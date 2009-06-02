ECS, Nvidia ION tabanlı Vazo sistemini tanıtıyor

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Nvidia'nın ION platformu için tasarım anlamındaki en dikkat çekici çalışma, anakart üretiminde sektör devi isimlerden birisi olan ECS'geldi ve firma Vazo tasarımlı Nvidia ION bilgisayarını tanıttı. Nettop segmenti için hazırlanan yeni bilgisayar özellikle oturma odalarını hedef alan HTPC'lere karşı video perfornansı ve tasarımıyla öne çıkabilir.

1.6GHz'de çalışan tek çekirdekli Intel ATOM işlemcisinden güç alan ve Nvidia'nın GeForce 9400 yonga setini kullanan sistemde 1GB bellek bulunuyor. 2.5-inç disklerle kullanılabileceği belirtilen sistem, PureVideo HD teknolojisi sayesinde yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor.

Blu-ray seçeneği de olacak Vazo sistemde HDMI portuna da yer verilmiş. En dikkat çekici ION sistemlerden birisi olan ECS!nin yeni bilgisayarı hakkında şimdilik tüm bilgiler bu kadar.