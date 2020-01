Kingston en hızlı SD kartlarını CES 2020 fuarında duyurdu

Mobil cihazlar ve fotoğraf makineleri gibi taşınabilir sistemlerin yüksek hız aktarımına olan ihtiyaçları arttıkça üreticilerin de hız baremini yukarıya çektiklerine şahit oluyoruz. Kingston en hızlı SD kartlarını CES 2020 fuarına getirdi.

Kingston Canvas React Plus ve Canvas Go! Plus

Kingston Canvas React Plus hafıza kartları daha çok vlog yapanlara hitap ediyor. UHS-II standardı sayesinde 300MB/s okuma hızlarına ulaşabilen hafıza kartı Video Speed Class 90 standardı ile de videolarda en düşük 90MB/s yazma hızı sunuyor.

UHS-II standardı UHS-I ile uyumlu ancak ekstra pin gerektirdiği için yukarıda verilen hızları yakalayabilmesi için okuyucu tarafında da UHS-II pinlerinin olması gerekiyor. Bu bakımdan halen yaygın kullanımda değil. Kartlar 128GB/256GB/512GB kapasitelerde gelecek.

Kingston Canvas Go! Plus hafıza kartları ise UHS-I standardı sayesinde 170MB/s okuma hızlarına ulaşıyor. Aslında UHS-I standardı 104MB/s seviyesine kadar çıkabiliyor ancak DDR-200 çalışma teknolojisi ile desteklenerek daha ileri gidebilmiş. Hali hazırda SanDisk ve Western Digital ortaklığı DDR-200 uyumlu kartlar sunmaktaydı. Kingston da rekabete katılmış oldu. Kart ayrıca V30 standardı sayesinde video aktarımlarında en düşük 30MB/s yazma hızlarını yakalıyor. Hafıza kartları ile birlikte MobileLite Plus okuyucular da yeni standartlara göre elden geçirildi. Ürünler yıl içerisinde piyasada olacak.

