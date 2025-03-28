The Witcher 4 ne zaman çıkacak? | NewGamePlus

Oyun ve sinema sektörünü sıkı bir şekilde takip eden Özgür, bu sektörlere ait son gelişmeleri haber içerikleri, şahsi fikirlerini de incelemeler ile DonanımHaber takipçilerine aktarıyor.

NewGamePlus'ın bu bölümünde geçtiğimiz günlerde söylentileri çıkan The Witcher 4'ün olası çıkış tarihini konuştuk. Gündem maalesef son haftlarda sönük geçiyor.

NewGamePlus'ın bu bölümünde geçtiğimiz aylarda bir sinematik video ile duyurulan ve çıkış tarihi açıklanmayan The Witcher 4'ün söylentilerini konuştuk. Birkaç haftadır oyun dünyası hareketli olmasa da bazı önemli haberleri sizlere aktarmaya çalıştık.

00:00 Açılış

00:55 The Witcher 4'ün çıkış tarihine yönelik ilk açıklama: 2026’da gelmeyecek

09:21 İddia: Yeni God of War oyunu Yunanistan’da geçecek

13:08 Elon Musk ve Ubisoft arasında Assassin's Creed Shadow krizi

16:50 Mount & Blade II: Bannerlord War Sails duyuruldu

23:25 Avengers: Doomsday'in oyuncu kadrosu açıklandı; Bazı önemli isimler kadroda yok

27:57 Kapanış

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