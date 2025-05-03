Volkswagen rotayı değiştiriyor: Çin'de üret, dünyaya sat!

SAIC-Volkswagen Genel Müdür Yardımcısı Fabio Stoelzel ve SAIC-Volkswagen Pazarlama İcra Direktörü Li Jun, Çin'in önde gelen otomobil platformlarından Autohome'a konuştu. Üst düzey yöneticiler "Çin için Çin'de" yaklaşımının tarihe karışacağını, bunun yerini "Dünya için Çin'de" stratejisinin alacağını doğruladı. Bu kapsamda, artık Çin'de yalnızca yerel pazara değil, aynı zamanda küresel tüketilere hitap eden ürünler geliştirilmeye odaklanılacak.
Tasarım ve Ar-Ge faaliyetleri de Çin'de yürütülecek
Çin'de üretilen Volkswagen modellerinin sadece iç pazarda satılmayacağı, aynı zamanda diğer ülkelere de ihraç edileceği bildiriliyor. Üstelik sadece montaj değil, ürünlerin tasarım ve Ar-Ge faaliyetleri de Çin'de yapılacak. Li Jun'a göre Çin yapımı araçlar, gelecekte uluslararası rakiplerinden daha üstün olacak; çünkü ülkede otomobilleri daha akıllı hale getiren güvenilir tedarikçiler bulunuyor.