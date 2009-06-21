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ECS, Black serisi GeForce GTX 260 modeli üzerinde çalışıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ECS, Black serisi GeForce GTX 260 modeli üzerinde çalışıyor
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İlk detaylarını kısa bir süre önce verdiğimiz Black serisi GeForce GTS 250 modellerine ek olarak ECS, özel tasarımlı GeForce GTX 260 modelini de seriye eklemeyi planlıyor. Firmanın yeni ekran kartı Nvidia'nın 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GT200b GPU'sunu kullanıyor ve kullanılan özel tasarım soğutucusu ile öne çıkacak gibi görünüyor. 448-bit bellek veri yolu desteğine, 896MB GDDR3 bellek kapasitesine ve 216x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartının grafik işlemcisi 635MHz, bellekleri ise 2200MHz'de çalışıyor.

Black serisi GeForce GTS 250 modellerinde olduğu gibi mühendislik örneğinde Mavi renkli PCB kullanılan GeForce GTX 260 tabanlı yeni ekran kartı destek veren anakartlarda SLI ve Triple SLI kurulumlarına da olanak tanıyor. CUDA, PhysX ve PureVideo HD gibi teknolojilere destek veren kart üzerinde iki adet DVI ve HDTV konnektörleri bulunuyor.

Black serisi anakartlarının elde ettiği başarı sonrası benzer bir sıçramayı ekran kartlarıyla gerçekleştirmek isteyen ECS'nin yeni modelini yakında kullanıma sunması bekleniyor.


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husNUKE 10 yıl
ocli bir gtx260 a para vermektense normal bir gtx275 alıp oc yapıp daha iyi bir sonuç elde edilebilir
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yekoo 10 yıl
alan olurda dediğiniz gibi geç kalmış ve pahalı bir kart bencede ama her şeyin alıcısı vardır özelliklede yurt dışında iyi satar lakin oralarda asgari ücret 3-4bin avro seviyesindeyken :)
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Trecc11 10 yıl
ne yalan sölim param olsa 1 dk. durmam alırım bu kartı
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OverClocK1ng 10 yıl
Piyasada 310 liraya GTX260 varken hem de Zotac, kimse 400 lira verip bunu almaz arkadaşlar.
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575m 10 yıl

Orjinalden alıntı: OverClocKing

Piyasada 310 liraya GTX260 varken hem de Zotac, kimse 400 lira verip bunu almaz arkadaşlar.

310liralık Zotac ilk seriden; 192 sp..Core-216 değil..
350lira kdv dahil olursa bu ECS BLACK düşünülebilir.
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mamad 10 yıl
Kart güzel ancak çok geç kalan bir kart. Millet gözünü hd5xxx serisine dikmiş durumda.
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çağrışş 10 yıl
Türkiye'ye gelse fiyatı en az 400lira olur,peki 400lira GTX260'a verir miyim ? Orası aşikar. Normal GTX275 alırım misler gibi
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