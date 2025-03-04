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    Google Taara çipi ile kablolar olmadan ışık hızında internet dönemi başlıyor

    Google, merakla beklenen Taara çipinden yeni ayrıntılar paylaştı. Bir silikon fotonik çip olan Taara, ışık demetlerini kullanarak 20 Gbps'ye varan hızlar sunmayı vaat ediyor.

    Google, beklenen Taara adındaki yüksek hızlı silikon fotonik çipini tanıttı. Yeni çip ile Google, kabloları unutun diyor ve Taara projesiyle internetin geleceğini ışıkla şekillendirmeyi amaçlıyor. Çatı şirket Alphabet’in X adlı birimi yedi yıldır süren geliştirme sürecinin ardından, projenin en son halini tanıttı. Taara çipi, ilk nesil modelin boyutundan on kat daha küçük yapıya sahip. Bu yeni çip, 20Gbps’ye kadar hız vaat ederek, internet bağlantımızı ve kullanım şeklimizi yeniden şekillendirme potansiyeline sahip.

    Işıkla veri aktarımı

    Alphabet’e göre bu çip, ışık demetleri kullanarak veriyi hava yoluyla iletebiliyor. Önceki versiyonlarına kıyasla önemli bir gelişme gösteren Taara çipi, karmaşık ışık yönlendirme sistemlerini ortadan kaldırarak daha verimli bir veri iletimi sağlıyor. Çip, geleneksel fiber optik kablolarla benzer şekilde ışık kullanarak veri taşıyor, ancak kablo gereksinimi ortadan kalkıyor.

    Yeni çip, gelişmiş yazılımlar kullanarak ışınları ihtiyaç duyulan yerlere yönlendirebiliyor. Ayrıca, bir önceki modele göre çok daha küçük bir yapıya sahip. Taara’nın ilk versiyonu trafik ışığı boyutlarındayken, yeni çip neredeyse bir parmak ucu büyüklüğünde, bu da kullanım kolaylığı açısından büyük bir artı sağlıyor. İlk versiyonda aynalar yardımıyla ışık yönlendiriliyordu. Şimdi bu süreç yazılıma bırakılmış.

    Taara çipi, başlangıçta X’in Project Loon internet balonları için geliştirilmişti. Ancak Alphabet, bu projeyi 2021 yılında sonlandırarak Taara çipine odaklanmaya karar verdi. Bu arada belirtelim; bu, bir teorik proje değil. Loon, zamanında Hindistan’ın bazı şehirlerinde aktif olarak kullanılmıştı.

    Testler yapıldı, yeni versiyon geliştiriliyor

    Google Taara çipi: Kablolar olmadan ışık hızında internet dönemi Tam Boyutta Gör
    Yeni çip, ışığı veri iletimi aracı olarak kullanması sayesinde, sınırsız bir bant genişliği sunabiliyor. Elektromanyetik spektrumda görünür ışık ile kızılötesi ışık arasında yer alan, gözle görülmeyen bu dalga boyları, Taara’ya 20 kilometreye kadar mesafelerde, saniyede 20Gbps hızla veri iletme yeteneği kazandırıyor. Ayrıca, kurulumu oldukça hızlı bir şekilde yapılabiliyor. Fiber altyapı kurulumlarının aylar hatta yıllar sürebileceği düşünüldüğünde, bu hızda bir bağlantı büyük bir devrim niteliği taşıyor.

    Taara’nın ışık yayma üniteleri sadece birkaç gün içinde kurulabiliyor. Laboratuvar testlerinde, Taara ekibi, iki yeni çipi kullanarak 1 kilometre mesafeye kadar 10 Gbps hızla veri iletmeyi başardı. Şimdi, ekip, binlerce ışık yayıcısı içeren yeni bir versiyon geliştirerek çipin kapasitesini ve menzilini artırmayı hedefliyor. Google ayrıca iletimi engelleyebilecek hava koşulları ve fiziksel engelleri aşmanın yollarını da araştırıyor.

    Yeni Taara çipinin 2026’dan itibaren kullanılabilir olması bekleniyor. Ancak, özellikle ortalama kullanıcılar için bu çipin yaygınlaşması biraz zaman alabilir. Yine de, Taara’nın bu alandaki potansiyeli büyük. Dünya genelinde 3 milyar insanın hala internete erişimi olmadığı göz önüne alındığında, bu yeni teknoloji, dünya çapında internet erişimini sağlamak adına önemli bir adım olarak görülüyor.

    Kaynakça https://interestingengineering.com/innovation/googles-taara-internet-speed-light https://x.company/blog/posts/taara-chip/
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