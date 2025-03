Yeni nesil Xbox konsolu TV dostu bir PC olacak! | NewGamePlus

NewGamePlus'ın bu bölümünde geçtiğimiz hafta söylentileri çıkan yeni nesil Xbox konsolu ana konumuz oldu. Ardından da 19 yıllık PS3 güncellemesi gibi haftanın diğer gündem başlıklarına baktık.

Oyun dünyasında son haftalar biraz boş geçiyor olsa da bu hafta özellikle Xbox tarafında heyecanlandıran ve düşündüren bazı söylentiler ortaya çıktı. Özellikle yeni nesil konsolun geleneksel konsol mantığından çıkacak olması üzerine bir hayli konuşulması ereken bir konu.

