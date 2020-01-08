Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Dünyanın ilk 5G dizüstü bilgisayarı Lenovo Yoga 5G satışa çıkıyor

    Lenovo Yoga 5G modeli geçtiğimiz aylarda ilk 5G uyumlu dizüstü bilgisayar olarak tanıtılmıştı ancak piyasaya çıkışı yeni yılı buldu. Haliyle rakipleri de çoğaldı.
    2 hf.
    934
    1
    2
    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Dünyanın ilk 5G dizüstü bilgisayarı Lenovo Yoga 5G satışa çıkıyor
    Tam Boyutta Gör

    Computex 2019 fuarında Project Limitless olarak duyurulan dünyanın ilk 5G uyumlu dizüstü bilgisayar konsepti, CES 2020 fuarında ete kemiğe büründü ve satışa hazır hale geldi ancak rakipleri de çoğaldı. 

    Lenovo Yoga 5G özellikleri ve fiyatı

    Lenovo Yoga 5G adını alan dizüstü bilgisayar 7nm sürecinde Snapdragon 8cx yonga seti kullanıyor. Yonga setinde 4 adet Kryo 495 çekirdeği performans odaklı çalışırken 4 adet Kryo 495 çekirdeği de verimlilik odaklı çalışıyor. Adreno 680 grafik birimi de yine en iyi performansı amaçlıyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Motor sesleriyle Lenovo Ducati dizüstü bilgisayarı yakında bizlerle

    Ayrıca Bkz. "Kingston en hızlı SD kartlarını CES 2020 fuarında duyurdu"

    5G sinyalleri için 9 antenli bir tasarım kullanan modem en yaygın ve haliyle biraz daha yavaş bağlantı hızlarına sahip 6GHz bandı altındaki 5G standardını ve daha hızlı bağlantıya sahip mmWave standardını aynı anda desteklıiyor. 

    Verimli yonga seti sayesinde tek şarjla Yoga 5G modelini 24 saate yakın kullanmak mümkün. 14 inçlik Full HD dokunmatik ekran 400 nit parlaklık seviyesi sunuyor. Ekran 360 derece dönerek bir tablet haline de gelebiliyor. Parmak izi okuyucu ve 16GB LPDDR4x RAM bellek barındıran Lenovo Yoga 5G modeli 1499$ fiyat etiketi ile Bahar aylarında piyasada olacak. 

    CES 2020 fuarında Dell ve HP gibi markaların Intel tabanlı 5G dizüstü modelleri de tanıtıldı. Bu bakımdan Lenovo Yoga 5G modeli sıkı bir rekabete hazır olmak zorunda. 



    https://www.engadget.com/2020/01/06/lenovo-yoga-5g-laptop-mmwave-windows-snapdragon/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    interwap 1 hf.
    x86'nın azılı rakibi ARM'ın bu işlemcileri olacak. Şu an performans olarak gerilerde olsa da pil süresiyle uçuruyor. Performans kapandığında ne olacağını göreceğiz. Bunun fitilini ateşleyecek Apple olabilir.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    V4LKyR 2 hf.
    1499$ mı...

    Vay be.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. 480 km'ye kadar menzil sunan elektrikli motosiklet: Damon Hypersport 2 hf. OnePlus, pillerin kullanım ömrünü uzatacak yeni şarj özelliğini tanıttı 2 hf. Xiaomi'den 14 dolarlık ucuz tıraş makinesi 2 hf. Avusturyalı mühendis, Tesla Model 3'e benzinli motor taktı 2 hf. Çinli Tencent, Bayonetta’nın geliştiricisi Platinum Games’e yatırım yaptı 2 hf. Oppo başkan yardımcısı açıkladı: Find X2 ekran altı kamera teknolojisi ile gelmeyecek 2 hf. Danimarka, 2019 yılında ürettiği elektriğin yüzde ellisini yenilenebilir kaynaklardan elde etti 2 hf. Yeni Bluetooth ses standardı tanımlandı 2 hf. Samsung, CES 2020 sunumunda Apple'ın Face ID ve Touch ID ikonlarını kullandı 2 hf. Kuantum bilgisayarla bile hacklenemeyeceği iddia edilen otomobil tanıtıldı: Karma Revero GT 2 hf. Skagen Falster 3 Wear OS akıllı saat, Snapdragon 3100 ve 1GB RAM ile tanıtıldı 2 hf. Apple Watch hayat kalitesine yönelik uygulamalarını arttırıyor 2 hf. Yeni Kia XCeed, dizel otomatik versiyonuyla Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 2 hf. MSI, dizüstü tasarımını baştan ele alıyor | Ön inceleme 2 hf. MSI'dan dünyanın ilk mini led ekranlı dizüstü bilgisayarı 2 hf. Google Asistan webdeki metinleri Türkçe okuyacak 2 hf. Intel PCIe 4.0 tabanlı Optane bellek geliştiriyor olabilir 2 hf. Samsung, yapay zeka destekli görünmez klavye SelfieType'ı tanıtıyor 2 hf. OnePlus'ın görünmez kameraya sahip akıllı telefonu Concept One tanıtıldı 2 hf. Razer ilk modüler oyuncu bilgisayarını duyurdu 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Dünyanın ilk 5G dizüstü bilgisayarı Lenovo Yoga 5G satışa çıkıyor Sonraki Efsane geri döndü | Katlanabilir ekranlı Motorola Razr elimizde 2 hf. Kingston en hızlı SD kartlarını CES 2020 fuarında duyurdu 2 hf. Realme'nin ilk 5G telefonu, X50 5G güçlü özellikleriyle geliyor 2 hf. JBL Quantum kulaklık serisi oyuncular için hazırlandı 2 hf. Huawei Watch GT2’nin yapay zeka özellikleri neler? 2 hf. Facebook Türkiye'de 8 ilde şube açıyor 2 hf. iPhone SE 2'nin (iPhone 9) tasarımı net olarak ortaya çıktı 2 hf. Elgato’dan 4K yakalama kartı 2 hf. VRngineers’ın XTAL sanal gerçeklik gözlüğü 8K çözünürlük desteği ile geliyor 2 hf. Tesla'nın bir sonraki modelini Çinliler tasarlayabilir 2 hf. Lenovo dünyanın ilk katlanabilir ekranlı dizüstü bilgisayarını tanıttı: ThinkPad X1 Fold 2 hf. Samsung'un yapay insan projesi NEON tanıtıldı 2 hf. Bu nasıl robot ? | Görevine şaşıracaksınız 2 hf. Star Wars'un BB-8 robotu gerçeğe dönüştü: Samsung Ballie 2 hf. Qualcomm 2023 yılında araçlarda da olacak 2 hf. LG'nin yeni 8K ve 4K Oledleri sahnede | ön inceleme 2 hf. TCL, CES 2020'de katlanabilir telefonunu sergiledi 2 hf. Samsung Galaxy A51 ve A71'in Avrupa çıkış tarihi belli oldu 2 hf. DJI yatırımından sürücüsüz araçlar için LiDAR cihazları 2 hf. Mateo banyo matı aynı zamanda akıllı baskül Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Ruslardan ilginç proje: Dünyanın en basık Lada Niva'sı
    DonanımHaber
    Netflix, The Witcher dizisinin izlenme rakamlarını açıkladı
    DonanımHaber
    PS Vita Sistem Yazılımı Güncellemesi 3.72 Yayınlandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Astral Chain İnceleme Puanları ve Çıkış Fragmanı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Türkiye iflas eden Thomas Cook neden satın almadı?
    DH Forum
    DH takipçileri yılın en iyi tam kablosuz kulaklığını belirliyo...
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim