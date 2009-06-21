ECS, Black serisi GeForce GTX 260 modeli üzerinde çalışıyor

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İlk detaylarını kısa bir süre önce verdiğimiz Black serisi GeForce GTS 250 modellerine ek olarak ECS, özel tasarımlı GeForce GTX 260 modelini de seriye eklemeyi planlıyor. Firmanın yeni ekran kartı Nvidia'nın 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GT200b GPU'sunu kullanıyor ve kullanılan özel tasarım soğutucusu ile öne çıkacak gibi görünüyor. 448-bit bellek veri yolu desteğine, 896MB GDDR3 bellek kapasitesine ve 216x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartının grafik işlemcisi 635MHz, bellekleri ise 2200MHz'de çalışıyor.

Black serisi GeForce GTS 250 modellerinde olduğu gibi mühendislik örneğinde Mavi renkli PCB kullanılan GeForce GTX 260 tabanlı yeni ekran kartı destek veren anakartlarda SLI ve Triple SLI kurulumlarına da olanak tanıyor. CUDA, PhysX ve PureVideo HD gibi teknolojilere destek veren kart üzerinde iki adet DVI ve HDTV konnektörleri bulunuyor.

Black serisi anakartlarının elde ettiği başarı sonrası benzer bir sıçramayı ekran kartlarıyla gerçekleştirmek isteyen ECS'nin yeni modelini yakında kullanıma sunması bekleniyor.