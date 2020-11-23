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    Apple M1 işlemcisine harici grafik desteği gelecek mi?

    Pek çok alanda Intel işlemcili modellere fark atan Apple M1 işlemcili Mac modelleri bununla birlikte harici grafik kartı desteğinden yoksun. Kaynaklar yine de gelecekten umutlu.
    32 dk.
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    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Apple M1 işlemcisine harici grafik desteği gelecek mi?
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    Apple’ın ARM mimarisi üzerine inşa ettiği masa üstü M1 yonga seti macerasına oldukça hızlı başladı. Pek çok testte masa üstü rakiplerine duman attıran Apple M1 yeni olduğu için haliyle bazı eksikleri var. Harici grafik kartı desteği bunlardan birisi.

    Umut kesilmedi

    Yeni bir yonga mimarisine geçiş yapmak haliyle sürücülerin de elden geçirilmesini gerektiriyor. Apple M1 yonga seti ile birlikte Apple önceliği olan ve aciliyet gerektiren sürücülerden işe başladı. Harici grafik kartı desteği ne yazık ki bunlar arasında yer almıyor.

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    ARM işlemcili Mac modellerinin harici grafik desteği sunmayacağı aslında tanıtımdan önce de dile getirilmişti. Hatta grafik performansına çok güvendiği için harici bir desteğe yönelmediği de gündeme gelmişti. Bununla birlikte harici desteğin olmayışı hayal kırıklığı yaratmıştı. Apple’ın bununla ilgili bir açıklaması yok ancak bazı ipuçları yakın gelecek için umutları yeşertti.

    Yeni Mac üzerinde Blackmagic ve Razer Core X kutularını deneyen bazı kullanıcılar sistemin kutuları tanıyabildiğini fark etmiş. Hatta Thunderbolt 3 üzerinden kutuya bir ekran da bağlanabiliyor. Bununla birlikte sürücü olmadığı için herhangi bir grafik desteği sağlanamıyor.

    Kaynaklar Intel sistemlerde dahi tam olarak standart haline getirilemeyen harici grafik desteği için Apple’ın aceleci olmak istemediği görüşünde. Bu bakımdan tam olgun hale gelmesini bekliyor olabilir. Haliyle bu da uzun zaman demek oluyor.



    https://www.slashgear.com/apple-silicon-m1-egpu-support-might-still-be-coming-22648455/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    3 gün önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    3 gün önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    4 gün önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    interwap (Volkan ) 25 dk. ( Mesaj Silindi )
    Çok zor. Anca zoraki durumlar için. Ama ileride Apple kendi çözümlerini de sunabilir.
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