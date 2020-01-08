Dünyanın ilk 5G dizüstü bilgisayarı Lenovo Yoga 5G satışa çıkıyor

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Computex 2019 fuarında Project Limitless olarak duyurulan dünyanın ilk 5G uyumlu dizüstü bilgisayar konsepti, CES 2020 fuarında ete kemiğe büründü ve satışa hazır hale geldi ancak rakipleri de çoğaldı.

Lenovo Yoga 5G özellikleri ve fiyatı

Lenovo Yoga 5G adını alan dizüstü bilgisayar 7nm sürecinde Snapdragon 8cx yonga seti kullanıyor. Yonga setinde 4 adet Kryo 495 çekirdeği performans odaklı çalışırken 4 adet Kryo 495 çekirdeği de verimlilik odaklı çalışıyor. Adreno 680 grafik birimi de yine en iyi performansı amaçlıyor.

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5G sinyalleri için 9 antenli bir tasarım kullanan modem en yaygın ve haliyle biraz daha yavaş bağlantı hızlarına sahip 6GHz bandı altındaki 5G standardını ve daha hızlı bağlantıya sahip mmWave standardını aynı anda desteklıiyor.

Verimli yonga seti sayesinde tek şarjla Yoga 5G modelini 24 saate yakın kullanmak mümkün. 14 inçlik Full HD dokunmatik ekran 400 nit parlaklık seviyesi sunuyor. Ekran 360 derece dönerek bir tablet haline de gelebiliyor. Parmak izi okuyucu ve 16GB LPDDR4x RAM bellek barındıran Lenovo Yoga 5G modeli 1499$ fiyat etiketi ile Bahar aylarında piyasada olacak.

CES 2020 fuarında Dell ve HP gibi markaların Intel tabanlı 5G dizüstü modelleri de tanıtıldı. Bu bakımdan Lenovo Yoga 5G modeli sıkı bir rekabete hazır olmak zorunda.

https://www.engadget.com/2020/01/06/lenovo-yoga-5g-laptop-mmwave-windows-snapdragon/

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