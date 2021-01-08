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    Dünyanın en tuhaf bilgisayarı! | İlginç bir özelliği var

    3
    1 gün
    8,7b
    3
    Oyun Konsolları
    Kısa Bağlantı Iframe Kodu
    Erdi Özüağ
    İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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    Gerek tasarımı gerekse de performansıyla yüzlerce farklı bilgisayar gördüm. Kimisi heyecanlandırdı, kimisi satın alma isteği uyandırdı, kimisi ise düşündürdü ama bu defa durumfarklı, gerçekten farklı!

    Yeni bir bilgisayar planlıyorsunuz, ama farklı olmasını ve diğerlerinden ayrılmasını istiyorsunuz, neler yapardınız ? Benim de aklıma pek çok şey geliyor, gerek tasarım gerekse de özellik olarak farklı şeyler denenebilir lakin videomuza konu olan bilgisayar hepsinin ötesinde bir model.

    Dışarıdan bakıldığı zaman, silindirik yapıda minyatür bir bilgisayar gibi görünüyor. Hatta özelliklerine bakıldığı zaman da heyecanlandırıyor zira küçük bir kasada Core i9 işlemci ve RTX 2080 Super ekran kartı ile geliyor. Buraya kadar her şey güzel ancak, KFC ve Cooler Master işbirliği ile geliştirilen bilgisayarın öyle bir özelliği var ki... neyse siz en iyisi videoyu izleyin zira yazarak anlatması pek kolay değil. 



    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    swat882 (Swat882 ) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Siz yazmadan ben yazayım.

    Dünyanın en saçma bilgisayar projesi.
    Yanıtla +11
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    eylül kabus 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu kadar da saçmalık olmaz. Bazı rüyalar da böyle saçma olabiliyor.
    Pc kasasının içinde akvaryum olmasıyla yarışır.
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Geçen KFC konsol çıkarıyor diye yapılmadı mı bunun haberi?
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    Kartal Göz (Ölü Ceset) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çok silindirik bir şey.
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    ONIONBUD 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Otaku kelimesini iyice araştırın. Fikir hiç de saçma gelmeyecektir.
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    mhzn (muhammet ) 23 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bulaşık makinesinde mi yıkanacak bu bilgisayar. Yoksa aromatik kokusuyla mı kullanılacak. Mangallı modellerini bekliyorum ha gayret olacak!!!
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Geçen KFC konsol çıkarıyor diye yapılmadı mı bunun haberi?
    Yanıtla +4
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    eylül kabus 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu kadar da saçmalık olmaz. Bazı rüyalar da böyle saçma olabiliyor.
    Pc kasasının içinde akvaryum olmasıyla yarışır.
    Yanıtla +8
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    swat882 (Swat882 ) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Siz yazmadan ben yazayım.

    Dünyanın en saçma bilgisayar projesi.
    Yanıtla +11
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bilgisayarın yarattığı doğal ısı mı yoksa radyasyonlu ısı mı bilemedim
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