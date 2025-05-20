Elektrikli araç üretimi durma noktasında: Durum çip krizinden bile daha ciddi

Elektrik motorlarında kullanılan kalıcı mıknatısların üretimi için gerekli olan nadir toprak elementleri, küresel anlamda neredeyse Çin'in tekeli altında. Doğu Asya ülkesi, dünya genelinde kalıcı mıknatıs üretiminin %90'ını ve nadir toprak elementleri işleme zincirinin neredeyse tamamını elinde bulunduruyor. Ancak, ABD ile artan ticari gerilimler nedeniyle Çin, bir aydan uzun süredir bu kilit malzemelerin ihracatını durdurmuş durumda.
Haziran'da üretim durabilir
Sektör uzmanları, Avrupa ve ABD'deki tedarikçilerin elinde yalnızca 4 ila 6 haftalık nadir toprak elementi stoğu kaldığını söylüyor. Hatta bazı hazır modüllerin şimdiden tükendiği bilgisi var. Bu durumun, Haziran ayının ortalarından itibaren elektrikli otomobil üretiminin tamamen durmasına neden olabileceği belirtiliyor. Üstelik bu kriz, 2021-2022 yıllarında yaşanan ve tüm otomotiv sektörünü derinden etkileyen çip krizinden bile daha büyük sonuçlar doğurabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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