Dünyanın ilk 165Hz tazeleme hızına sahip dizüstü modeli tanıtıldı

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Monitör dünyasında başlayan tazeleme hızı yarışı dizüstü pazarına da sıçramış durumda. Markalar birbiri ardına en yüksek tazeleme hızı sunduğunu iddia ettiği dizüstü modelleri piyasaya sürüyor. Şimdi dünyanın ilk 165Hz ekranlı dizüstüsü tanıtıldı.

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Eluktronics markası

ABD ve Avrupa’da faaliyet gösteren Eluktronics firması dünyanın ilk 165Hz tazeleme hızına sahip olan dizüstü modellerini duyurdu. Oyunculara hitap eden Mech ve Max modelleri Çinli BOE tarafından geliştirilen IPS panelleri kullanıyor.

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BOE’nin geliştirdiği bu paneller 2K çözünürlükte ve 318 nit parlaklığa ulaşıyor. Bu bakımdan HDR desteği mevcut değil. Bununla birlikte sRGB renk gamının yüzde 100’ünü ve Adobe RGB renk uzayının yüzde 87’sini kapsıyor.

Görüntüleri daha akıcı hale getirecek olan yeni modeller Intel Core i7-10870H işlemci ve NVIDIA RTX 2070 SUPER ekran kartı ile geliyor. Mech-15 G3 QHD, Max-15 HQD ve Max7-17 QHD model numaralarına sahip olan yeni modeller 2199$-2299$ arasında değişen fiyat etiketlerine sahip.

https://www.techpowerup.com/275109/eluktronics-announces-world-first-laptops-with-1440p-165-hz-ips-displays

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