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    Volkswagen rotayı değiştiriyor: Çin'de üret, dünyaya sat!

    Volkswagen'in Çin odaklı yeni stratejisi ortaya çıktı. "Dünya için Çin'de" yaklaşımına geçmeyi planlayan Alman devi, artık Çin'de üretilen modellerini tüm dünyaya sunmayı hedefliyor.

    Volkswagen rotayı değiştiriyor: Çin'de üret, dünyaya sat! Tam Boyutta Gör
    Uzun yıllardır "Alman kalitesi" ifadesiyle özdeşleşmiş olan Volkswagen, üretim ve geliştirme stratejisinde köklü bir değişikliğe gideceğinin sinyalini verdi. Alman otomotiv devi artk Çin'i yalnızca dev bir pazar olarak değil, aynı zamanda küresel üretim ve inovasyon üssü olarak konumlandırmak istiyor.

    SAIC-Volkswagen Genel Müdür Yardımcısı Fabio Stoelzel ve SAIC-Volkswagen Pazarlama İcra Direktörü Li Jun, Çin'in önde gelen otomobil platformlarından Autohome'a konuştu. Üst düzey yöneticiler "Çin için Çin'de" yaklaşımının tarihe karışacağını, bunun yerini "Dünya için Çin'de" stratejisinin alacağını doğruladı. Bu kapsamda, artık Çin'de yalnızca yerel pazara değil, aynı zamanda küresel tüketilere hitap eden ürünler geliştirilmeye odaklanılacak.

    Volkswagen rotayı değiştiriyor: Çin'de üret, dünyaya sat! Tam Boyutta Gör
    Fabio Stoelzel, SAIC-Volkswagen ortak girişiminin 40. yıldönümünü kutladığını ve şimdi 2040 yılına kadar sürecek yeni bir anlaşma imzalandığını söyledi. Taraflar, Çin'in kaynaklarını Alman mühendislik kalitesiyle birleştirerek küresel pazarlara hitap etme konusunda anlaştı. Li Jun, gelecekte SAIC-Volkswagen bünyesinde geliştirilecek tüm yeni modellerin dünya kalite standartlarına uygun olacağının altını çizdi.

    Tasarım ve Ar-Ge faaliyetleri de Çin'de yürütülecek

    Çin'de üretilen Volkswagen modellerinin sadece iç pazarda satılmayacağı, aynı zamanda diğer ülkelere de ihraç edileceği bildiriliyor. Üstelik sadece montaj değil, ürünlerin tasarım ve Ar-Ge faaliyetleri de Çin'de yapılacak. Li Jun'a göre Çin yapımı araçlar, gelecekte uluslararası rakiplerinden daha üstün olacak; çünkü ülkede otomobilleri daha akıllı hale getiren güvenilir tedarikçiler bulunuyor.

    Volkswagen rotayı değiştiriyor: Çin'de üret, dünyaya sat! Tam Boyutta Gör
    SAIC-Volkswagen'in üst düzey yöneticileri, geçmişte Çin'de üretilen araçların genellikle sadeleştirilmiş donanım seviyelerini çağrıştırdığını hatırlattı. Ancak bugün tablo tamamen farklı. Örneğin, Çin'de üretilen Volkswagen Passat Pro, Avrupa'daki muadiline göre hem %30 ila 40 daha ucuz, hem de daha zengin donanıma sahip. Üstelik Çin'deki Volkswagen modellerinin sahip olduğu akıllı teknolojiler zaman zaman Avrupa'daki modelleri bile geride bırakıyor.
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