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    Elektrikli araç üretimi durma noktasında: Durum çip krizinden bile daha ciddi

    Nadir toprak elementleri üzerindeki tartışmasız hakimiyetiyle öne çıkan Çin'in ABD ile yaşadığı ticari anlaşmazlıklar, Haziran ayı itibarıyla elektrikli otomobil üretiminin durmasına neden olabilir.

    Elektrikli araç üretimi durabilir: Durum çip krizinden bile ciddi Tam Boyutta Gör
    Küresel elektrikli otomobil sektörü, büyük bir krizle karşı karşıya. Sıkıntının kaynağı ise ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimi. Çin'in, elektrikli otomobillerde kullanılan kalıcı mıknatısların üretiminde kritik öneme sahip nadir toprak elementlerinin ihracatını durdurması, otomotiv endüstrisini elektrik motoru üretiminde ciddi bir krize sürüklüyor.

    Elektrik motorlarında kullanılan kalıcı mıknatısların üretimi için gerekli olan nadir toprak elementleri, küresel anlamda neredeyse Çin'in tekeli altında. Doğu Asya ülkesi, dünya genelinde kalıcı mıknatıs üretiminin %90'ını ve nadir toprak elementleri işleme zincirinin neredeyse tamamını elinde bulunduruyor. Ancak, ABD ile artan ticari gerilimler nedeniyle Çin, bir aydan uzun süredir bu kilit malzemelerin ihracatını durdurmuş durumda.

    Elektrikli araç üretimi durabilir: Durum çip krizinden bile ciddi Tam Boyutta Gör

    Haziran'da üretim durabilir

    Sektör uzmanları, Avrupa ve ABD'deki tedarikçilerin elinde yalnızca 4 ila 6 haftalık nadir toprak elementi stoğu kaldığını söylüyor. Hatta bazı hazır modüllerin şimdiden tükendiği bilgisi var. Bu durumun, Haziran ayının ortalarından itibaren elektrikli otomobil üretiminin tamamen durmasına neden olabileceği belirtiliyor. Üstelik bu kriz, 2021-2022 yıllarında yaşanan ve tüm otomotiv sektörünü derinden etkileyen çip krizinden bile daha büyük sonuçlar doğurabilir.

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