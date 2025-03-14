Yeni nesil Xbox konsolu TV dostu bir PC olacak! | NewGamePlus

Oyun dünyasında son haftalar biraz boş geçiyor olsa da bu hafta özellikle Xbox tarafında heyecanlandıran ve düşündüren bazı söylentiler ortaya çıktı. Özellikle yeni nesil konsolun geleneksel konsol mantığından çıkacak olması üzerine bir hayli konuşulması ereken bir konu.
00:00 New Game Plus'ın bu bölümünde
00:43 Açılış
01:13 Xbox'ın yeni nesil konsolu PC tabanlı olabilir
13:02 Death Stranding 2: On the Beach, 26 Haziran’da yalnızca PlayStation 5’e çıkış yapacak.
18:16 GTA 6, İsviçre'de 113$'a listelendi
19:45 19 yıl sonra gelen PS3 güncellemesi
21:26 Kapanış