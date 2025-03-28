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    The Witcher 4 ne zaman çıkacak? | NewGamePlus

    NewGamePlus'ın bu bölümünde geçtiğimiz günlerde söylentileri çıkan The Witcher 4'ün olası çıkış tarihini konuştuk. Gündem maalesef son haftlarda sönük geçiyor.  

    NewGamePlus'ın bu bölümünde geçtiğimiz aylarda bir sinematik video ile duyurulan ve çıkış tarihi açıklanmayan The Witcher 4'ün söylentilerini konuştuk. Birkaç haftadır oyun dünyası hareketli olmasa da bazı önemli haberleri sizlere aktarmaya çalıştık.

    00:00 Açılış
    00:55 The Witcher 4'ün çıkış tarihine yönelik ilk açıklama: 2026’da gelmeyecek
    09:21 İddia: Yeni God of War oyunu Yunanistan’da geçecek
    13:08 Elon Musk ve Ubisoft arasında Assassin's Creed Shadow krizi
    16:50 Mount & Blade II: Bannerlord War Sails duyuruldu
    23:25 Avengers: Doomsday'in oyuncu kadrosu açıklandı; Bazı önemli isimler kadroda yok
    27:57 Kapanış

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