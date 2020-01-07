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    Kingston en hızlı SD kartlarını CES 2020 fuarında duyurdu

    Kingston Canvas React Plus adındaki hafıza kartı UHS-II standardı sayesinde 300MB/s okuma hızlarına kadar çıkabiliyor. Video aktarım hızları ise en düşük 90MB/s.
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    Cep Telefonu Diğer
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Kingston en hızlı SD kartlarını CES 2020 fuarında duyurdu

    Mobil cihazlar ve fotoğraf makineleri gibi taşınabilir sistemlerin yüksek hız aktarımına olan ihtiyaçları arttıkça üreticilerin de hız baremini yukarıya çektiklerine şahit oluyoruz. Kingston en hızlı SD kartlarını CES 2020 fuarına getirdi.

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    Kingston Canvas React Plus ve Canvas Go! Plus

    Kingston Canvas React Plus hafıza kartları daha çok vlog yapanlara hitap ediyor. UHS-II standardı sayesinde 300MB/s okuma hızlarına ulaşabilen hafıza kartı Video Speed Class 90 standardı ile de videolarda en düşük 90MB/s yazma hızı sunuyor.

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    UHS-II standardı UHS-I ile uyumlu ancak ekstra pin gerektirdiği için yukarıda verilen hızları yakalayabilmesi için okuyucu tarafında da UHS-II pinlerinin olması gerekiyor. Bu bakımdan halen yaygın kullanımda değil. Kartlar 128GB/256GB/512GB kapasitelerde gelecek.

    Kingston Canvas Go! Plus hafıza kartları ise UHS-I standardı sayesinde 170MB/s okuma hızlarına ulaşıyor. Aslında UHS-I standardı 104MB/s seviyesine kadar çıkabiliyor ancak DDR-200 çalışma teknolojisi ile desteklenerek daha ileri gidebilmiş. Hali hazırda SanDisk ve Western Digital ortaklığı DDR-200 uyumlu kartlar sunmaktaydı. Kingston da rekabete katılmış oldu. Kart ayrıca V30 standardı sayesinde video aktarımlarında en düşük 30MB/s yazma hızlarını yakalıyor. Hafıza kartları ile birlikte MobileLite Plus okuyucular da yeni standartlara göre elden geçirildi. Ürünler yıl içerisinde piyasada olacak.



    https://www.anandtech.com/show/15291/kingstons-fast-sd-cards-at-ces-2020-uhsii-at-300-mbs-uhsi-at-170-mbs Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Çağdaş 1 hf.
    Şu micro sd'lerde hız kazanıp daha uzun ömürlü olursa hemen alacağım bir tane. Şuanlık belli kapasiteler alıp cihaz şişmesin diye idareden kullanıyorum :(
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    SuperVisör 2 hf.
    denilen 300 mbsn yakaladıgı 30 mbsn denmiş yanlış anladıysam af ola :)
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    Exfat 2 hf. SuperVisör
    300MB/s ile 30MB/s yazan kartlar farklı :)
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