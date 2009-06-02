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ECS, Nvidia ION tabanlı Vazo sistemini tanıtıyor

9 yıl
9b
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15
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ECS, Nvidia ION tabanlı Vazo sistemini tanıtıyor
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Nvidia'nın ION platformu için tasarım anlamındaki en dikkat çekici çalışma, anakart üretiminde sektör devi isimlerden birisi olan ECS'geldi ve firma Vazo tasarımlı Nvidia ION bilgisayarını tanıttı. Nettop segmenti için hazırlanan yeni bilgisayar özellikle oturma odalarını hedef alan HTPC'lere karşı video perfornansı ve tasarımıyla öne çıkabilir.

1.6GHz'de çalışan tek çekirdekli Intel ATOM işlemcisinden güç alan ve Nvidia'nın GeForce 9400 yonga setini kullanan sistemde 1GB bellek bulunuyor. 2.5-inç disklerle kullanılabileceği belirtilen sistem, PureVideo HD teknolojisi sayesinde yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor.

Blu-ray seçeneği de olacak Vazo sistemde HDMI portuna da yer verilmiş. En dikkat çekici ION sistemlerden birisi olan ECS!nin yeni bilgisayarı hakkında şimdilik tüm bilgiler bu kadar.


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1963bursa 9 yıl
Ben şeklinde değilim, beklentim şekil yada kablo kirliliğinden kurtulmakta değil, arkadaş fiyatı değiştirmeden şu fan seslerini yok etsinler, PC nin çalıştığı sadece ışığından anlaşılsın, isterse ne şeklinde yaparsa yapsın yani, şu aletin sesini kessinler artık...
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sertacaygun 9 yıl
Sistem yansa bacadan ne güzel duman çıkar ama :D:D:D: !
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@nano@ 9 yıl
arkadaşlar beğenmediniz şeyin adı teknoloji vazo değil kutu gibi kasalardan çok daha estetik bence ben görünce afalladım yani elin oğlu yapmış aman siz dalga geçmeyi unutmayın japon yapar türk dalga sına bakar maliyetinin %300-400 katı fiyat koyar bizde maytap geçeriz muhteşem bravo bu kafayla 100 yıl sonra ilk işlemcimizi 300 yılada komple sistemimizi anca üretiriz
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smacuncu 9 yıl
cin ısı ıste, bızımkılerde altına ustune dantel sererler olur
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Rizeli55 9 yıl
estetik olmuş...hiç fena değil...
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toysoLdier(V) 9 yıl

Orjinalden alıntı: Rizeli55

estetik olmuş...hiç fena değil...


Estetik mi? Bu kadarcık mı? xD

gelecek zamanda çini işlemeli mekanlarda uygularlar bunu, düşünsenize power tuşuna basıyorsunuz çinilerin içinden Call Of Duty 4 görselleri beliriyor ve direk oyuna adapte oluyorsunuz... Teknoloji gelişiyor bilader :D
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01Mrt 9 yıl
:)
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IeVeN 9 yıl
ÇÜŞŞŞŞŞŞŞ DİYORUM KONUYA EN UYGUN OLARAK. DESENİZE TEKNOLOJİ BÖYLE DEVAM EDERSE ÇORBA İÇERKEN ÇORBA KASESİ MP3 ÇALACAK :):)
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Applejack 9 yıl
Bunun dış tasarımını yapan mühendisler, fantezilerinin doruklarındaymış heralde..
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skylineGTR_34 9 yıl
İçine çiçek konup suda dükülebiliyorsa ne ala
. Hatta abartalım bizde madem adamlar abartmış. Sapları ısı iletim boruları, yaprakları ve çiçek kısımları aluminyum yapraklar olan soğutucu yapsalarmış keşke

. Birşeyi de tam yapın yapmışken kardeşim yaw, kuyuya bi taş bırakıyorlar sonra bütün forum mesai yapıyor
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HoLY.oNE 9 yıl
vayy supermış ..


muhabbete bak

-vay vazo gslmiş dostum nerden aldın..
-teknosadan 2gb rmi var..
-teknosada vazo mu satılıyor yaw..
-vazo deil bu bu ion..
-vay gslmiş bizim hanıma soleym bi bn bunu beğenir belki..
..
..

.


-hanım bak arkadasta vazo varmıs adı ion hemde rami varmıs..
-efndim cnm vazo mu nasıl ..
-ion hemde 2gb ramli bizde alalım mı..
-sen benle dalga mı geciyorsun be..(tak tuk terlik sesleri..)
-ama ama bu ion karıcım ion...
-ne ionu baslatma ionumdan sen bana daha tek tas alamazkn ne ionu..
-ama karcmmmm..

...
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