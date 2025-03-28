The Witcher 4 ne zaman çıkacak? | NewGamePlus

NewGamePlus'ın bu bölümünde geçtiğimiz aylarda bir sinematik video ile duyurulan ve çıkış tarihi açıklanmayan The Witcher 4'ün söylentilerini konuştuk. Birkaç haftadır oyun dünyası hareketli olmasa da bazı önemli haberleri sizlere aktarmaya çalıştık.
00:00 Açılış
00:55 The Witcher 4'ün çıkış tarihine yönelik ilk açıklama: 2026’da gelmeyecek
09:21 İddia: Yeni God of War oyunu Yunanistan’da geçecek
13:08 Elon Musk ve Ubisoft arasında Assassin's Creed Shadow krizi
16:50 Mount & Blade II: Bannerlord War Sails duyuruldu
23:25 Avengers: Doomsday'in oyuncu kadrosu açıklandı; Bazı önemli isimler kadroda yok
27:57 Kapanış