyuran AMD, dört çekirdekli modellerine ek olarak çift ve üç çekirdekli alternatif Phenom modellerini de zaman içerisinde kullanıma sunacağını açıklamıştı. Yayınladığı yol haritası dahilinde Phenom X3 serisi üç çekirdekli işlemcilerini endüstrinin beğenisine sunarak segmentinde bir ilki gerçekleştiren firmanın Kuma kod adını taşıyan çift çekirdekli Phenom işlemcileri içinse uzunca bir süre belirsizlik hakim olmuştu.

Phenom X3 işlemcilerini takiben yılın ikinci çeyreğinde lanse edileceği belirtilen işlemcilerin Haziran ayında Tayvan'da yapılan Computex fuarında gösterilebileceği belirtilmiş fakat bu beklenti de gerçekleşmeyince AMD'nin Kuma projesini iptal ettiği yönünde haberler endüstri içersinde ciddi ciddi tartışılır olmuştu. Yaz aylarında K10 mimarisini (Phenom mimarisi) temel alan çift çekirdekli işlemciler için iptal durumunun söz konusu olmadığı ve çalışmaların devam ettiği firma yetkililerince dile getirilmişti.

Dünya'da ilk defa: AMD Athlon X2 7750 Black Edition incelemesi
Tam Boyutta Gör

Bir süre önce çift çekirdekli Phenom işlemcilerini pazar stratejileri ve ürün konumlandırma politikaları çerçevesinde Athlon X2 serisi dahilinde lanse edeceği ortaya çıkan AMD'nin Kuma ailesiyle ilgili olarak detayları beliren ilk model Athlon X2 6500+ olmuştu. Fakat bu işlemciyle ilgili detaylı analizler başlamadan AMD'nin daha hızlı Kuma modelleri üzerinde çalıştığı bildirilmiş ve Athlon X2 7000 serisi dahilinde saat hızları 2.7GHz'e ulaşan yeni modellerin hazırlandığı yönünde haberler gelmişti.

AMD'nin çift çekirdekli yeni işlemcileri için nihayet uzun süren bekleyiş sona eriyor. Kısa süre içerisinde pazara giriş yapması beklenen Athlon X2 7000 serisi işlemcilerin detaylarına geçmeden önce yöneltilen sorular doğrultusunda önemli bir detayın altını çizmekte fayda var. Bahsi geçen işlemcilerin Phenom II işlemci ailesiyle herhangi bir ilgisi bulunmuyor. Mevcut Phenom ailesinin çift çekirdekli varyasyonları olarak ta değerlendirilebilecek Athlon X2 7000 serisi, 65nm üretim teknolojisiyle hazırlandı.

Dünya'da ilk defa: AMD Athlon X2 7750 Black Edition incelemesi
Tam Boyutta Gör

Athlon X2 7000 çatısı altında birkaç yeni model duyurmayı planlayan AMD'nin pazara giriş yapması beklenen ilk modeli incelemesini yayınlayadığımız Athlon X2 7750 Black Edition ve Athlon X2 7550 olacak. Ayrıca 7350 ve/veya 7450 modellerinin kullanıma sunulması da ihtimaller dahilinde yer alıyor. Dünyada ilk defa yayınlanan test sonuçlarıyla bize ulaştırılan Athlon X2 7750 modeli, serinin en hızlı modeli olarak pazara sürülecek ve bu ünvanını 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan çift çekirdekli Phenom II/Athlon modelleri gelene kadar sürdürmesi bekleniyor.

AMD'nin 65nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Athlon X2 7750 Black Edition 2.7GHz'de çalışıyor. Soket AM2+ formunda olan işlemci üzerinde 512Kb x2 büyüklüğünde seviye 2 (L2) ve 2MB büyüklüğünde seviye 3 (L3) bellek bulunuyor. B3 revizyonuna sahip olan çift çekirdekli işlemci, Black Edition kulübüne üye olduğu için çarpan kilidi açık olarak geliyor ve hız aşırtma (overclock) tutkunlarına daha fazla alternatif sunabiliyor. Peki AMD'nin Athlon X2 7000 serisi firmanın çift çekirdekli diğer modellerinden hangi detaylarıyla ayrılıyor?

Dünya'da ilk defa: AMD Athlon X2 7750 Black Edition incelemesi
Tam Boyutta Gör

Yukarıda da belirttiğimiz üzere Athlon X2 7000 serisinde, satılmakta olan mevcut Phenom işlemcilerine de güç veren K10 kod adlı mikroişlemci mimarisi esas alınıyor. Mimarinin en dikkat çekici getirisi olarak 3 seviyeli bellek tasarımı gösterilebilir. Athlon X2 5000 ve 6000 serisindeki 2 aşamalı (L1 ve L2) bellek yapılanmasından farklı olarak Athlon X2 7000 serisinde Phenom jenerasyonunda olduğu gibi L3 bellek birimi de yer alıyor ve bu sayede bellek bağımlılığı olan uygulamalarda performans artışı sağlanması hedefleniyor.

Hatırlanacağı üzere AMD, Phenom X4 lansmanında, yeni işlemcilerinin aynı saat hızında K8 mimarili Athlon işlemcilerinden %25'e varan oranda daha hızlı olacağını açıklamıştı. Bahsi geçen farkın yaratılmasında öne çıkan aktörlerden biri de Hyper Transport 3.0 olmuştu. Zira Phenom X4 lansmanına kadar kullanıma sunulan Athlon X2 işlemcileri 2000MHz'e kadar Hyper Transport hızı sunarken, K10 mimarili Phenon X4 işlemcilerinde Hyper Transport 3.0 desteği ile hız 3600MHz'e kadar çıkmıştı.

Dünya'da ilk defa: AMD Athlon X2 7750 Black Edition incelemesi
Tam Boyutta Gör

Tabii yeni nesil Hyper Transport 3.0 desteği ile artan hız ve bant genişliğinin özellikle yüksek çözünürlükte oynanacak oyunlarda ve HD video oynatımında farkını ortaya koyacağı AMD tarafından dile getirilmişti. Athlon X2 7000 serisi çift çekirdekli yeni işlemciler de Hyper Transport 3.0 teknolojisinin sağladığı hızdan faydalanabiliyor. Tüm bunlara ek olarak 128-bit'e çıkartılan FPU ünitesi, Cool'n'Quiet 2.0 teknolojisi, uygulamaların işlem sırasını tahmin ederek farklı birimlere hız kazandıran geliştirilmiş Branch Prediction ünitesi (Daha iyi Visual Basic, C++ ve Java performansı) de X2 7000 serisinin çift çekirdekli diğer AMD modellerine göre sahip olduğu farklılıklar arasında gösterilebilir.

Tabii 1066MHz DDR2 desteği sunan entegre bellek kontrolcüsü ve SSE4A komut seti paketi de Athlon X2 7000 serisinin diğer detayları arasında yer alıyor. Test sonuçlarına geçmeden önce bir detayın daha altını çizmekte fayda var. Kuma kod adlı Athlon X2 7000 serisi işlemcilerde, AMD'nin çift çekirdekli mevcut işlemcilerinden farklı olarak DRAM hızı FSB ile bağlantılı ki bu durum DRAM hızının işlemci hızı ile bağlantılı olduğu diğer modellere göre daha esnek bellek hızı ayarlamasına olanak tanıyabildiği belirtilmekte.

Dünya'da ilk defa: AMD Athlon X2 7750 Black Edition incelemesi
Tam Boyutta Gör

Düşük skor daha iyi

Çift çekirdekli Athlon X2 7750 Black Edition işlemcisinin temel özelliklerine değindikten sonra artık yavaş yavaş test sonuçlarına geçebiliriz. Test sistemimizde Foxconn'un 790GX yonga setli A7DA-S kod adlı anakartını ve Mushkin'in CAS4 zamanlamalarıyla 800MHz'de çalışan yüksek performans serisi 2GB'lık DDR2 bellek kitini kullandık. Bu arada hem Foxconn hem de Gigabyte'ın 790FX yonga setli anakartlarında hem işlemci sıcaklıklarını tutarlık bir şekilde okuyamadığımız ayrıca tahmin ettiğimiz hız aşırtma değerlerine ulaşamadığımızı da belirtelim. BIOS kaynaklı olduğunu düşündüğümüz bu problemeler muhtemelen yeni güncellemeler ile aşılacaktır.

Athlon X2 7750 Black Edition işlemcinin elimize ulaşmasıyla birlikte genel performans hakkında fikir sahibi olmamız sağlayacak testler ile işlemciyi masaya yatırdık ayrıca AMD'nin çift ve üç çekirdekli güncel iki işlemcisini (Athlon X2 5200+ / Athlon X3 8750) ile Intel'in de yine çift çekirdekli üç işlemcisini (Core 2 Duo E6420, E8200 ve E8400) modellerini testimize dahil ettik. Tabii 2.7GHz'de çalışan Athlon X2 5200+ modelinin testte olması önemliydi zira aynı saat hızında iki mimari arasındaki performans farkı bu sayede gözlemlenebilecekti.

Dünya'da ilk defa: AMD Athlon X2 7750 Black Edition incelemesi
Tam Boyutta Gör

Test sonuçlarıyla ilgili olarak söyleyebileceğimiz ilk detay, Athlon X2 7000 serisinin AMD'nin en hızlı çift çekirdekli işlemci ailesi olmaya aday olduğu. Bu değerlendirme 7750 Black Edition modelinin sergilenen performansın yanında işlemcilerin sahip olacağı hız aşırtma potansiyeliyle de ilgili. İlk test sonuçlarından da anlaşılacağı üzere 2.7GHz'de çalışan Athlon X2 7750 Black Edition, yine 2.7GHz'de görev yapan Athlon X2 5200+ modelini her testte geride bırakmayı başarırken ciddi fark yaratmayı da bildi.

Tahmin edileceği üzere üç çekirdekli Phenom X3 8750 modelinin arkasında kalan Athlon X2 7750 Black Edition, Intel cephesinde ise 2.13GHz'de görev yapan Core 2 Duo E6420 modeli karşısında yüksek saat hızı avantajını kullanarak önde yer almayı bildi. Intel'in 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı, 2.66GHz'de görev yapan Core 2 Duo E8200'ü ise zaman zaman oldukça yakından takip eden işlemci genel değerlendirmede E8200'ün gerisinde kalırken saat hızı 3.1GHz'e çıkartıldığında aradaki farkı kısmen kapamayı başardı.

Dünya'da ilk defa: AMD Athlon X2 7750 Black Edition incelemesi
Tam Boyutta Gör

Athlon X2 7750 Black Edition'ın standart (default) voltaj ile 3.1GHz'de alınan sonuçları

AMD'nin çift çekirdekli yeni işlemcisi Athlon X2 7750 Black Edition'ın hız aşırtma performansı nasıl? Bu konuda ülkemizin alanında rekortmen hız aşırtmacılarından biri olan hey rumuzlu Recep Kulan ile yaptığımız denemelerde özellikle BIOS kaynaklı olduğunu düşündüğümüz dengesizlikler ile karşılaşdık. Zira standart çalışma gerilimiyle 3.1GHz'e oldukça kolay bir şekilde çıkan işlemci üstü hızlar için yapılan voltajlı ve voltajsız denemelerde farklı davranışlar sergileyebiliyordu. Standart soğutucu ile yaptığımız denemelerde Athlon X2 7750 Black Edition'ın çarpanını arttırarak 3400MHz'i gördük ve 3300MHz'de Cinebench 10 testini tamamlayabildik.

Resmi büyütmek için üzerine tıklayabilirsiniz!

Anakart üreticiler tarafından yayınlanacak yeni BIOS sürümleri ile birlikte Athlon X2 7750 Black Edition modeli için daha yüksek saat hızlarına ulaşılması da kuvvetle muhtemel görünüyor. Tabii Athlon X2 7750 Black Edition ile hız aşırtma çalışması yapacak arkadaşlar için işlemcinin 65nm üretim teknolojisiyle hazırlandığını ve 95 watt'lık ısıl güç tasarımına sahip olduğunu belirtmekte de fayda var. AMD'nin Athlon X2 7000 serisi, firmanın çift çekirdekli diğer modellerine göre çok daha başarılı, peki bu başarı satışlara da yansır mı?

Resmi büyütmek için üzerine tıklayabilirsiniz!

AMD'nin Athlon X2 7000 serisi çift çekirdekli yeni işlemcilerinin testlerimizde mukayese ettiğimiz Core 2 Duo E8000 serisinden daha ucuz olması bekleniyor. Avrupa pazarında yaklaşık 85 Avro seviyesinden listelere girmeye başlayan Athlon X2 7750 Black Edition ve aynı seri dahilinde kullanıma sunulacak diğer modellerin fiyatlandırma açısından Intel'in Core 2 Duo E7000 serisinin karşısına konumlandırılacağı söyleniyor. Küresel ekonomik krizin devam ettiği şu günlerde AMD'nin belirleyeceği fiyat politikası Athlon X2 7000 serisinin satış performansında en önemli parametre olacak gibi görünüyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 2 yıl
yaklaşık 8 senedir kullandığım işlemci yıl 2018 ve ben haala bu işlemciyi kullanmaktayım. Şu ana kadar hiçbir sorun vermedi. Eğer işlemci upgrade yapacak olsam gene amd alırım.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aidata06 4 yıl
Arkadaşlar konuyu hortlatmak istemezdim ama bu işlemciyi kullanmakta 6. senemi bitirdim ve halada kullanıyorum. İnanmayacaksınız ama sadece düzenli olarak yaptığım bakım sayesinde işlemci hala ilk günkü gibi ve işlemciyi gerçekten çok zorladım özellikle overclock konusunda. Amd ye olan güvenim artık tam diyebilirim. Yeni sistem toplayacağım zaman amd olacağı şart ve intel e göre de bariz bir fiyat farkı var. Amd daha ucuz. Yeni sistem toplayacka arkadaşlar varsa eğer özellikle işlemci olmak şartıyla Amd nin ürünlerine güvenebilirsiniz. akadaşlar. Buarada 7 sene önce bu incelemeyi yapan Erdi abiyede selam ve teşekkürlerimi sunuyorum :) İyi günler esenle kalın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 yıl
asus anakarat m2n68_amse2
amd 7750 2x işlemci
kıgston 3 gb ram
dvd rw lg
1gb 9500 gt ekran kartı
sizce nasıl ben bunu kulalnıyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 yıl
performans ve fiyat konusunda bence eniyisi buna uygun Gigabyte GA-M61PME-S2P modelinde anakart tavsiye ederim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
barabum 10 yıl
İNTEL AMD karşılaştırmasında AMD yi kötülemeyi doğru bulmuyorum
işlemcisi iyidir kötüdür ancak ya tek seçenek olarak İNTEL olsatdı aynı ürünleri bu fiyata alabilecek miydiniz sorun kendinize
İNTEL bi ara *amd nin k5 k6 zamanından bahsediyorum, müşterisini kaz görüyordu.
P4 işlemcileri için kaç değişik çipset çıkardığını hatırlayın.
İyi akşamlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ange dechu 10 yıl
hort A BAK:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
maviay1980 10 yıl
AMD X3 e bak core2 E8400 solladı sollayacak bide X3 X2'den daha yavaş diyoları ıhhh yavaş nasıl bi mantıktır bu işte skor...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fatihcanery 10 yıl
yorumlara okudum teksas gibi olmuş burası :) ama gerçek şu burdan bakarak işlemci alıp alınmayacağına ben karar veremedim.Çünkü testler çok kısıtlı.Anladınız siz...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cavador 10 yıl
işe yaramaz , eski intel 2 core ler aylarıdr hatta yıllardır var , daha yepyeni cıkmış bi cpu nun rakibi eski core2 duo ları geride bırakması hem düz perf hemde o.c. da gecmesi lazımdı , fiyatta 170milyon bence aşırı gereksiz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aligatorX 10 yıl

quote:
Orjinalden alıntı: CeFurkan;
hemen sana cevap vereyim madem kendi butcesine gore karsilastiracan INTEL - E2180 C2D 2.0 GHZ SOKET 775 800 FSB BOX 1024 KB CACHE 3 YIL GARANTİ STOKTA YOK 71 USD bunu aliyorsun 3.6 GHZ e cekiyorsun bu islemcinin aldigi puandan daha fazla 3d mark cpu puani aliyor oyunlardaki fps daha cok oluyor kapis al bak eski e4300 islemcim stok fan ile alinmis sonuc cpu skora bak resime bak
Arkadaş doğru söylemiş.İşlemci alırken fiyat/performans kıyaslaması yapılmalı.Ayrıca hız aşırtma olayıyla çoğu kişinin ilgileneceğini sanmam.Çoğu kişi overclock kapasitesine göre işlemci tercihi yapmaz.İşlmecinin voltajıyla ,mhz'siyle falan oynak herkesin yapacağı iş değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V2 10 yıl
bence iş yapar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AtiMX4 10 yıl
Amd bir zamanlar üste çıkmıştı ama artık çıkmakta zorlanıyor.İntel yine önde bana göre.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AtiMX4 10 yıl
Amd bir zamanlar üste çıkmıştı ama artık çıkmakta zorlanıyor.İntel yine önde bana göre.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
GoldPunch +61 Bay Robot +49 sepulturgay +47 frostburn +29 Askaparta +26 Mutlak.Sıfır +24 Johan Elmander +24 Wi Fi +23 oly1786 +20 deoks +18
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
61898 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
karşılaştırma
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Tomb Raider: Underworld (PC, Playstation 3 ve Xbox 360) inceleme videosu 10 yıl Zotac GTX260 AMP2! video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Death Stranding 8 Kasım'da Çıkacak,
Bölüm Sonu Canavarı
City of Brass Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Türkçe Altyazı Seçeneğiyle
Bölüm Sonu Canavarı
Haftaya A101 marketlerde çok uygun
DonanımHaber
Apple WWDC 2019 etkinliğinde iTunes'u
DonanımHaber
Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, Tesla'yı
DonanımHaber
Alın size 15binlik hortum
DH Forum
|
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim