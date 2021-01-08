Dünyanın en tuhaf bilgisayarı! | İlginç bir özelliği var

Gerek tasarımı gerekse de performansıyla yüzlerce farklı bilgisayar gördüm. Kimisi heyecanlandırdı, kimisi satın alma isteği uyandırdı, kimisi ise düşündürdü ama bu defa durumfarklı, gerçekten farklı!

Yeni bir bilgisayar planlıyorsunuz, ama farklı olmasını ve diğerlerinden ayrılmasını istiyorsunuz, neler yapardınız ? Benim de aklıma pek çok şey geliyor, gerek tasarım gerekse de özellik olarak farklı şeyler denenebilir lakin videomuza konu olan bilgisayar hepsinin ötesinde bir model.

Dışarıdan bakıldığı zaman, silindirik yapıda minyatür bir bilgisayar gibi görünüyor. Hatta özelliklerine bakıldığı zaman da heyecanlandırıyor zira küçük bir kasada Core i9 işlemci ve RTX 2080 Super ekran kartı ile geliyor. Buraya kadar her şey güzel ancak, KFC ve Cooler Master işbirliği ile geliştirilen bilgisayarın öyle bir özelliği var ki... neyse siz en iyisi videoyu izleyin zira yazarak anlatması pek kolay değil.