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    Dünyanın ilk 165Hz tazeleme hızına sahip dizüstü modeli tanıtıldı

    Eluktronics tarafından geliştirilen yeni dizüstü modelleri Çinli BEO imzalı IPS panelleri ile 165Hz tazeleme hızına ulaşabiliyor ve sektörde yeni bir rekora imza atıyor.
    20 dk.
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Dünyanın ilk 165Hz tazeleme hızına sahip dizüstü modeli tanıtıldı
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    Monitör dünyasında başlayan tazeleme hızı yarışı dizüstü pazarına da sıçramış durumda. Markalar birbiri ardına en yüksek tazeleme hızı sunduğunu iddia ettiği dizüstü modelleri piyasaya sürüyor. Şimdi dünyanın ilk 165Hz ekranlı dizüstüsü tanıtıldı.

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    Eluktronics markası

    ABD ve Avrupa’da faaliyet gösteren Eluktronics firması dünyanın ilk 165Hz tazeleme hızına sahip olan dizüstü modellerini duyurdu. Oyunculara hitap eden Mech ve Max modelleri Çinli BOE tarafından geliştirilen IPS panelleri kullanıyor.

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    BOE’nin geliştirdiği bu paneller 2K çözünürlükte ve 318 nit parlaklığa ulaşıyor. Bu bakımdan HDR desteği mevcut değil. Bununla birlikte sRGB renk gamının yüzde 100’ünü ve Adobe RGB renk uzayının yüzde 87’sini kapsıyor.

    Görüntüleri daha akıcı hale getirecek olan yeni modeller Intel Core i7-10870H işlemci ve NVIDIA RTX 2070 SUPER ekran kartı ile geliyor. Mech-15 G3 QHD, Max-15 HQD ve Max7-17 QHD model numaralarına sahip olan yeni modeller 2199$-2299$ arasında değişen fiyat etiketlerine sahip.



    https://www.techpowerup.com/275109/eluktronics-announces-world-first-laptops-with-1440p-165-hz-ips-displays Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ugah6aiw

    herşeye uçan tabut diye iftira atmakta moda oldu...

    20 saat önce
    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    5 gün önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    5 gün önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    6 gün önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    monacomen 8 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    15 inç ekranda en iyi tazeleme hızı olsa ne olur merak ettim, bir de 2100 dolar deniyor. Zaten oyun için kalkıp bunu almam bunda çok güzel projeler, montajlar, filmler, renderlar yapılır en azından iş yapılır para kazanılır. Bunu alıp oyun oynamak isteyen zengindir zaten fiyatına kasılmasın, vardır zamanı da parası da. Ama oyun için değil 16.000 lira 160 lira bile masraftır, günahtır. Oyun yahu alt tarafı bir eğlence. Dünyada işsizlik artmış, dünya nüfusu yoksulluk sınırının altında 2.100 dolar ne yaa. Gelip ama zengin ülkelerde birim fiyata alınıyor diyen Los Angeles'lı, Dubai'li tipler damlar şimdi. Terlikle vurmak istiyorum kafasına bunların.
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    Turk.Navy (Ferhat BETİN) 15 dk. ( Mesaj Silindi )
    2100 dolar vergisiz hali yaklaşık 16000 TL civarı yapıyor birde vergi gelince düşünemiyorum 😳
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