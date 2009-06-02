ECS, Nvidia ION tabanlı Vazo sistemini tanıtıyor

Nvidia'nın ION platformu için tasarım anlamındaki en dikkat çekici çalışma, anakart üretiminde sektör devi isimlerden birisi olan ECS'geldi ve firma Vazo tasarımlı Nvidia ION bilgisayarını tanıttı. Nettop segmenti için hazırlanan yeni bilgisayar özellikle oturma odalarını hedef alan HTPC'lere karşı video perfornansı ve tasarımıyla öne çıkabilir.
1.6GHz'de çalışan tek çekirdekli Intel ATOM işlemcisinden güç alan ve Nvidia'nın GeForce 9400 yonga setini kullanan sistemde 1GB bellek bulunuyor. 2.5-inç disklerle kullanılabileceği belirtilen sistem, PureVideo HD teknolojisi sayesinde yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor.
Blu-ray seçeneği de olacak Vazo sistemde HDMI portuna da yer verilmiş. En dikkat çekici ION sistemlerden birisi olan ECS!nin yeni bilgisayarı hakkında şimdilik tüm bilgiler bu kadar.
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Estetik mi? Bu kadarcık mı? xD
gelecek zamanda çini işlemeli mekanlarda uygularlar bunu, düşünsenize power tuşuna basıyorsunuz çinilerin içinden Call Of Duty 4 görselleri beliriyor ve direk oyuna adapte oluyorsunuz... Teknoloji gelişiyor bilader :D
muhabbete bak
-vay vazo gslmiş dostum nerden aldın..
-teknosadan 2gb rmi var..
-teknosada vazo mu satılıyor yaw..
-vazo deil bu bu ion..
-vay gslmiş bizim hanıma soleym bi bn bunu beğenir belki..
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-hanım bak arkadasta vazo varmıs adı ion hemde rami varmıs..
-efndim cnm vazo mu nasıl ..
-ion hemde 2gb ramli bizde alalım mı..
-sen benle dalga mı geciyorsun be..(tak tuk terlik sesleri..)
-ama ama bu ion karıcım ion...
-ne ionu baslatma ionumdan sen bana daha tek tas alamazkn ne ionu..
-ama karcmmmm..
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